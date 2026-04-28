Görüşlerin Görünmezliği! Merkezi görüş sistemine ihtiyaç artıyor

Türkiye-Avrupa Demir Yolu projesinde test heyecanı
Bakan Bayraktar: Türkiye'nin kritik ham maddeler stratejisini yakında açıklayacağız
Bakan Bayraktar: Türkiye'nin kritik ham maddeler stratejisini yakında açıklayacağız
Erdoğan'dan Mehmet Şimşek'e emekli ve asgari ücret talimatı
Erdoğan'dan Mehmet Şimşek'e emekli ve asgari ücret talimatı
Yerli Hepatit A aşısı tüm Türkiye'de kullanılmaya başlandı
Yerli Hepatit A aşısı tüm Türkiye'de kullanılmaya başlandı
Devlet Bahçeli: Dünya sıkıntılı bir imtihandan geçmektedir
Devlet Bahçeli: Dünya sıkıntılı bir imtihandan geçmektedir
Bakan Çiftçi: Suça giden yolları kapatan önleyici tedbirlere odaklandık
Bakan Çiftçi: Suça giden yolları kapatan önleyici tedbirlere odaklandık
İkinci el otomobil satışlarında artış
İkinci el otomobil satışlarında artış
Kandilli Rasathanesi: Yedisu'daki sismik hareketi takip ediyoruz
Kandilli Rasathanesi: Yedisu'daki sismik hareketi takip ediyoruz
Halfeti Belediyesi'ne operasyon: 29 şüpheli tutuklandı
Halfeti Belediyesi'ne operasyon: 29 şüpheli tutuklandı
Akaryakıta çifte zam geldi: İşte 28 Nisan 2026 güncel fiyatlar
Akaryakıta çifte zam geldi: İşte 28 Nisan 2026 güncel fiyatlar
Yaz gelmeden kış geri dönüyor! Mayısta kar sürprizi
Yaz gelmeden kış geri dönüyor! Mayısta kar sürprizi
Cumhurbaşkanı Erdoğan MYK'yı topluyor: Gündemde okul güvenliği ve dijital tehlike var
Cumhurbaşkanı Erdoğan MYK'yı topluyor: Gündemde okul güvenliği ve dijital tehlike var
Bakan Göktaş risklere dikkat çekti: Tehlike sokaktaydı şimdi evin içine girdi
Bakan Göktaş risklere dikkat çekti: Tehlike sokaktaydı şimdi evin içine girdi
'Bir memur siyasetçiyle polemiğe giremez'
'Bir memur siyasetçiyle polemiğe giremez'
İlksan'da muhalefet şerhi gizlendi. EBS tepki gösterdi
İlksan'da muhalefet şerhi gizlendi. EBS tepki gösterdi
İslam Memiş o gün için uyardı: Herkes hazırlığını yapsın!
İslam Memiş o gün için uyardı: Herkes hazırlığını yapsın!
'Hastaneler satılıyor' iddiasına açıklama: Sadece atıl taşınmazlar değerlendirilecek
'Hastaneler satılıyor' iddiasına açıklama: Sadece atıl taşınmazlar değerlendirilecek
Gülistan Doku soruşturmasında 2 hastane görevlisine adli kontrol
Gülistan Doku soruşturmasında 2 hastane görevlisine adli kontrol
Suriye imar ve inşa dönemi: 600 Türk müteşebbis sahada
Suriye imar ve inşa dönemi: 600 Türk müteşebbis sahada
THE 2026 Asya sıralaması açıklandı: Türkiye sıralamada 3. oldu!
THE 2026 Asya sıralaması açıklandı: Türkiye sıralamada 3. oldu!
Türkiye'nin istihdam hedefi: 3 yılda milyon genç!
Türkiye'nin istihdam hedefi: 3 yılda milyon genç!
MEB Bursluluk Sınavı soru ve cevap anahtarları yayımlandı
MEB Bursluluk Sınavı soru ve cevap anahtarları yayımlandı
Yüzyılın Konut Projesi'nde ilk aşama tamam
Yüzyılın Konut Projesi'nde ilk aşama tamam
İstanbul Ticaret Mahkemeleri tek çatıda toplanıyor
İstanbul Ticaret Mahkemeleri tek çatıda toplanıyor
Bakan Şimşek açıkladı: Yurt dışı gelirine 20 yıl vergi yok!
Bakan Şimşek açıkladı: Yurt dışı gelirine 20 yıl vergi yok!
Karahan: Enflasyonda bozulma olursa sıkılaşacağız
Karahan: Enflasyonda bozulma olursa sıkılaşacağız
Eski Tunceli Emniyet Müdürü Delen ifade verdi
Eski Tunceli Emniyet Müdürü Delen ifade verdi
AYM Başkanı açıkladı: Aynı suça ikinci ceza mümkün mü?
AYM Başkanı açıkladı: Aynı suça ikinci ceza mümkün mü?
Erdoğan: Meslekler dönüşüyor, istihdam alanında ezberler bozuluyor
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Görüşlerin Görünmezliği! Merkezi görüş sistemine ihtiyaç artıyor

