Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliğinde Değişiklik

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığından:

SUBAY VE ASTSUBAY ATAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 18/12/2005 tarihli ve 26027 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 3- Bu Yönetmelik, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 119 uncu maddesine, 11/5/2000 tarihli ve 4566 sayılı Harp Okulları Kanununun 24 üncü maddesine, 11/4/2002 tarihli ve 4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksekokulları Kanununun 19 uncu maddesine ve 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticilerinin Atanmalarına İlişkin Usül ve Esaslar ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usülleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine dayanılarak hazırlanmıştır."

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

a) Atama: Subay ve astsubayların; teşkilat kadro görev yerlerine alınması ve bu kadroların yetki, görev ve sorumluluklarının personele verilmesini,

b) Bakan: Milli Savunma Bakanını,

c) Bakanlık: Milli Savunma Bakanlığını,

ç) Bakanlık kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlar: Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Milli Savunma Üniversitesi ve Harita Genel Müdürlüğünü,

d) Bakmakla yükümlü olunan kişi: 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine göre bakmakla yükümlü olunan kişileri,

e) Birim amiri: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde yer alan Bakanlık hizmet birimi amirleri ile Milli Savunma Üniversitesi Rektörü ve Harita Genel Müdürünü,

f) Branş: Sınıfları meydana getiren temel hizmetlerden her birini,

g) Deniz hizmet süresi: Yüzer birliklerin yıllık ana limandan ayrı kalma süreleri, yıllık seyir saatleri, yüzer birliğin muharip, muharebe destek ile muharebe hizmet destek statüsünde olması ve benzeri Subay ve Astsubay Atama Yönergesinde belirlenecek diğer kriterler doğrultusunda geliştirilen model ile hesaplanan deniz hizmeti olarak kabul edilen görevlerde personelin geçirdiği süreyi,

ğ) Fiili deniz hizmet süresi: Subay ve Astsubay Atama Yönergesi ile belirlenen deniz hizmeti olarak kabul edilen görevlere atanan/görevlendirilen personelin, ayrılış/katılış yazılarında belirtilen tarihler arasında geçen toplam süreyi,

h) Garnizon: Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; birlik, kurum ve karargahların konuş durumuna göre belirlenen ve Subay ve Astsubay Atama Yönergesinde gösterilen atama yerini,

ı) Garnizon değiştirmek suretiyle atama: Subay ve astsubayların görev yaptığı garnizondaki kadrodan, farklı bir garnizondaki kadroya yapılan atamayı,

i) Garnizon derecesi: Kuvvet Komutanlıkları tarafından 16 ncı maddede yer alan kriterler dikkate alınarak belirlenen, rakamlarla ifade edilen ve garnizon özelliklerine göre belirlenen dereceyi,

j) Garnizon hizmet puanı: Garnizon puanı ile personelin bu garnizonda geçirdiği fiili sürenin (gün olarak) çarpımıyla elde edilen puanı,

k) Garnizon hizmet süresi (GHS): Garnizonların derecelerine göre Kuvvet Komutanlıklarının özellikleri ve hizmet ihtiyaçları dikkate alınarak, her bir garnizon için iki yıldan az olmamak üzere belirlenen ve bu Yönetmelikte yer alan özel hükümlerde gösterilen süreyi,

l) Garnizon içi atama: Subay ve astsubayların görev yaptığı garnizonda farklı bir kadroya atanmasını,

m) Garnizon puanı: Garnizonlara ait objektif, ölçülebilir ve tecrübeye dayanan kriterlerin kullanılması suretiyle her bir garnizon için hesaplanan puanı,

n) Genel Müdürlük: Personel Genel Müdürlüğünü,

o) Hizmet safahatı puanı: Subay ve astsubayların ilk rütbeye nasıp tarihinden itibaren meslek hayatı boyunca hesaplanan garnizon hizmet puanlarının toplamını,

ö) İhtisas: Temel hizmetler içinde özel eğitim ve tecrübe ile kazanılan yetenekleri,

p) İtibari hizmet süresi: Sıralı hizmet garnizonlarında gün olarak geçirilen sürenin ilgili hükümde belirtilen katsayı ile çarpımı sonucu bulunan süreyi,

r) Kilit/kritik kadro görev yeri: Bakanlık kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlar tarafından kendi kadroları arasından hizmet ihtiyaçlarına göre Bakanlık ile koordine edilerek belirlenen, özel nitelikli personel istihdamını gerektiren, seçimle atama yapılan kadro görev yerlerini,

s) Kuradan muaf tutulma kontenjanı: Kura çekmek suretiyle yapılacak atamalarda sınıf, branş ve ihtisas durumu itibarıyla başarı düzeyine göre birinciden başlamak üzere mevcudun yüzde onuna tekabül eden kısmını (Bu şekilde hesaplanan kontenjan değeri virgülden sonra beş ve daha yüksek bir değeri içermesi durumunda bir üste tamamlanır. Mevcudun on beşten az olması durumunda birinciler kuradan muaf tutulur.),

ş) Kurum: Bakanlık kadro ve kuruluşlarında yer alan kurumlardan her birini,

t) Sıralı hizmet garnizonu: Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından belirlenen garnizonlardan, sınıfların özelliklerine göre, personele önceden tebligat yapmak şartı ile bu Yönetmelik esaslarına uygun bir sıra dahilinde atama yapılan garnizonları,

ifade eder."

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 5- Atamalarda kadro görev yerinin özellikleri esas alınır. Bu Yönetmelikte ve bu Yönetmeliğe dayalı olarak çıkarılan Subay ve Astsubay Atama Yönergesinde yer alan istisnalar hariç olmak üzere, kadrosu olmayan bir görev yerine atama yapılmaz."

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinde yer alan "/fonksiyon alanı," ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 9- Kritik/kilit kadrolar hariç olmak üzere, Kara Kuvvetleri Komutanlığı kadrolarına yapılan atamalarda, aynı sınıf ve ihtisasa sahip personelden aynı garnizonu tercih edenlerin atanmasında atama kriterleri içerisinde safahat puanları da göz önünde bulundurulabilir."

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 10- Birliklerin personel yönünden desteklenmesinde öncelikleri, Türkiye'deki dış tehdidin gelişimi, komşu ülkelerle olan ilişkiler, gelecekte olması muhtemel gelişmeler ve mevcut planlardaki görevlere göre; Genelkurmay Başkanlığı tarafından tespit edilen ve Bakan tarafından onaylanan tehdit öncelikleri ve özel kanunlarda yer alan görevler esas alınarak Kuvvet Komutanlıklarınca belirlenir. Birliklerin plan görevlerindeki önceliklerine göre personel destekleme oranlarının farklılık göstermesine dikkat edilir."

