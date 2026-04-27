MEB Bursluluk Sınavı soru ve cevap anahtarları yayımlandı
26 Nisan 2026 tarihinde yurt içi ve yurt dışında toplam 882 merkezde gerçekleştirilen İOKBS sınavının ardından Milli Eğitim Bakanlığı, soru kitapçıklarını ve cevap anahtarlarını yayımladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Nisan 2026 18:00, Son Güncelleme : 27 Nisan 2026 17:58
26 Nisan 2026 tarihindeki sınav, 879 yurt içi ve 3 yurt dışı sınav merkezinde 3 bin 602 okul ve 53 bin 445 salonda yapıldı.
5, 6, 7 ve 8. sınıflar ile hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf seviyelerinde toplam 971 bin 786 öğrenci sınava katıldı.
Sınava ilişkin soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarına ulaşmak için tıklayınız.