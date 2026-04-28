İlksan'da muhalefet şerhi gizlendi. EBS tepki gösterdi

İLKSAN Denetleme Kurulu'nun üç üyesinden biri, 30 Mart 2026 tarihli 2026/01 sayılı "İLKSAN Genel Müdürlüğü 2025 Yılı Genel Denetim Raporu"na muhalefet şerhi koydu. Şerhte yönetim kurulunun uygulamalarının usulsüz, hukuksuz ve keyfi nitelik taşıdığı ileri sürüldü.

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Çakırcı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada İLKSAN'ın 83 yıllık tarihinde daha önce yalnızca iki kez muhalefet şerhi yazıldığını, her iki kez de bu şerhin denetleme kurulu raporuyla birlikte il temsilcilerine eksiksiz iletildiğini hatırlattı.

Çakırcı, bu yıl yaşanan süreci şöyle özetledi: "Muhalefet şerhi il temsilcilerine gönderilmemiş, denetleme kurulu raporu ise şerh yokmuş gibi düzenlenerek temsilcilere iletilmiştir. Bu durum açık bir hukuksuzluk ve usulsüzlüktür."

Ramazan Çakırcı: "Muhalefet Şerhi Raporun Ayrılmaz Parçasıdır"

Çakırcı, muhalefet şerhinin hukuki niteliğini de vurgulayarak şunları söyledi: "Denetleme kurulu raporu muhalefet şerhi; şerh koyan denetleme kurulu üyesinin, raporun genel sonuçlarına veya belirli maddelerine katılmayarak gerekçeleriyle birlikte rapora eklediği karşı görüş yazısıdır. Bu şerh, denetlenen faaliyetlerde usulsüzlük, eksiklik veya aykırılık iddialarını resmiyete döker ve ileride açılabilecek iptal davaları için hukuki dayanak oluşturur."

İLKSAN Ana Statüsü'ne göre Denetleme Kurulu, görevleri sırasında öğrendikleri noksanlık ve yolsuzlukları Temsilciler Kurulu'na bildirmekle yükümlüdür. Çakırcı, söz konusu uygulamanın şerh koyan üyenin bu yetkisini fiilen ortadan kaldırdığını ifade etti.

Ramazan Çakırcı:Milyarlarca Liralık İştirak Denetlenmedi

Muhalefet şerhinde yer alan en dikkat çekici tespitlerden biri İLKSAN'ın bağlı ortaklığı İlk Yatırım Turizm Grup A.Ş. ile ilgili. Şerh metninde, milyarlarca liralık iştirak yatırımı bulunan bu şirketin bağımsız SPK değerlemesi yapılmaksızın denetim dışı bırakıldığı öne sürüldü.

Çakırcı bu konuda da sert bir değerlendirme yaptı: "Milyarlarca liralık iştirak yatırımı olan İlk Yatırım A.Ş. denetim dışı bırakılmıştır. Bu şirketin denetleme kurulu tarafından denetlenmemiş olması, şaibeyi daha da güçlendirmiştir."

Muhalefet şerhinde ayrıca 2024 yılında duran varlıklarda yaşanan yüzde 659'luk artış ile yüzde 96,8'e varan kar marjının TMS 16 ve TMS 40 düzenlemelerine aykırı, gerçekleşmemiş (hayali) değer artışlarının kar tablosuna aktarılması yoluyla elde edildiği iddia edildi.

"Evrakta Sahtecilik, TCK Suçudur"

Çakırcı açıklamasını son derece ağır bir hukuki değerlendirmeyle tamamladı. Muhalefet şerhinin gizlenmesinin resmi belgeyi gizleme ve evrakta sahtecilik suçlarını oluşturabileceğini, aynı zamanda görevi kötüye kullanma kapsamında değerlendirilebileceğini belirtti. Yöneticilerin hem cezai hem de mali açıdan müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulabileceğini vurguladı.

TTK'nın 437 ve 445. maddelerinin de görmezden gelindiğini söyleyen Çakırcı şunları kaydetti: "Bilgi alma hakkı gasp edilen bir delegenin ibra konusundaki irade beyanı hukuken geçersizdir. Eksik ve sansürlü rapora dayanılarak verilen ibra oyu yok hükmündedir; mutlak butlanla batıldır."

Çakırcı, denetleme kurulu ve faaliyet raporunun mevcut haliyle eksik, sansürlü ve yanıltıcı olduğunu belirterek söz konusu rapor ibra edilse dahi iptal davası konusu olacağını ifade etti.