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 13- Subay ve astsubayların atamaları ve görevlendirme işlemleri aşağıdaki şekilde yapılır:

a) 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, ilgili Kuvvet Komutanlıklarıyla koordine edilerek Genel Müdürlükçe yürütülür.

b) Çeşitli nedenlerle Bakanlık kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlar bünyesinde yapılacak görevlendirmeler, ilgili Kuvvet Komutanlığına bilgi verilmek suretiyle;

1) Görevlendirmenin üç aya kadar (üç ay dahil) yapılması durumunda; bir yıl içerisinde toplamda altı ayı geçmeyecek şekilde, ilgilisine göre asgari tümen/tugay ve eşidi birlik komutanlığı ve birim amirliklerince,

2) Görevlendirmenin üç aydan bir yıla (dahil) kadar olan süreler için yapılması durumunda, ilgilisine göre Kuvvet Komutanı, Genelkurmay İkinci Başkanı, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü veya Personel Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu bakan yardımcısı oluru ile,

3) Personelin atamalı bulunduğu kadro görev yeri itibarıyla bir üst veya eşidi göreve vekalet etmesi maksadıyla yapılan görevlendirmeleri, ilgilisine göre asgari tümen/tugay ve eşidi birlik komutanlığı veya birim amirliklerince,

yapılır.

c) Harita Genel Müdürlüğü hariç olmak üzere, Bakanlık kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlar arasındaki personel görevlendirmesi Personel Genel Müdürlüğünün uygun görüşü alınarak personelin mensubu olduğu ilgili kuvvet komutanlığınca yapılır.

ç) Müfettişlerin ve iç denetçilerin atama ve görevlendirme işlemleri ilgili mevzuatta belirtilen esaslar dahilinde yürütülür.

d) Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığınca yapılacak geçici görevlendirmelerin onay yetkisi; ilgili Kuvvet Komutanlığı ile koordine etmek ve geçici görevlendirme tarihlerini bildirmek suretiyle Özel Kuvvetler Komutanındadır. Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığınca yapılacak geçici görevlendirmelerin süresi, her defasında azami altı aya kadar olmak üzere en fazla bir yıl süre ile yapılır."

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 14- Subay ve astsubayların atamaları, hizmetin aksatılmadan yürütülmesi esasına ve hizmet ihtiyacı prensibine uygun olarak aşağıdaki kriterler dikkate alınarak Subay ve Astsubay Atama Yönergesi ile belirlenen garnizonlar arasında sıra ile yapılır:

a) Meslek programları ve meslek içi eğitim esasları.

b) Kadro ihtiyaçları.

c) Kıta hizmeti zorunluluğu.

ç) Terfi durumu.

d) Sınıf, branş ve ihtisasları.

e) Kendisinin, eşinin ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının atamaya esas hayati önemi haiz sağlık durumları.

f) İdari, asayiş ve zaruri sebepler.

g) Personelin atanma isteğinde belirttiği yerler.

ğ) Bakmakla yükümlü olduğu ve aynı çatı altında yaşayan anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edilmesi kaydıyla kardeşin atamaya esas hayati önemi haiz sağlık durumları.

Subay ve astsubaylar, kendileriyle eşlerinin memleketleri ve daimi ikametgahlarının bulunduğu garnizonlar dahilinde, mümkün olduğu kadar, sosyal tesis (orduevi, özel eğitim merkezi, askeri gazino ve benzeri), ikmal amirlikleri, ihale/muayene ve kabul komisyon üyelikleri, inşaat-emlak, askeralma hizmetleri gibi halkla doğrudan ilişkili görevler veya mal ve hizmet alımı ile ilgili görevlere verilmez veya atandırılmazlar. Ancak, son genel nüfus sayımına göre büyükşehir belediye/belediye hudutları içindeki nüfusu 1.000.000'u aşan yerler için bu fıkra hükmü uygulanmaz."

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 16- Subay ve astsubayların atanacakları garnizonların dereceleri aşağıdaki etkenler göz önüne alınarak Kuvvet Komutanlıkları tarafından kuvvet özelliklerine göre tespit edilir:

a) Genel gelişmişlik düzeyi.

b) Barınma imkanları.

c) Coğrafya ve iklim koşulları.

ç) Eğitim imkanları.

d) Güvenlik ve asayiş.

e) Sosyal ve kültürel imkanlar.

f) Sağlık imkanları.

g) Günlük yaşam.

ğ) Özlük haklarındaki farklılıklar.

h) Garnizonun istenilirlik düzeyleri.

ı) Ulaştırma ve haberleşme imkanları.

i) Askeri imkanlar."

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 17- 16 ncı madde çerçevesinde tespit edilecek garnizonlar Subay ve Astsubay Atama Yönergesi ile belirlenir. Yeni ihdas edilecek garnizonlar ile derecelerinde değişiklik yapılması gereken garnizonlar Subay ve Astsubay Atama Yönergesindeki ilgili listeye dahil edilir."

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 18- İdarenin ihtiyacı doğrultusunda belirlenen garnizon dereceleri; Subay ve Astsubay Atama Yönergesi ile belirlenir ve sonu 0 ve 5 ile biten yıllarda veya idari, asayiş ve zaruri sebepler nedeniyle ihtiyaç durumunda güncelleştirilir."

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 19- Savaş ve olağanüstü hallerde, 926 sayılı Kanunun 123 üncü maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı kararı ile atamaya dair hükümler tatbik edilmeyebilir."

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Personelin atama yeri isteğini bildiren ve Kuvvet Komutanlıklarının kendi özelliklerine göre hazırlanan atama istek formları, Subay ve Astsubay Atama Yönergesinde belirtilen tarihe kadar mensup bulunduğu Kuvvet Komutanlıkları Personel Başkanlıklarında bulundurulacak şekilde elektronik ortamda veya matbu olarak gönderilir.

Personelin atama yerine ait tercihlerini belirten formlar ile atama çalışmalarında kullanılacak bilgilerin toplanmasını sağlayacak her türlü düzenleme Subay ve Astsubay Atama Yönergesinde yer alır.

Genel atamalar her yılın mayıs ve ekim (dahil) ayları arasında yapılır. Bu atamalar önceden yayımlanabilir.

Genel atamalarda sıralı hizmet garnizonuna atanacak personel için hazırlık tebligatı en geç mart ayı sonuna kadar yapılır. Ancak idari görev, asayiş görevi ve zorunlu durumlarda tebligat şartı aranmaz."

"Atamaya tabi tutulan personelden izinli, raporlu, tutuklu, açıkta, geçici olarak görevden uzaklaştırılan, firarda veya izin tecavüzünde bulunanlar ile hastanede yatanların ilişik kesme işlemleri, kuvvet komutanlıklarınca uygun görülmesi durumunda personelin atamalı bulundukları kıta komutanlıkları, karargah, kurum veya birim amirliklerince gıyaplarında evrak üzerinden yapılır."

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 22- Personel atamalarında atama yapılacak kadronun gerektirdiği nitelikler dikkate alınır. Emir/İcra ve koordinasyon subay ve astsubayları haricinde ismen atama teklifinde bulunulmaz.

Emir/İcra ve koordinasyon subay ve astsubaylarının atamaları; emrinde görev yapacakları general veya amiraller ile rütbe karşılığı general olarak belirlenmiş kadrolara atanan/görevlendirilen sivil yöneticiler tarafından teklif edilecek aday öncelikli olarak değerlendirilmek üzere yapılır.

İsmen atama teklifi yapılmayan emir/icra ve koordinasyon subay ve astsubaylığı kadrolarına, uygun nitelikli personel atanır.

Yurt dışındaki emir subaylığı ve astsubaylığı kadroları için ismen atama teklifinde bulunulmaz.

Emir/İcra ve koordinasyon subay ve astsubayları kadrolarına atanacaklarla ilgili diğer hususlar yönerge ile düzenlenir."

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"e) Kuvvet veya sınıf değişikliği,"

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

"a) Kuvvet Harp Enstitülerinde Komuta ve Kurmay Eğitimine başlama veya bitirme,"

"ı) Astsubaylıktan subaylığa statü geçişi,

i) Garnizon dışı harekat görevi alan birliklere atanan personelin görevini tamamlamasını müteakip aynı garnizonda garnizon dışı harekat görevi olmayan ve uygun bir kadronun bulunmaması."

MADDE 17- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan "ilgili Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

"Bakanlık nam ve hesabına fakülte yüksek okulu kaynağından temin edilen muvazzaf subaylar için kuradan muaf tutulma kontenjanı yoktur."

MADDE 18- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde yer alan "yedek subaylar" ibaresi "yedek subaylar ve yedek astsubaylar" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 19- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Atamaya tabi tutulan personelin izinli, raporlu, tutuklu, açıkta, geçici olarak görevden uzaklaştırma, firarda ve izin tecavüzünde olması veya hastanede yatması tebligata engel olmaz. Ancak, birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerindeki süreler, tebligata engel olmayan hallerin bitiminde başlar. Ataması yapılmasına rağmen bu sebeplerden dolayı ilişik kesemeyen personel birlik komutanlığınca birlik emrine görevlendirilir. Bu personelin ilişik kesme işlemleri, Kuvvet Komutanlıklarınca uygun görülmesi durumunda, personelin atamalı bulundukları kıta komutanlıkları, karargah, kurum veya birim amirliklerince gıyaplarında evrak üzerinden yapılır ve ilişik kesme belgeleri yeni birliğine gönderilir. Bunların yeni görevlerine katılışları da gıyaplarında evrak üzerinden yapılır ve özlük hakları yeni birlikleri tarafından yürütülür."

MADDE 20- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 28- Askeri ataşeliklere ve milletlerarası anlaşmalara göre yurt dışında açılmış kadrolara atanacak personelin seçimleri ilgisine göre; 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 41 inci maddesine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine, 22/11/2018 tarihli ve 359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Yurtdışında Daimi Görevlere Atanacak Personel Hakkında Yönetmelik ve ilgili yönergelere göre yapılır. Buralarda geçen hizmet süreleri 1 inci derece garnizon hizmet sürelerinden sayılır.

Yurt dışındaki Türk Silahlı Kuvvetleri kıtalarında geçen hizmet sürelerinin hangi garnizon derecesinden sayılacağı, Bakanlık tarafından yayımlanan ilk görevlendirme emrinde belirtilir. Buralarda geçen sürelerin garnizon dereceleri ihtiyaca göre Bakanlık tarafından değiştirilebilir. Sıralı hizmet garnizonu görevini daha önce yapmış olanlar için bu süre daha sonraki sıralı hizmet garnizonu görevlerinde dikkate alınır.

Yurt dışına münferit olarak geçici görevle görevlendirilen personelin yurt dışında geçen hizmet sürelerinin hangi garnizon derecesinden sayılacağına yönelik esaslar ilgili yönergelerde belirlenir."

MADDE 21- Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 29- Yurt dışında veya yurt içinde bir veya birden fazla öğrenim, kurs, staj veya geçici görev için gönderilenlerin, buralarda geçirdikleri sürenin itibari yüz yirmi günü atamalı bulundukları garnizon hizmetinden sayılır. Bu müddetin fazlası;

a) Yurt dışında ise 28 inci maddenin birinci fıkrasındaki garnizon hizmetinden,

b) Yurt içinde ise;

1) Dereceli garnizonlardan (1 inci, 2 nci ve 3 üncü derece garnizonlar) dereceli garnizonlara gönderilenlerin buralarda geçirdikleri süreler, atamalı bulundukları garnizon hizmetinden,

2) Sıralı hizmet garnizonlarından dereceli garnizonlara gönderilenlerin buralarda geçirdikleri süreler geçici olarak bulundukları dereceli garnizon hizmetinden,

sayılır.

Dereceli veya sıralı hizmet garnizonunda görevli iken kesintisiz 15 gün ve daha fazla süre ile sıralı hizmet garnizonuna öğrenim, kurs, staj ya da geçici görev için gönderilenlerin buralarda görevde geçirdikleri sürelerin tamamı geçici olarak bulundukları garnizon hizmetinden sayılır.

Yurt dışı geçici görev (YDGG) kapsamında değerlendirilen görevler hariç olmak üzere; teröristle mücadele harekatı, sınır güvenliği ve benzeri maksatlarla kıta halinde veya münferit olarak ülke sınırları dışında geçirilen sürelerin tamamı 5 inci derece garnizon hizmetinden sayılır.

Bir yıl ve daha fazla süre için yurt içine veya yurt dışına öğrenim, kurs, staj, geçici görev veya izinli olarak ayrılacaklar uygun görev yeri kadrosuna veya emrine atanırlar.

Sıralı hizmet garnizonları haricindeki garnizonlardan görülen lüzum üzerine sıralı hizmet garnizonlarındaki herhangi bir kıta, karargah veya kuruma geçici görevle gönderilen subay ve astsubaylar, sıralı hizmet garnizonu sırası gelmese dahi bu garnizona atandırılabilir."

MADDE 22- Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Silahlı kuvvetler dışı atamalar

Madde 30- Muvazzaf subay ve astsubaylar, Bakanlık kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlardaki hizmetlerden başka bir göreve atandırılamazlar. Ancak, zaruri hallerde, 926 sayılı Kanunun 124 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca Cumhurbaşkanı kararı ile Bakanlık kadrolarında gösterilmek ve aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatlarla diğer mali ve sosyal hak ve yardımlarını ve istihkaklarını mevcut hükümler dairesinde Bakanlık bütçesinden almak şartı ile Bakanlık dışındaki Devlet hizmetleri ve Türk Hava Kurumu hizmetlerinde görevlendirilebilirler.

926 sayılı Kanun hükümleri uyarınca Cumhurbaşkanı kararı ile Bakanlık dışındaki hizmetlerde görevlendirilecek subay ve astsubaylar için görev süresi azami iki yıldır. Bu süre Bakanlığın teklifi ile kısaltılabilir veya uzatılabilir. Görev süresi uzatılmayan personel, yeni bir karara gerek kalmaksızın görev süresinin sonunda Bakanlık kadrolarındaki asli görevine iade edilir.

Tabip subaylar ile sağlık astsubayları; 926 sayılı Kanunun 124 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Bakanlık ve Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslar kapsamında Sağlık Bakanlığı kadrolarında, tabip ve diş tabibi subaylar ise 926 sayılı Kanunun 124 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar kapsamında üniversitelerde görevlendirilebilir.

Bakanlık kadroları dışında ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığında görev alan personelin atandıkları il ve ilçelerde yapılan görevler; Subay ve Astsubay Atama Yönergesinde belirtilen garnizon hizmetinden sayılır.

Mensup olduğu Kuvvet Komutanlığı dışında görevlendirilen personelin buralarda geçirecekleri süreler, kendilerine ait garnizon listelerinde yer almamışsa, görevli bulundukları makamların listelerinde gösterilen garnizon hizmetinden sayılır.

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı birliklerinde bulunan subay ve astsubaylar için bütün görev yerlerinde personelin görev için gereken nitelikleri haiz olması halinde hizmet süresi iki yıldır. Personelin istekli olması, safahatı ve özelliklerinin uygun olması halinde, temdit talebi Kuvvet Komutanlıklarınca uygun görülen personelin görev süresi bir yıl uzatılabilir."

MADDE 23- Aynı Yönetmeliğe 30 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Kuvvet değiştiren personelin atamaları

Madde 30/A- Kuvvet değiştiren personelin atamaları aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Yeniden sınıflandırılmasına ihtiyaç bulunmayanların atamaları hizmet ihtiyacı ve safahatları dikkate alınarak yapılır.

b) Yeniden sınıflandırmaya tabi tutulanların atamaları; ilk açılacak temel kursa katılmak üzere yeni sınıfının sınıf okuluna yapılır. Sınıf okulu eğitimini müteakip atamalar; safahatı oluşmamış personel için kura usulü ile, safahatı oluşmuş personel için hizmet ihtiyacı ve safahatı dikkate alınarak bu Yönetmelikte belirtilen esaslar kapsamında yapılır.

c) Kuvvet değiştiren personelin safahatı ilgili Kuvvet Komutanlıkları arasında koordine edilerek tespit edilir."

MADDE 24- Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "atandırılmayan personelin," ibaresinden sonra gelmek üzere "bu sebeplerle görevlerinden ayrı kalınan" ibaresi eklenmiş, ikinci fıkrasında yer alan ", Jandarma Genel Komutanlığının veya Sahil Güvenlik Komutanlığının" ibaresi yürürlükten kaldırılmış, "Askerlik Şubesi Başkanlıkları" ibaresi "askerlik şubesi başkanlıkları" şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan "askeri hastaneler ile diğer kamu sağlık kurumlarındaki uzmanlardan da istifade edebileceği" ibaresi "istifade edebileceği kamu hastanelerinin ve Devlet üniversitesi hastanelerinin uzman tabip ve tıbbi donanım mevcutları da" şeklinde, beşinci fıkrasında yer alan "tam teşekküllü askeri hastanelerin" ibaresi "yetkili sağlık kuruluşlarının" şeklinde, altıncı fıkrasında yer alan "verem, kanser, akıl ve ruh hastalıkları ile" ibaresi "kanser, tüberküloz, kronik böbrek yetmezliği, akıl ve ruh hastalıkları ile sinir hastalıkları gibi" şeklinde, "tam teşekküllü askeri hastanelerden" ibaresi "yetkili sağlık kuruluşlarından" şeklinde, yedinci fıkrasında yer alan "Gülhane Askeri Tıp Akademisi veya Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Askeri Hastanelerinin" ibaresi "yetkili" şeklinde ve aynı maddenin dördüncü ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Atanma (hazırlık) emrini tebellüğ eden personel, kendisi, eşi, bakmakla yükümlü olduğu çocukları ile bakmakla yükümlü olduğu ve aynı çatı altında yaşayan anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edilmesi kaydıyla kardeşi için bulunduğu yere en yakın ve yetkili sağlık kuruluşundan alacağı "Hayati önemi haizdir, tedaviden yararlanır." veya "İlgili uzman ve/veya sağlık merkezinin bulunduğu yerde ikameti uygundur." ibareli rapora istinaden bir yıl süreyle bulunduğu garnizonda bırakılır veya ataması sağlık raporunda belirtilen ilgili uzmanın ve/veya tedavi imkanlarının bulunduğu garnizonlara yapılır. Söz konusu raporlarda hastalığın tedavisine esas uygun iklim ve tedavi koşullarının bulunması gerekir."

"Vazifenin sebep ve tesiri sonucu haklarında "Türk Silahlı Kuvvetlerinde Görev Yapamaz." raporu düzenlenen ve yetkili sağlık kuruluşlarınca "Belirtilen Görevleri Yapar." kararı verilen subay ve astsubayların atanmaları yetkili sağlık kuruluşlarına sevk yazısında belirtilen kadrolara, kadro durumunun müsait olması halinde isteğine uygun olarak yapılır."

MADDE 25- Aynı Yönetmeliğin 31/A maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Eşi, çocuğu, annesi, babası veya kardeşi şehit olan personel ile kendisi veya eşi gazi olan personelin atamaları

Madde 31/A- Eşi, çocuğu, annesi, babası veya kardeşi şehit olan personelin ataması, talep etmesi halinde, şehadet zamanına bakılmaksızın, bu durumlarının ilgili makamlarca belgelendirilmiş olması kaydıyla, iki defaya mahsus olmak üzere sınıfı, ihtisası ve rütbesine uygun kadrosu (seçimle atama yapılan kadro görev yerleri hariç) bulunan istediği garnizona yapılır. Ayrıca bu durumda bulunan Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu personel, talep etmedikçe Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli için sıralı hizmet garnizonu olarak belirlenmiş olan garnizonlara atanmaz.

Birinci fıkra hükümleri; aynı esaslarla ve maluliyet zamanına bakılmaksızın kendisi veya eşi 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun mülga 64 üncü maddesi, 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin sekizinci fıkrası, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp veya vazife malulü sayılan personel ile 8/2/2018 tarihli ve 7091 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanunun 9 uncu maddesi kapsamında tazminat hakkından yararlandırılan personel hakkında da uygulanır.

Eşi, çocuğu, annesi, babası veya kardeşi şehit olan personel ile kendisi veya eşi 3713 sayılı Kanun kapsamında vazife malulü olan personel; sınıfı, ihtisası ve rütbesine uygun kadrosu (seçimle atama yapılan kadro görev yerleri hariç) bulunduğu müddetçe garnizon hizmet süresi kısıtlamasına tabi tutulmaz. Bu fıkra kapsamında bulunan personel hakkında 23 üncü maddenin birinci fıkrasının (ç), (d), (e), (f), (g), (i), (j) ve (k) bentlerinde belirtilen şartların oluştuğunun tespiti halinde söz konusu personel, Bakanlık tarafından safahatına uygun başka bir kadro veya garnizona re'sen atama işlemine tabi tutulabilir."

MADDE 26- Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Tutuklu, hükümlü, geçici olarak görevden uzaklaştırılanlar veya açığa alınanlar

Madde 32- Herhangi bir sebeple geçici olarak görevden uzaklaştırılanlar, açığa alınanlar veya Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayırma kararı nedeniyle ilişiği kesildikten sonra mahkeme kararıyla göreve iade edilenler ile tutuklananların itibari yüz yirmi güne kadar (dahil) süresi bağlı bulundukları garnizon hizmetinden sayılır.

Bir defada yüz yirmi gün (dahil) ve daha fazla süreyle hapis cezası alıp da infazda bulunanlar ile geçici olarak görevden uzaklaştırılmış, açıkta, tutuklulukta, firarda veya izin tecavüzünde bulunanlardan, bu durumlarının devamı sebebiyle hizmetin aksamasına yol açacaklar, öncelikle atamalı bulundukları komutanlık emrine, bunun mümkün olmaması veya lüzum görülmesi halinde aynı yerin askerlik şubesi emrine atandırılırlar."

MADDE 27- Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 33- Subay ve astsubayların garnizonlardaki kalış sürelerinin personelin isteğine bağlı olarak uzatılmasında personelin mesleki gelişimi, safahatı ve görev ihtiyacı açısından değerlendirme yapılır, bu sürelerin uzatılmasına ilişkin usul ve esaslar Subay ve Astsubay Atama Yönergesi ile belirlenir.

Subay ve astsubaylardan garnizon değiştirme sırası gelenlerin atamaları;

a) Ertesi yıl sıralı hizmet garnizonlara gidiş sırası gelecekler ve bu sebeple mutlaka gönderilecekler 1 yıl için,

b) İdarece yurt içinde ve yurt dışında akademi, üniversite, yüksekokul, enstitü, kurs, staj gibi öğrenimde bulundurulanlar, öğrenimlerinin son bulacağı tarihe kadar,

c) Milletlerarası ve ikili anlaşmalar gereği yurt içi veya yurt dışı hizmetlere atanmış bulunanlar, tespit edilmiş görev sürelerinin son bulacağı tarihe kadar,

ç) Herhangi bir sınıf ya da branşta öğretmen veya öğretmen yardımcısı yetiştirilmek üzere yurt dışına gönderilen subay ve astsubaylardan yurda dönüşlerinde iki yıl öğretmenlik yaptıktan sonra sıralı hizmet garnizonlarına atama sırası gelenler, kıta hizmet zorunluluğu olanlar veya garnizon hizmet süresi dolanların, mesleki gelişim paternlerine bağlı olarak iki yıla kadar,

d) Bazı özel silah, silah sistemleri veya işletim sistemleri konusunda yurt içinde/yurt dışında öğrenim/kurs görmüş ve buna bağlı olarak diğer garnizonlarda istihdamı mümkün olmayan personel, göreve ilişkin aynı nitelikleri haiz başka bir personel atandırılmadığı sürece,

e) Bir sonraki yıl için yurt dışı sürekli göreve seçilen personelden o yıl atama durumunda olanlar yurt dışı görevin sonuna kadar,

f) Diğer bir garnizonda konuşlu olup da; idari, asayiş ve benzeri nedenlerde geçici olarak sıralı hizmet garnizonuna intikal ettirilen birliklerde görevli personelden, sıralı hizmet garnizon sırası gelenlerden daha önceki hizmetleri sebebiyle yüz yirmi gün müktesep hakkı olanlar, bir yıl,

g) Lisans ve lisansüstü eğitim kurumlarında bizzat eğitim ve öğretim hizmetlerinde görevli olup, daha önce asgari bir defa sıralı hizmet garnizonunda görev yapan personelden bulundukları garnizonların hizmet süresini tamamlamadan sıralı hizmet garnizonuna atanma sırası gelenlerin bağlı oldukları birlik komutanlığınca başarılarından dolayı bulundukları görevde kalmaları teklif edilmesi halinde sıralı hizmet garnizonu hizmetleri bir yıl,

ğ) Uluslararası ve ulusal düzeyde Türkiye'yi ya da Türk Silahlı Kuvvetlerini temsilen katıldıkları yarışmalarda ilk üç dereceye giren başarılı sporcular, bu unvanlarını muhafaza ettikleri sürece,

h) İlgili mevzuat hükümlerince koruma faaliyetinde görevli personel, koruma hizmetini yürüttükleri sürece, ilgili birim/kurumların teklifi üzerine,

mensubu olduğu Kuvvet Komutanlıkları tarafından ertelenebilir.

Bakanlık kadro ve kuruluşunda yer alan kurumların kilit/kritik kadrolarında görevli personelin atamaları;

a) Bakanlık merkez teşkilatı ile bağlısı birlik/kurumlardaki kilit/kritik kadrolarda görevli personelin atamaları ilgili birlik/kurumların teklifi üzerine Kuvvet Komutanlıkları ile koordineyi müteakip Personel Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu bakan yardımcısı oluru alınarak,

b) Genelkurmay Başkanlığı Karargahı ve bağlısı birlik/kurumlardaki kilit/kritik kadrolarda görevli personelin atamaları ilgili Kuvvet Komutanlıkları ile koordineyi müteakip Genelkurmay Personel Başkanlığınca Genelkurmay II. Başkanı oluru alınarak,

c) Kuvvet Komutanlıkları Karargahında yer alan kilit/kritik kadrolarda görevli personelin atamaları ilgili Kuvvet Komutanlığı Personel Başkanlıklarınca Kurmay Başkanı oluru alınarak,

her defasında bir yıl olmak üzere ertelenebilir.

Bakanlık bünyesinde bulunan ve ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim ve öğretim yapan kurum ve kuruluşların öğretim üyesi haricindeki öğretim elemanı kadrolarına atanan personelin atama ertelemesine ilişkin usul ve esaslar, 4566 sayılı Kanuna ve 4752 sayılı Kanuna göre yürütülür."

MADDE 28- Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 35- Ordu ve eşidi ya da daha üst karargahlarda teknik veya özel nitelik gerektiren kadrolar dışındaki kadrolara teğmen, üsteğmen rütbesindeki ve yüzbaşılıkta üç yılını doldurmayan muharip sınıf subaylar ile başçavuş rütbesinden daha küçük rütbeli muharip sınıf astsubayların atanmaması esastır. Ancak kadro ve hizmet ihtiyaçlarının gerektirdiği durumlarda; bu personelin ordu ve eşidi ya da daha üst karargahlarda teknik veya özel nitelik gerektiren kadrolar dışındaki kadrolara ataması kıta hizmet süresi göz önünde bulundurularak yapılabilir.

Bakanlık merkez teşkilatı ile Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları karargahlarına; zorunlu haller dışında, kadro görev yerinin özelliğine göre, mesleki gelişimi de dikkate alınarak lisan bilen, emsalleri arasında temayüz etmiş, nitelikli, hizmet safahatı uygun personel atanır. Bu personelden teknik sınıflara mensup olanların atandığı kadrolarda rütbe ve kadro gerekleri dikkate alınarak mümkün olduğunca en az üç yıl kalabilecek olmasına dikkat edilir.

Yurt dışı karargah görevlerinden yurt içi görevlere atanacak personel, komutanlık görevleri, kıta hizmeti zorunluluğu ve sıralı hizmet garnizonu görevi hariç olmak üzere yeterlik derecesi ve hizmet safahatı dikkate alınarak, sınıf ve rütbesi ile muvazene imkanları uygun olduğu takdirde, Bakanlık merkez teşkilatı ile Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları karargahları başta olmak üzere lisan bilgisi ve yurt dışı görev tecrübesinden azami derecede faydalanılacak kadro görev yerlerine atandırılırlar.

Müşterek hizmet tesis, birlik ve karargahlarına ait kadrolara, Kuvvet Komutanlıkları atama katkı oranları, her yıl aralık ayı sonuna kadar Genel Müdürlük tarafından, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları ile yapılacak koordine ile belirlenir ve buna göre personel ataması yapılır."

MADDE 29- Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin başlığı "Astsubay iken muvazzaf subaylığa veya uzman erbaş iken astsubaylığa geçirilenlerin atamaları" şeklinde ve birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Astsubay iken, muvazzaf subaylığa geçirilenlerden; öğrenimlerini, askeri eğitimlerini, temel kurslarını veya stajlarını başarı ile bitirenlerin atamaları daha önceki hizmet safahatları da dikkate alınarak ilgili kurumun veya birimin teklifi üzerine yapılır."

MADDE 30- Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 37- Teğmen, üsteğmen, yüzbaşı rütbelerindeki subaylar, 926 sayılı Kanun, 8/8/1968 tarihli ve 12971 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Subay Meslek Programları Yönetmeliği, 27/12/1998 tarihli ve 23566 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Subay Sicil Yönetmeliği ve Kıta Görevleri Yönergesi esaslarına göre sekiz yıldan az olmamak üzere, mümkün olabilen azami süre kıta görevi yapabilecek şekilde atandırılırlar.

Yabancı ülke askeri akademilerine öğrenime gönderilecek kurmay subayların; Kuvvet Harp Enstitülerinden mezuniyetlerini müteakip, söz konusu enstitülerde geçirilen eğitim süresi kadar görev yapmış olmaları esas alınır.

Kara Harp Enstitüsünü bitiren kurmay subayların mezuniyetlerini müteakip başta Tugay/Tümen Karargahları olmak üzere ve o sene Tugay/Tümen Karargahlarında boşalacak kadro sayısının yetersiz olması durumunda ise, diğer kıta görevleri ile Kolordu Karargahlarına atandırılmalarına öncelik verilir.

Deniz Harp Enstitüsünü ve Hava Harp Enstitüsünü bitiren kurmay subaylar, mezuniyetlerini müteakip mesleki gelişim paterni de dikkate alınarak, kıta ve karargahlara atandırılırlar.

Üst düzey komutanlık görevlerine hazırlanmaları maksadıyla, nitelikleri uygun ve sağlık durumu elverişli Kara Kuvvetleri Komutanlığı mensubu muharip sınıf kurmay subaylara iki yıl tabur/alay komutanlığı yaptırılır. Ancak Bakanlık tarafından, uygun görülecek tabur/alay komutanlıklarının süresi değiştirilebilir."

MADDE 31- Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Milli Savunma Üniversitesine bağlı enstitüler, harp okulları ve astsubay meslek yüksek okulu komutanlıklarındaki öğretim elemanı kadrolarına atama

Madde 38- Milli Savunma Üniversitesine bağlı enstitüler, harp okulları ve astsubay meslek yüksekokulları komutanlıklarındaki öğretim elemanı kadrolarına 20/12/2017 tarihli ve 30276 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Savunma Üniversitesi Akademik Personelin Seçimi, Atanması, Görevleri ve Görevde Yükseltilmesi Yönetmeliğine göre atama yapılır."

MADDE 32- Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yedek subay ve yedek astsubay atamaları

Madde 39- Yedek subay ve yedek astsubay adaylarının okullarını bitirişlerinde ilk atamaları, sınıf, branş, meslek ve ihtisaslarına göre; branşları belirlenmiş olanların branş içinde birlikte derecelendirilmeleri yapılarak, mensubu oldukları komutanlıkların kendi branşı içerisinde yer alan atama yerleri içinden, branşları belirlenmemiş olanların ise mensubu oldukları komutanlıkların kura listesinde belirtilen görev yerleri içinden kura ile yapılır. Kura çekmek suretiyle yapılacak atamalarda, branşları belirlenmiş olanların branş durumuna göre, branşları belirlenmemiş olanların ise sınıf durumu itibarı ile başarı düzeyine göre birinciden başlamak üzere mevcudun % 10'una tekabül eden kısmı kuradan muaf tutulur. Bu şekilde hesaplanan kontenjan değeri virgülden sonra 5 ve daha yüksek bir değeri içermesi durumunda bir üste tamamlanır. Mevcudun on beşten az olması durumunda sadece birinciler kuradan muaf tutulur. Kuradan muaf tutulanlar, derecelendirme sırasına göre kura listesinde belirtilen mensubu oldukları komutanlıkların kadro görev yerlerinden istedikleri görev yerlerine atandırılırlar.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı mensubu olup silahaltına yedek subay veya yedek astsubay olarak alınanlar ile askeri iş yerlerinde (Hava bakım fabrika müdürlükleri, ana bakım merkezi komutanlıkları, fabrika düzeyindeki askeri iş yerleri, tersaneler, araştırma merkezi ve deniz kuvvetleri komutanlığı bağlısı olan onarım destek komutanlıkları) çalışırken silahaltına yedek subay veya yedek astsubay olarak alınanlar ilgili Kuvvet Komutanlıklarının teklifi üzerine kuraya iştirak ettirilmeden belirlenen görev yerlerine atandırılırlar. Ayrıca, 4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 43 üncü maddesine istinaden kurulan spor kulüplerine, Türk Silahlı Kuvvetleri Beden Eğitimi ve Spor Yönergesi ile belirlenen nitelikleri haiz olup da ilgili federasyon başkanlıkları tarafından ismen Kuvvet Komutanlıklarına bildirilen profesyonel sporcular ile milli sporcular kuraya iştirak ettirilmeden Kuvvet Komutanlıklarının teklifi üzerine Bakanlık tarafından atandırılabilirler.

Yürütülmekte olan proje görevlerinde, etkin şekilde görev alabileceği belgelenen ve askerlik hizmeti süresince bu tecrübesinden yararlanılması fayda sağlayacağı değerlendirilen yedek subay ve yedek astsubay adayları, ilgili birim/kurum amirliğinin teklifi üzerine Bakanlık tarafından uygun görülmesi halinde kuraya dahil edilmeden görev yerine atandırılabilir.

Bakanlık tarafından birinci, ikinci ve üçüncü fıkralardaki esaslar dahilinde belirlenerek kuraya iştirak ettirilmeden atamaya tabi tutulacak yedek subay ve yedek astsubay adayları, kuradan muaf tutulma kontenjanına girseler dahi bu haktan yararlanamazlar.

Harekat ihtiyaçları kapsamında Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak Bakanlık tarafından belirlenecek meslek ve branşlardan, ihtiyaç duyulan kadar yedek subay ve yedek astsubay adayı, Kuvvet Komutanlıklarınca belirlenen teknik ve uzmanlık isteyen görev yerlerine, birinci fıkrada belirtilen esaslar dahilinde kendi meslek grupları içerisinde çekecekleri kura ile atandırılabilirler.

Yedek subaylar ve yedek astsubaylar hizmet ihtiyacı ve görev özelliğine göre; öncelikle kıta hizmetlerinde istihdam edilecek şekilde atamaya tabi tutulurlar. Zorunlu durumlar dışında, büyük karargahlara yedek subay ve yedek astsubay ataması yapılmaz.

Yedek subayların ve yedek astsubayların kura ile atanmalarını müteakip zorunluluk olmadıkça atama teklifinde bulunulmaz ve atama yapılmaz. Ancak, sıhhi durumları itibarıyla mutlak bir zaruret bulunduğu, aynı görevde kalmaları sakıncalı görüldüğü veya lağıv, tensik ve hizmetin özelliği gibi zorlayıcı hallerde başka görev yerine atamaları yapılabilir."

MADDE 33- Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin ikinci, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Elektronik ve elektronik harp birlikleri için yetiştirilmiş ve bu birliklerde çalışmaya yetenekli subay ve astsubaylar; Genelkurmay İstihbarat Başkan Yardımcılığı bünyesindeki kadro görev yerlerine, elektronik harp/destek birliklerine ve branşları ile ilgili diğer kadro görevlerine atandırılırlar. Genelkurmay İstihbarat Başkan Yardımcılığı bünyesindeki kadro görev yerlerinde görev yapan bu personelin Genelkurmay İstihbarat Başkan Yardımcılığı bünyesindeki kadro görev yerleri haricinde başka bir kadroya atanması Genelkurmay Başkanlığının teklifi alınarak yapılır. Ancak, garnizon hizmet süresini tamamlamış ve hakkında teklif bulunmayan subay ve astsubaylar, ihtiyaç duyulması veya sıralı hizmet garnizonu hizmet sırasının gelmesi halinde, sınıfının diğer kadro görev yerlerine atandırılabilirler."

"Elektronik harp radar, elektronik istihbarat radar, elektronik harp muhabere, elektronik istihbarat muhabere branşlı personel ile lisan bilmeyenlerin ve son iki yıl içerisinde yapılan dil sınavlarından yeterli puan (seçimlere esas olan dil notu) alamayan personelin sıralı hizmet garnizonuna atanmalarında lisan durumuna göre yapılacak gruplandırmaya ve yukarıda belirtilen hususlara dikkat edilmez. Görevin gerektirdiği lisanları bilen kadro fazlası personel olması durumunda, bu personel yukarıda belirtilen gruplandırmaya dahil edilmeyebilir. Sıralı hizmet garnizonu sıraları ile ilgili olarak Subay ve Astsubay Atama Yönergesi ile belirlenen düzenlemeye göre hareket edilir.

Genelkurmay İstihbarat Başkan Yardımcılığı bünyesindeki elektronik istihbarat muhabere ile elektronik istihbarat radar kadro görev yerlerine ve elektronik harp/destek birlikleri için yetiştirilmiş personelden niteliklerini kaybedenler ile bu tür görevlerde bulundurulmasında sakınca oluşan personel branşlarına bakılmaksızın sınıflarının uygun diğer kadro görevlerine atandırılabilirler."

MADDE 34- Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Sağlık personelinin atamaları

Madde 45- Sağlık personelinin (tabip, diş tabibi, eczacı, veteriner ve sağlık sınıfı subaylar ile veteriner ve sağlık sınıfı astsubaylar) atamaları; ilgili Kuvvet Komutanlıklarınca Askeri Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile koordine edilerek Bakan Oluru alınmak üzere Genel Müdürlüğe teklif edilir.

Uzman tabip, uzman diş tabibi, eczacı ve sağlık subayı ile tekniker sağlık astsubaylarının atamaları, öncelikle ihtisasına uygun kadrolara, ihtiyaç bulunması halinde ise kadrosu bulunan diğer birlik ve kurumlara yapılır.

Pratisyen tabip, diş tabibi, veteriner, veteriner teknisyeni, sağlık astsubayı (sahra sıhhiye) sınıfı muvazzaf personelin atamaları, öncelikle kendi kuvveti içerisinde, ihtiyaç bulunması halinde ise müşterek tesislere yapılır.

Kolordu ve eşidi (dahil) üst karargahların sağlık ve veteriner şube müdürlüklerine/kısım amirliklerine halk sağlığı uzmanı mevcutlarındaki artışa paralel olarak halk sağlığı uzmanı tabip subay, bulunamadığı takdirde asgari yüzbaşı rütbesinde pratisyen tabip, bulunamadığında diş tabibi subay, eczacı subay, veteriner subay, sağlık subayı atanabilir.

Mezuniyeti müteakip, sınıf okulu kursunu/eğitimini başarıyla tamamlayan tabip, diş tabibi, eczacı, veteriner ve sağlık subayları ile sağlık ve veteriner astsubayları kura ile atamaya tabi tutulur. Bu subay ve astsubayların atamalarının ertelenmesi teklif edilemez.

Hastane baştabipleri tercihen hastanelerde baştabip yardımcılığı yapmış, karargah görevlerinde bulunmuş, rütbe, kıdem ve sicil durumu uygun, emsalleri arasında temayüz etmiş tabiplerden seçilir.

Uzman tabip subayların karargah hizmetleri 2-3 yıldır. Hizmetin gerekleri, personelin isteği ve mesleki gelişimi dikkate alınarak bu süre uzatılabilir."

MADDE 35- Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin başlığı "Kritik bölük/batarya, tabur, alay ve eşidi komutanlıklarına atama" şeklinde ve birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Emsalleri arasında temayüz etmiş olan personelin atamaları, daha üst rütbelerde alacakları muhtemel görevler dikkate alınarak planlanır. Kritik bölük/batarya, tabur, alay ve eşidi komutanlık görevlerine seçimde, Subay ve Astsubay Atama Yönergesi ile belirlenen diğer şartlar ve personelin hizmet safahatı dikkate alınır."

MADDE 36- Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 50- Personel seçimi; Kuvvet Komutanlıklarının personel destekleme planlarına göre, uygun göreceği miktarlara bağlı olarak ihtiyacın eğitim merkezi komutanlıkları ve sınıf/meslek yüksekokullarından karşılanması, bunun yeterli olmaması halinde ise birliklerde dağ-komando veya paraşüt kursu görmüş personel öncelikle tercih edilmek suretiyle Özel Kuvvetler Komutanlığınca gönüllülük esasına göre personel seçimi yapılır.

Kuvvet Komutanlıklarının yapacağı atama planlamalarında kullanılmak üzere, Özel Kuvvetler Komutanlığı teklifte bulunabilir.

Özel Kuvvetler Komutanlığının personel atama işlemleri, Bakanlık, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları ile Özel Kuvvetler Komutanlığı arasında koordine edilir. Özel Kuvvetler Komutanlığına seçilen veya teklif edilen personel ile Kuvvet Komutanlıklarınca kendisine tahsis edilen Özel Kuvvetler Komutanlığı tim kadrolarına sağlayacağı personel desteğinin tamamlanamaması durumunda, komando veya paraşüt kursu görmüş personel tercih edilmek suretiyle genel atama esaslarına göre Özel Kuvvetler Komutanlığı tim kadrolarına personel ataması yapılır.

Kuvvet Komutanlıklarınca kendisine tahsis edilen Özel Kuvvetler Komutanlığı tim kadrolarına sağlayacağı personel desteği, en az Kuvvet Komutanlıkları subay ve astsubay kadro mevcut oranı kadardır.

Özel Kuvvetler Komutanlığına atanan personelden, Özel Kuvvetler Komutanlığı tim kadrolarına atandırıldıktan sonra ilgili kurslarda başarısız olanlar ile görev yapma vasıflarını kaybettiği veya uyumsuz olduğu sıralı sicil amirleri tarafından değerlendirildiğinden Özel Kuvvetler Komutanlığından alınması istenen personel, Özel Kuvvetler Komutanlığı dışına ve idarece uygun görülecek safahatına uygun garnizona atandırılırlar.

Özel Kuvvetler Komutanlığının, branşı ile ilgili ihtiyaç duyduğu teknik sınıflar hariç olmak üzere, teknik sınıflara mensup subay ve astsubaylar, Özel Kuvvetler Komutanlığı tim kadrolarına seçilmezler.

Özel Kuvvetler Komutanlığına bağlı;

a) Özel Kuvvet Tugay Komutanlıkları,

b) Özel Kuvvetler Komutanlığının icra ettiği harekatı destekleyen teşkillerin (Özel Hava Alay Komutanlığı, Özel Kuvvetler Okul Komutanlığı, Harekata Hazırlık Daire Başkanlığı, Muharebe Destek Alay Komutanlığı ve benzeri),

kadrolarına atanan personel, Özel Kuvvetler Komutanlığınca ayrıca bir teklif yapılmadığı takdirde asgari sekiz yıl atama planlamasına alınmazlar. Ancak, Özel Kuvvetler Komutanlığının teklifi ve sıralı sicil amirlerinin olumsuz değerlendirmesi olması halinde, sekiz yıl gözetilmeksizin Özel Kuvvetler Komutanlığı dışına ve idarece uygun görülecek safahatına uygun garnizona atanırlar. Kritik personel ve tim personeli hariç olmak üzere diğer kadrolardaki personel için 8 inci yıldan sonra sıralı hizmet garnizonu erteleme teklifinde bulunulamaz.

