Fenerbahçe'de Tedesco ve Devin Özek ile yollar ayrıldı

Kulüpten yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'a 3-0 yenilerek zirve yarışına veda eden sarı-lacivertlilerde teknik direktör Tedesco ve sportif direktör Özek ile yolların ayrıldığı, kalan 3 haftada takımın başında yardımcı antrenör Zeki Murat Göle'nin yer alacağı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Yönetim kurulumuzun yapmış olduğu toplantıda alınan kararlar doğrultusunda teknik direktör Domenico Tedesco ve teknik heyeti ile yollarımız ayrılmıştır. Sportif direktörümüz Devin Özek ve futbol koordinatörümüz Berke Çelebi ile de yollarımızın ayrılması kararlaştırılmıştır. Kendilerine kulübümüze yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz. Yardımcı antrenörümüz Zeki Murat Göle, sezonun kalan maçlarında takımımızın başında sahaya çıkacaktır."