28 Nisan 2026'dan önemli gündem başlıkları
1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na başkanlık edecek.
(Ankara/10.00)
2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak.
(TBMM/13.30)
3- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.
(Ankara/11.30)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Uyuşturucu ile Mücadelede Medyanın Rolü" paneline katılacak.
(Ankara/10.00)
2-TBMM'den
- Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.
- MHP ve DEM Parti TBMM Grup toplantıları gerçekleştirilecek.
(TBMM/15.00/10.45/12.45)
EKONOMİ FİNANS
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, OECD Kritik Mineraller Forumu'na katılacak.
(İstanbul/11.00)
2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, OECD Kritik Mineraller Forumu'nun açılışı ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının nisan ayı meclis toplantısına iştirak edecek.
(İstanbul/11.00/Bursa/18.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Üç Deniz Girişimi 11. Zirvesi'ne katılacak.
(Dubrovnik)
2- Lübnan ve İsrail arasında geçici ateşkese varılmasının ardından gelişmeler ve yansımaları takip ediliyor.
(Beyrut/Kudüs)
3- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.
(Gazze/Kudüs)
GÜNCEL
1- Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya başkanlığındaki heyet, Anayasa Mahkemesinin 64. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'e ziyarette bulunacak. Özkaya, AYM Yüce Divan Salonu'nda düzenlenecek törene katılacak.
(Ankara/10.00/14.30)
SPOR
1- 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na, üçüncü gününde 132.7 kilometrelik Marmaris-Kıran etabıyla devam edilecek.
(Muğla/12.30)
2- Nesine 3. Lig play-off etabında 3. Grup ve 4. Grup 1. tur rövanş maçları oynanacak.
3- Basketbol Avrupa Ligi play-off serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko, Litvanya'nın Zalgiris ekibini konuk edecek.
(İstanbul/20.45)
4- BKT Avrupa Kupası final serisi ikinci maçında Beşiktaş GAİN; Fransa'nın Cosea JL takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
(Bourg-en-Bresse/20.30)
5- Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 3-4 etabı üçüncü ve son maçında Halkbank, Spor Toto'yu konuk edecek.
(Ankara/19.00)
6- UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finali ilk ayağında PSG-Bayern Münih maçı oynanacak.
(Paris/22.00)