Kamu kurumlarında mevzuatın farklı yorumlanması uygulamada birlik sorunlarına yol açarken, merkezi ve erişilebilir bir görüş paylaşım sistemi ihtiyacı giderek artıyor

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 28 Nisan 2026 14:00, Son Güncelleme : 28 Nisan 2026 08:39
Yazdır
Kamu kurumlarında idari iş ve işlemler, yürürlükte bulunan yasal mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Bununla birlikte mevzuat hükümlerinin yazılış biçimi, kapsamı ve yorumlanmaya açık yönleri nedeniyle farklı kurumlar tarafından farklı şekillerde değerlendirilebildiği görülmektedir. Bu durum ise uygulamada birlikteliğin zedelenmesine, benzer konularda farklı idari işlemlerin tesis edilmesine ve zaman zaman idari uyuşmazlıkların ortaya çıkmasına neden olabilmektedir.

Bu tür farklılıkların giderilmesi ve uygulamada yeknesaklığın sağlanması amacıyla mevzuatın yorumlanmasına ilişkin görüşlerin merkezi bir anlayışla ele alınması ve tüm kurumlar nezdinde erişilebilir kılınması önem arz etmektedir.

Mevzuatın yorumlanmasında uygulama birliğinin sağlanması, idari uygulamalarda ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesi, benzer nitelikteki uyuşmazlıkların önlenmesi ve kamu kurumları arasında süreç bütünlüğünün tesis edilmesi amacıyla tüm kurumları ilgilendiren konularda yöneltilen sorulara verilen görüşlerin merkezi, sistematik ve erişilebilir bir yapı içerisinde paylaşılması büyük önem taşımaktadır.

Bu çerçevede, kurumlar tarafından mevzuatın uygulanmasına ilişkin olarak ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi amacıyla yöneltilen sorulara başta Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar ile diğer ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından verilen görüş, değerlendirme ve açıklamaların yalnızca ilgili başvuru sahibi kurum ile sınırlı kalmayarak tüm kamu kurum ve kuruluşlarının erişimine açılması gerekmektedir.

Söz konusu görüşlerin paylaşımı ile birlikte;

  • Mevzuatın farklı kurumlar tarafından farklı şekillerde yorumlanmasının önüne geçilmesi,
  • İdari işlemlerde yeknesaklığın sağlanması ve uygulama farklılıklarının ortadan kaldırılması,
  • Kurumlar arası bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılması,
  • Tekrarlayan görüş taleplerinin azaltılarak idari iş yükünün hafifletilmesi,
  • Karar alma süreçlerinin hızlandırılması ve bürokratik gecikmelerin önlenmesi,
  • Hukuki öngörülebilirliğin ve idari istikrarın güçlendirilmesi,
  • Denetim ve yargı süreçlerinde ortaya çıkabilecek ihtilafların azaltılması,
    gibi önemli kazanımlar elde edilecektir.

Bu doğrultuda, söz konusu görüşlerin güncel, doğru ve güvenilir bir şekilde yayımlanabileceği merkezi bir dijital platformun oluşturulması; bu platformda görüşlerin konu başlıklarına göre sınıflandırılması, anahtar kelimelerle aranabilir hale getirilmesi ve düzenli olarak güncellenmesi uygun olacaktır. Ayrıca, yayımlanan görüşlerin bağlayıcılık durumu, kapsamı ve uygulanabilirliğine ilişkin açıklayıcı notlara da yer verilmesi, uygulayıcılar açısından tereddütlerin giderilmesine katkı sağlayacaktır.

Bununla birlikte ihtiyaç duyulması halinde benzer konulara ilişkin emsal teşkil edebilecek önceki görüşlerle bağlantı kurulması, sıkça sorulan soruların ayrıca derlenmesi ve kurumlar arası koordinasyonu güçlendirecek bilgilendirme mekanizmalarının geliştirilmesi de sürecin etkinliğini artıracaktır.

Sonuç olarak, kamu kurumlarını ilgilendiren ortak konulara ilişkin verilen görüşlerin kurumsal sınırlar içerisinde kalmayıp tüm paydaşlara açık hale getirilmesi; şeffaf, tutarlı ve etkin bir kamu yönetimi anlayışının güçlendirilmesine önemli katkı sağlayacaktır.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber