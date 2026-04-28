28 Nisan 2026'dan önemli gündem başlıkları

Haber Giriş : 28 Nisan 2026 00:05, Son Güncelleme : 28 Nisan 2026 00:08
1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na başkanlık edecek.

(Ankara/10.00)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak.

(TBMM/13.30)

3- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/11.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Uyuşturucu ile Mücadelede Medyanın Rolü" paneline katılacak.

(Ankara/10.00)

2-TBMM'den

- Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

- MHP ve DEM Parti TBMM Grup toplantıları gerçekleştirilecek.

(TBMM/15.00/10.45/12.45)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, OECD Kritik Mineraller Forumu'na katılacak.

(İstanbul/11.00)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, OECD Kritik Mineraller Forumu'nun açılışı ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının nisan ayı meclis toplantısına iştirak edecek.

(İstanbul/11.00/Bursa/18.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Üç Deniz Girişimi 11. Zirvesi'ne katılacak.

(Dubrovnik)

2- Lübnan ve İsrail arasında geçici ateşkese varılmasının ardından gelişmeler ve yansımaları takip ediliyor.

(Beyrut/Kudüs)

3- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya başkanlığındaki heyet, Anayasa Mahkemesinin 64. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'e ziyarette bulunacak. Özkaya, AYM Yüce Divan Salonu'nda düzenlenecek törene katılacak.

(Ankara/10.00/14.30)

SPOR

1- 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na, üçüncü gününde 132.7 kilometrelik Marmaris-Kıran etabıyla devam edilecek.

(Muğla/12.30)

2- Nesine 3. Lig play-off etabında 3. Grup ve 4. Grup 1. tur rövanş maçları oynanacak.

3- Basketbol Avrupa Ligi play-off serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko, Litvanya'nın Zalgiris ekibini konuk edecek.

(İstanbul/20.45)

4- BKT Avrupa Kupası final serisi ikinci maçında Beşiktaş GAİN; Fransa'nın Cosea JL takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Bourg-en-Bresse/20.30)

5- Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 3-4 etabı üçüncü ve son maçında Halkbank, Spor Toto'yu konuk edecek.

(Ankara/19.00)

6- UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finali ilk ayağında PSG-Bayern Münih maçı oynanacak.

(Paris/22.00)