Doğrudan Özel Kuvvetler Komutanlığında görev yapmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerine alınan sözleşmeli subay ve astsubaylardan deneme süresi sonrasında sağlık yeteneğini kaybedenler, ilgili kurslarda başarısız olanlar ile görev yapma vasıflarını kaybettiği veya uyumsuz olduğu sıralı sicil amirleri tarafından değerlendirildiğinden Özel Kuvvetler Komutanlığından alınması istenen personel Özel Kuvvetler Komutanlığı dışına idarece uygun görülecek safahatına uygun garnizona atandırılırlar."

MADDE 37- Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesinde yer alan "Kara Kuvvetleri Komutanlığı" ibaresi "Subay ve Astsubay" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 38- Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan ", fonksiyon alanı" ibaresi yürürlükten kaldırılmış, "Kara Kuvvetleri" ibaresi "Subay ve Astsubay" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 39- Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Kara Kuvvetleri Komutanlığı" ibaresi ile onuncu fıkrasında yer alan "Kara Kuvvetleri" ibaresi "Subay ve Astsubay" şeklinde değiştirilmiş, beşinci fıkrasında yer alan "fonksiyon alanı," ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Sıralı hizmet garnizonlarında;

a) Generaller,

b) Bu garnizonlarda toplam kadrosu on (dahil) ve daha az olan sınıfların/branşların personeli,

bu hizmeti yapmış sayılırlar.

c) Sıralı hizmet garnizonu görevini iki defa tamamlayıp bu garnizonlara üç ve daha fazla giden her sınıf personel için görev süresi iki yıldır."

MADDE 40- Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin üçüncü paragrafında yer alan "/fonksiyon alanı" ibareleri yürürlükten kaldırılmış, beşinci paragrafı ve aynı fıkranın (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Çeşitli sebeplerle sınıf değiştirenler sıralı hizmet garnizonuna gidiş için yeni sınıflarının aynı neşetlileri arasında eski sınıf kura numaralarını muhafaza ederek sıralanırlar, sıra numarasının aynı olması halinde sınıfın eski mensubu öncelik alır."

"ç) Tabip subayların sıralı hizmet garnizonlarına atanmaları:

Uzman kadrolarına yapılacak atamalarda, o yıl tıpta uzmanlık eğitim süreleri sona erecek uzman öğrencilerden;

1) Sıralı hizmet garnizonu görevini hiç yapmamış,

2) Sıralı hizmet garnizonu görevini noksan yapmış,

olanlar arasından (1) ve (2) numaralı alt bentlerin hükümleri dikkate alınarak sıra ile yapılır. Bu şekilde yapılan atanma, ihtiyacı karşılamadığı takdirde (a) ve (b) bentlerine göre işlem yapılır."

MADDE 41- Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 58- 30 Eylül tarihine kadar sıralı hizmet garnizonuna katılmış olanlardan, geçici olarak görevden uzaklaştırması sona erenler, Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayırma kararı nedeniyle ilişiği kesildikten sonra mahkeme kararıyla göreve iade edilenler, açıkta veya tutuklulukta kalanlardan beraat edenler ile kurs veya geçici görev nedeniyle sıralı hizmet garnizonu hizmet süresinin sona erme tarihi değişenler, hizmet sürelerini 31 Aralık tarihine kadar tamamlamaları durumunda o yılın atama planına dahil edilirler."

MADDE 42- Aynı Yönetmeliğin 60 ıncı maddesinde yer alan "asayişin" ibaresi "güvenliğin" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 43- Aynı Yönetmeliğin 61 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"İkinci, üçüncü ve müteakip defa sıralı hizmet garnizonuna atama

Madde 61- Herhangi bir yıl neşetli subay ve astsubayların ikinci, üçüncü ve müteakip defa sıralı hizmet garnizonuna atanmalarına 24 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen sebepler veya boş kadroların rütbe ve kıdem ihtiyacı dolayısıyla atandırılmayanlar hariç olmak üzere, bir önceki yıl neşetli aynı mesleki sınıf subay ve astsubayların tamamının, bir önceki sıralı garnizon hizmetlerini yapmak üzere atanmaları ile birlikte başlanır."

MADDE 44- Aynı Yönetmeliğin 63 üncü maddesinde yer alan "Deniz Kuvvetleri Komutanlığı" ibaresi "Subay ve Astsubay" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 45- Aynı Yönetmeliğin 64 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Kıta mecburiyeti ve sair sebepler aranmaksızın zaruri hallerde veya fiili deniz hizmet süreleri emsallerinin gerisinde kalan personelin kara birliklerindeki garnizon hizmet safahatı ile deniz hizmeti veya fiili deniz hizmet süreleri safahatı da dikkate alınmak suretiyle yüzer birliklere ataması yapılabilir."

"Garnizonda açığa alınma, geçici olarak görevden uzaklaştırılma, tutukluluk, hava değişimi, istirahat, kurs, geçici görev, sıhhi izin ve benzeri sebeplerle görevden ayrı kalınan sürelerin toplam yüz yirmi günü fiili deniz hizmet süresinden sayılır. Hükümlülük, izin tecavüzü ve firarda geçen süreler fiili deniz hizmet süresinden sayılmaz."

MADDE 46- Aynı Yönetmeliğin 68 inci maddesinin başlığında yer alan ", özel yönerge" ibaresi yürürlükten kaldırılmış, üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mensubu subay ve astsubayların atamalarına ilişkin bu Yönetmelikte belirtilen esasların uygulamaya ilişkin ayrıntıları Subay ve Astsubay Atama Yönergesinde gösterilir."

MADDE 47- Aynı Yönetmeliğin 69 uncu maddesinde yer alan "Hava Kuvvetleri Komutanlığı Atama Esasları" ibaresi "Subay ve Astsubay Atama" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 48- Aynı Yönetmeliğin 70 inci maddesinde yer alan "Hava Kuvvetleri" ibaresi "Subay ve Astsubay" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 49- Aynı Yönetmeliğin 72 nci maddesinde yer alan "Hava Kuvvetleri Komutanlığı" ibaresi "Subay ve Astsubay Atama" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 50- Aynı Yönetmeliğin 74 üncü maddesinde yer alan "Hava Kuvvetleri Komutanlığı Atama Yönergesinde" ibaresi "Subay ve Astsubay Atama Yönergesinde" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 51- Aynı Yönetmeliğe 74 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Tereddütlerin giderilmesi

Madde 74/A- Bu Yönetmeliğin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Bakanlık yetkilidir."

MADDE 52- Aynı Yönetmeliğin 93 üncü maddesinde yer alan "Milli Savunma ve İçişleri Bakanları" ibaresi "Milli Savunma Bakanı" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 53- Aynı Yönetmeliğin 44 üncü, 46 ncı, 51 inci, 75 inci, 76 ncı, 77 nci, 78 inci, 79 uncu, 80 inci, 81 inci, 82 nci, 83 üncü, 84 üncü, 85 inci, 86 ncı, 87 nci, 88 inci, 89 uncu ve 90 ıncı maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 54- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 55- Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı birlikte yürütür.