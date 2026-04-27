İslam Memiş o gün için uyardı: Herkes hazırlığını yapsın!

Finans analisti İslam Memiş, bu haftayı Fed kararı öncesi ve sonrası olarak ikiye ayırdı. Cuma günü 1 Mayıs tatili nedeniyle piyasaların kapalı olacağını hatırlatan Memiş, "Herkes işlerini Fed ve ECB kararlarına göre ayarlamalı" dedi.

Haber Giriş : 27 Nisan 2026 23:18, Son Güncelleme : 27 Nisan 2026 23:16
Küresel piyasalarda dalgalı seyir devam ederken, yatırımcılar gözünü merkez bankalarının faiz kararlarına çevirdi. Döviz kurları görece sakin bir görünüm sergilerken, altın, gümüş ve petrol fiyatlarında sınırlı hareketlilik dikkat çekiyor. Finans Analisti İslam Memiş, son gelişmeleri değerlendirerek kritik uyarılarda bulundu ve 'çarşamba' gününü işaret etti.

Haber Global canlı yayınında konuşan Memiş, "Şu anda piyasalarda malum yine belirsizlik devam ediyor, manipülasyon devam ediyor. İsrail yine ateşkese uymuyor. Amerika'da da belirsizlik devam ediyor. Bu ortamda piyasalarda bir istikrar yok. Piyasalarda istikrar olmayınca sevgili yatırımcılar da mecburen o belirlediğimiz strateji vardı; uzun vadeli yatırımcı olun, kısa vadeli piyasada oynamayın, bu uyarımız yine bu hafta da devam ediyor" dedi.

"HERKES İŞLERİNİ AYARLAMALI"

Bu haftanın küresel piyasalar için önemli bir hafta olduğunu belirten Memiş, "Amerika Merkez Bankası Fed çarşamba akşamı faiz kararını açıklayacak. Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Cuma günü işçi bayramı dolayısıyla piyasalar da kapalı olacak. Ona göre herkes işlerini ayarlamalı" ifadelerini kullandı.

"ÇARŞAMBADAN ÖNCE, ÇARŞAMBADAN SONRA..."

Memiş, açıklamalarının devamında şu sözlere yer verdi:

"Döviz kurları stabil, ons altın, gümüş haftaya yine yatay bir seyirde başladı. Yine petrol tarafında 107 dolar seviyesinin üzerinde %1'lik bir değer artışı var. Burada haftayı ikiye ayırıyoruz. Çarşambadan önce, Çarşambadan sonra. Özellikle Fed'in faiz kararından sonra ve bir gün sonra Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra piyasalardaki dalgalanma biraz daha artabilir.

"DÜŞÜŞLER KALICI DEĞİL"

Altın ve gümüş tarafında bu hafta düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyoruz. Ons altın tarafında 4.680 dolar destek seviyesi, gümüşte de 74 dolar destek seviyesi. Buradan tekrar hızlı bir toparlanma bu haftanın özelinde olabilir diye tahmin ediyorum.

Yine gözümüz kulağımız Ortadoğu'da. Yine Amerika'dan gelecek veya İran'dan gelecek haber akışlarında. Buradaki haber akışlarını bilerek ve isteyerek manipüle ettikleri için piyasalarda bir istikrarın, bir yön kırılmasının olmadığını, merkez bankalarının faiz kararlarının bu hafta küresel piyasalar için önemli olduğunu söyleyebilirim."

