Rojwelat Kızmaz dosyasında yeni gelişme: Aile savcılığa başvurdu

Türkiye'nin istihdam hedefi: 3 yılda milyon genç!
MEB Bursluluk Sınavı soru ve cevap anahtarları yayımlandı
MEB Bursluluk Sınavı soru ve cevap anahtarları yayımlandı
Yüzyılın Konut Projesi'nde ilk aşama tamam
Yüzyılın Konut Projesi'nde ilk aşama tamam
İstanbul Ticaret Mahkemeleri tek çatıda toplanıyor
İstanbul Ticaret Mahkemeleri tek çatıda toplanıyor
Bakan Şimşek açıkladı: Yurt dışı gelirine 20 yıl vergi yok!
Bakan Şimşek açıkladı: Yurt dışı gelirine 20 yıl vergi yok!
Karahan: Enflasyonda bozulma olursa sıkılaşacağız
Karahan: Enflasyonda bozulma olursa sıkılaşacağız
Eski Tunceli Emniyet Müdürü Delen ifade verdi
Eski Tunceli Emniyet Müdürü Delen ifade verdi
AYM Başkanı açıkladı: Aynı suça ikinci ceza mümkün mü?
AYM Başkanı açıkladı: Aynı suça ikinci ceza mümkün mü?
Erdoğan: Meslekler dönüşüyor, istihdam alanında ezberler bozuluyor
Erdoğan: Meslekler dönüşüyor, istihdam alanında ezberler bozuluyor
Bakan Şimşek: Vergi mimarisinde küresel ölçekte en üst ligde olmak istiyoruz
Bakan Şimşek: Vergi mimarisinde küresel ölçekte en üst ligde olmak istiyoruz
Gençlik ve Spor Bakanlığı 157 sürekli işçi alımı yapacak
Gençlik ve Spor Bakanlığı 157 sürekli işçi alımı yapacak
Otomotiv devi Honda satış faaliyetlerini sonlandırıyor
Otomotiv devi Honda satış faaliyetlerini sonlandırıyor
Türkiye o Başsavcıyı konuşuyor: Kız çocuk annesiyim, Gülistan benim de kızım
Türkiye o Başsavcıyı konuşuyor: Kız çocuk annesiyim, Gülistan benim de kızım
Vergi müfettişlerine 'rüşvet' operasyonu: 11 gözaltı
Vergi müfettişlerine 'rüşvet' operasyonu: 11 gözaltı
KDK'den sağlık kuruluşlarında denetimin güçlendirilmesi için tavsiye kararı
KDK'den sağlık kuruluşlarında denetimin güçlendirilmesi için tavsiye kararı
Benzin ve motorine zam geliyor: Pompaya yansıyacak
Benzin ve motorine zam geliyor: Pompaya yansıyacak
İstanbul'da bahis çetesi operasyonu: 123 milyon TL'lik işlem hacmi
İstanbul'da bahis çetesi operasyonu: 123 milyon TL'lik işlem hacmi
Yurtdışı ilaç alımına yeni düzen
Yurtdışı ilaç alımına yeni düzen
Katillerin tamamı erkek! Saldırganların yüzde 87'si aynı okulun öğrencisi
Katillerin tamamı erkek! Saldırganların yüzde 87'si aynı okulun öğrencisi
Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı
Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı
O üniversite, Bilimsel Proje sayısını 133'ten 1000'e yükseltti
O üniversite, Bilimsel Proje sayısını 133'ten 1000'e yükseltti
Uçaklarda powerbank şarj edilmesi yasaklandı
Uçaklarda powerbank şarj edilmesi yasaklandı
Suriye'den gelen mermi Mardin'de profesöre isabet etti
Suriye'den gelen mermi Mardin'de profesöre isabet etti
İran: Hiçbir koşulda Hürmüz Boğazı'nı önceki haline döndürmeyeceğiz
İran: Hiçbir koşulda Hürmüz Boğazı'nı önceki haline döndürmeyeceğiz
Yüzyılın Konut Projesi'nde İstanbul heyecanı sürüyor
Yüzyılın Konut Projesi'nde İstanbul heyecanı sürüyor
Yurt genelinde bu hafta sağanak etkili olacak
Yurt genelinde bu hafta sağanak etkili olacak
HMGS Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı yayımlandı
HMGS Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı yayımlandı
Meclis'te dokunulmazlık bilançosu: Komisyon'da 1052 dosya bekliyor
Meclis'te dokunulmazlık bilançosu: Komisyon'da 1052 dosya bekliyor
TBMM'de yoğun hafta: İşte gündemdeki konular
TBMM'de yoğun hafta: İşte gündemdeki konular
Rojwelat Kızmaz dosyasında yeni gelişme: Aile savcılığa başvurdu

Batman'da 2024 yılında hayatını kaybeden Rojwelat Kızmaz'ın ailesi, Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan Gülistan Doku dosyasındaki son gelişmelerin ardından yeni şüphelerin doğduğunu belirterek savcılığa başvurdu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 27 Nisan 2026 18:08, Son Güncelleme : 27 Nisan 2026 18:36
Rojwelat Kızmaz'ın ailesi, avukatları Sümeyye Gültekin Aykut ile birlikte Batman Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe sundu. Başvurunun ardından Batman Adliyesi önünde basın açıklaması yapıldı. Aile tarafından yapılan açıklamada, Gülistan Doku dosyasında gelinen son aşamanın ardından Rojwelat Kızmaz dosyasına ilişkin daha önce mevcut olan soru işaretlerine yeni şüphelerin eklendiği ifade edildi. Açıklamayı okuyan Avukat Sümeyye Gültekin Aykut, daha önce kovuşturmaya yer olmadığına dair karar (KYOK) verilen soruşturma dosyalarına ilişkin yeniden soruşturma açılması ve kararların kaldırılması talebiyle başvuruda bulunduklarını söyledi. Aykut, başvurunun yalnızca tekil bir dosyaya ilişkin olmadığını belirterek, Gülistan Doku dosyasında ortaya çıkan gelişmelerin Rojwelat Kızmaz dosyası açısından yeni delil niteliği taşıdığını ifade etti. Her iki dosyada da benzer ihmaller bulunduğunu ifade eden Aykut, kayıp başvurularına rağmen etkin arama yapılmaması, kamera kayıtlarının zamanında incelenmemesi ve kapsamlı bir soruşturma yürütülmemesi gibi eksikliklerin dikkat çektiğini kaydetti. Yaşananların basit bir ihmal olarak değerlendirilemeyeceğini belirten Aykut, bunun yaşam hakkının korunmasına ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi anlamına geldiğini vurguladı.

Aile adına yapılan açıklamada, Rojwelat Kızmaz dosyasındaki KYOK kararlarının kaldırılması, soruşturmanın yeniden ve etkin şekilde yürütülmesi ve sorumlular hakkında gerekli işlemlerin başlatılması talep edilerek, sürecin takipçisi olunacağı belirtildi.

26 yaşındaki Rojvelat Kızmaz, 9 Şubat 2024'te Batman'daki evinden ayrıldıktan sonra kaybolmuş, 3 gün sonra Hasankeyf Baraj Gölü'nde cansız bedeni bulunmuştu.

