'Bir memur siyasetçiyle polemiğe giremez'
İlksan'da muhalefet şerhi gizlendi. EBS tepki gösterdi
İlksan'da muhalefet şerhi gizlendi. EBS tepki gösterdi
İslam Memiş o gün için uyardı: Herkes hazırlığını yapsın!
İslam Memiş o gün için uyardı: Herkes hazırlığını yapsın!
'Hastaneler satılıyor' iddiasına açıklama: Sadece atıl taşınmazlar değerlendirilecek
'Hastaneler satılıyor' iddiasına açıklama: Sadece atıl taşınmazlar değerlendirilecek
Gülistan Doku soruşturmasında 2 hastane görevlisine adli kontrol
Gülistan Doku soruşturmasında 2 hastane görevlisine adli kontrol
Suriye imar ve inşa dönemi: 600 Türk müteşebbis sahada
Suriye imar ve inşa dönemi: 600 Türk müteşebbis sahada
Benzin ve motorine zam kesinleşti
Benzin ve motorine zam kesinleşti
THE 2026 Asya sıralaması açıklandı: Türkiye sıralamada 3. oldu!
THE 2026 Asya sıralaması açıklandı: Türkiye sıralamada 3. oldu!
Türkiye'nin istihdam hedefi: 3 yılda milyon genç!
Türkiye'nin istihdam hedefi: 3 yılda milyon genç!
MEB Bursluluk Sınavı soru ve cevap anahtarları yayımlandı
MEB Bursluluk Sınavı soru ve cevap anahtarları yayımlandı
Yüzyılın Konut Projesi'nde ilk aşama tamam
Yüzyılın Konut Projesi'nde ilk aşama tamam
İstanbul Ticaret Mahkemeleri tek çatıda toplanıyor
İstanbul Ticaret Mahkemeleri tek çatıda toplanıyor
Bakan Şimşek açıkladı: Yurt dışı gelirine 20 yıl vergi yok!
Bakan Şimşek açıkladı: Yurt dışı gelirine 20 yıl vergi yok!
Karahan: Enflasyonda bozulma olursa sıkılaşacağız
Karahan: Enflasyonda bozulma olursa sıkılaşacağız
Eski Tunceli Emniyet Müdürü Delen ifade verdi
Eski Tunceli Emniyet Müdürü Delen ifade verdi
AYM Başkanı açıkladı: Aynı suça ikinci ceza mümkün mü?
AYM Başkanı açıkladı: Aynı suça ikinci ceza mümkün mü?
Erdoğan: Meslekler dönüşüyor, istihdam alanında ezberler bozuluyor
Erdoğan: Meslekler dönüşüyor, istihdam alanında ezberler bozuluyor
Bakan Şimşek: Vergi mimarisinde küresel ölçekte en üst ligde olmak istiyoruz
Bakan Şimşek: Vergi mimarisinde küresel ölçekte en üst ligde olmak istiyoruz
Gençlik ve Spor Bakanlığı 157 sürekli işçi alımı yapacak
Gençlik ve Spor Bakanlığı 157 sürekli işçi alımı yapacak
Otomotiv devi Honda satış faaliyetlerini sonlandırıyor
Otomotiv devi Honda satış faaliyetlerini sonlandırıyor
Türkiye o Başsavcıyı konuşuyor: Kız çocuk annesiyim, Gülistan benim de kızım
Türkiye o Başsavcıyı konuşuyor: Kız çocuk annesiyim, Gülistan benim de kızım
Vergi müfettişlerine 'rüşvet' operasyonu: 11 gözaltı
Vergi müfettişlerine 'rüşvet' operasyonu: 11 gözaltı
KDK'den sağlık kuruluşlarında denetimin güçlendirilmesi için tavsiye kararı
KDK'den sağlık kuruluşlarında denetimin güçlendirilmesi için tavsiye kararı
İstanbul'da bahis çetesi operasyonu: 123 milyon TL'lik işlem hacmi
İstanbul'da bahis çetesi operasyonu: 123 milyon TL'lik işlem hacmi
Yurtdışı ilaç alımına yeni düzen
Yurtdışı ilaç alımına yeni düzen
Katillerin tamamı erkek! Saldırganların yüzde 87'si aynı okulun öğrencisi
Katillerin tamamı erkek! Saldırganların yüzde 87'si aynı okulun öğrencisi
Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı
Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı
O üniversite, Bilimsel Proje sayısını 133'ten 1000'e yükseltti
O üniversite, Bilimsel Proje sayısını 133'ten 1000'e yükseltti
Uçaklarda powerbank şarj edilmesi yasaklandı
Uçaklarda powerbank şarj edilmesi yasaklandı
Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü, bazı medya organlarında yer alan "Hastaneler satılıyor" iddialarının asılsız olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, Resmi Gazete'de yer alan listenin sadece fiilen kullanılmayan veya işlevini yitirmiş taşınmazların yeniden değerlendirilmesine yönelik olduğu, aktif sağlık hizmeti veren tesislerin korunduğu belirtildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 27 Nisan 2026 22:50, Son Güncelleme : 27 Nisan 2026 22:57
Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü, Resmi Gazete'de yayımlanan taşınmaz listesine ilişkin bazı medya organlarında ve sosyal medya platformlarında yer alan 'Hastaneler satılıyor' iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü'nün resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Son günlerde bazı medya organlarında ve sosyal medya platformlarında, Resmi Gazete'de yayımlanan taşınmaz listesine ilişkin 'Hastaneler satılıyor' şeklinde yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu karar, fiilen kullanılmayan veya işlevini yitirmiş taşınmazların yeniden değerlendirilmesine yöneliktir. Listede yer alan ve sağlık hizmeti sunulan kurumlara ait taşınmazlar korunacaktır. Bu taşınmazlar içinde yer alan yalnızca atıl durumdaki kısımlar ifraz edilerek değerlendirilecektir. Nitekim süreç devam etmekte olup, nihai planlamalar kapsamında bazı taşınmazların kısmi olarak kullanımının sürdürülmesi, bazılarının ise kapsam dışında tutulması değerlendirilebilecektir. Sağlık hizmeti sunan hiçbir kamu hastanesinin satılması söz konusu değildir. Son 23 yılda 27 Şehir Hastanesi, 21 Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 760 devlet hastanesi, 449 ek bina, 128 Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ile 151 bin nitelikli yatak kapasitesini hizmete kazandıran ve sağlık altyapısını dönüştüren güçlü bir vizyonun aktif bir sağlık tesisini elden çıkarması gibi bir yaklaşımı olamaz. Vatandaşlarımızın yalnızca resmi açıklamaları esas almaları ve gerçeği yansıtmayan iddialara itibar etmemeleri önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.

