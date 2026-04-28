Görüşlerin Görünmezliği! Merkezi görüş sistemine ihtiyaç artıyor
Kamu kurumlarında mevzuatın farklı yorumlanması uygulamada birlik sorunlarına yol açarken, merkezi ve erişilebilir bir görüş paylaşım sistemi ihtiyacı giderek artıyor
Kamu kurumlarında idari iş ve işlemler, yürürlükte bulunan yasal mevzuat çerçevesinde
gerçekleştirilmektedir. Bununla birlikte mevzuat hükümlerinin yazılış biçimi,
kapsamı ve yorumlanmaya açık yönleri nedeniyle farklı kurumlar tarafından farklı
şekillerde değerlendirilebildiği görülmektedir. Bu durum ise uygulamada birlikteliğin
zedelenmesine, benzer konularda farklı idari işlemlerin tesis edilmesine ve
zaman zaman idari uyuşmazlıkların ortaya çıkmasına neden olabilmektedir.
Bu tür farklılıkların giderilmesi ve uygulamada yeknesaklığın sağlanması amacıyla
mevzuatın yorumlanmasına ilişkin görüşlerin merkezi bir anlayışla ele alınması
ve tüm kurumlar nezdinde erişilebilir kılınması önem arz etmektedir.
Mevzuatın yorumlanmasında uygulama birliğinin sağlanması, idari uygulamalarda
ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesi, benzer nitelikteki uyuşmazlıkların
önlenmesi ve kamu kurumları arasında süreç bütünlüğünün tesis edilmesi amacıyla
tüm kurumları ilgilendiren konularda yöneltilen sorulara verilen görüşlerin
merkezi, sistematik ve erişilebilir bir yapı içerisinde paylaşılması büyük önem
taşımaktadır.
Bu çerçevede, kurumlar tarafından mevzuatın uygulanmasına ilişkin olarak ortaya
çıkan tereddütlerin giderilmesi amacıyla yöneltilen sorulara başta Cumhurbaşkanlığı,
bakanlıklar ile diğer ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından verilen görüş, değerlendirme
ve açıklamaların yalnızca ilgili başvuru sahibi kurum ile sınırlı kalmayarak
tüm kamu kurum ve kuruluşlarının erişimine açılması gerekmektedir.
Söz konusu görüşlerin paylaşımı ile birlikte;
- Mevzuatın farklı kurumlar tarafından farklı şekillerde yorumlanmasının önüne geçilmesi,
- İdari işlemlerde yeknesaklığın sağlanması ve uygulama farklılıklarının ortadan kaldırılması,
- Kurumlar arası bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılması,
- Tekrarlayan görüş taleplerinin azaltılarak idari iş yükünün hafifletilmesi,
- Karar alma süreçlerinin hızlandırılması ve bürokratik gecikmelerin önlenmesi,
- Hukuki öngörülebilirliğin ve idari istikrarın güçlendirilmesi,
- Denetim ve yargı süreçlerinde ortaya çıkabilecek ihtilafların azaltılması,
gibi önemli kazanımlar elde edilecektir.
Bu doğrultuda, söz konusu görüşlerin güncel, doğru ve güvenilir bir şekilde
yayımlanabileceği merkezi bir dijital platformun oluşturulması; bu platformda
görüşlerin konu başlıklarına göre sınıflandırılması, anahtar kelimelerle aranabilir
hale getirilmesi ve düzenli olarak güncellenmesi uygun olacaktır. Ayrıca, yayımlanan
görüşlerin bağlayıcılık durumu, kapsamı ve uygulanabilirliğine ilişkin açıklayıcı
notlara da yer verilmesi, uygulayıcılar açısından tereddütlerin giderilmesine
katkı sağlayacaktır.
Bununla birlikte ihtiyaç duyulması halinde benzer konulara ilişkin emsal teşkil
edebilecek önceki görüşlerle bağlantı kurulması, sıkça sorulan soruların ayrıca
derlenmesi ve kurumlar arası koordinasyonu güçlendirecek bilgilendirme mekanizmalarının
geliştirilmesi de sürecin etkinliğini artıracaktır.
Sonuç olarak, kamu kurumlarını ilgilendiren ortak konulara ilişkin verilen görüşlerin kurumsal sınırlar içerisinde kalmayıp tüm paydaşlara açık hale getirilmesi; şeffaf, tutarlı ve etkin bir kamu yönetimi anlayışının güçlendirilmesine önemli katkı sağlayacaktır.