Belediyede satırlı dehşet: Sekreteri satırla yaralayan şahıs tutuklandı
Ordu'nun Aybastı ilçesinde 21 Nisan'da meydana gelen ve belediye personeli A.D.'nin yaralanmasıyla sonuçlanan satırlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde, şüphelinin üzerinde sakladığı satırı çıkararak kadın çalışana saldırdığı ve çevredekilerin müdahalesiyle engellendiği görülüyor.
Güvenlik kamerası görüntüsüne göre, Aybastı Belediyesinde 21 Nisan'da meydana gelen olayda, belediyeye gelen Y.D, bir süre sonra üzerinde gizlediği satırı çıkardı.
Sekreter olarak görev yapan A.D'ye saldıran şüpheliyi, olay yerinde bulunan diğer kişiler engelledi.
Olayın ardından gözaltına alınan Y.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, yaralanan A.D. ise tedavisinin ardından taburcu edilmişti.