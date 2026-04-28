Kandilli Rasathanesi: Yedisu'daki sismik hareketi takip ediyoruz
Kandilli Rasathanesi: Yedisu'daki sismik hareketi takip ediyoruz
CHP Keçiören İlçe Başkanlığına taşlı saldırı

Ankara'da, CHP Keçiören İlçe Başkanlığı'na taşlı saldırı gerçekleştirildi. Keçiören İlçe Başkanı Görkem Yıldırım, saldırı sonrası yaptığı açıklamada, "İlçe Başkanlığımıza yönelik gerçekleştirilen bu saldırı asla münferit değildir. Bu saldırı; yıllardır bilinçli biçimde körüklenen nefret dilinin, kutuplaştırma siyasetinin ve hedef göstermenin doğrudan sonucudur." dedi.

Haber Giriş : 28 Nisan 2026 07:35, Son Güncelleme : 28 Nisan 2026 07:36
CHP Keçiören İlçe Başkanlığına taşlı saldırı

Ankara'da, CHP'nin Keçiören İlçe Başkanlığı binasına taşlı saldırı yapılmasının ardından Keçiören İlçe Başkanı Görkem Yıldırım, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada saldırının "münferit" olmadığını, saldırının, "yıllardır bilinçli biçimde körüklenen nefret dilinin, kutuplaştırma siyasetinin ve hedef göstermenin doğrudan sonucu" olduğunu söyledi

Yıldırım ayrıca bugün saat 13.00'te saldırıya ilişkin ilçe başkanlığı önünde basın açıklaması yapacaklarını duyurdu:

Başkan Görkem Yıldırım açıklamasında "Keçiören İlçe Başkanlığımıza yönelik gerçekleştirilen bu saldırı asla münferit değildir. Bu saldırı; yıllardır bilinçli biçimde körüklenen nefret dilinin, kutuplaştırma siyasetinin ve hedef göstermenin doğrudan sonucudur.

Bu ülkenin siyasetini zehirleyenler, toplumu ayrıştırarak kendine alan açanlar ve bu dili meşrulaştıranlar, bugün yaşananların siyasi sorumluluğundan kaçamaz.

Biz bu karanlık anlayışı da, arkasındaki iradeyi de çok iyi tanıyoruz.

Demokratik siyaseti baskıyla sindirebileceğini sananlara, korku iklimi yaratarak geri adım attıracağını düşünenlere buradan açıkça söylüyoruz:

YILDIRAMACAKSINIZ!

Ne korkarız ne geri çekiliriz.

Örgütümüzle birlikte, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in liderliğinde; halkın iradesine, hukuka, adalete, demokrasiye ve Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmaya; bu kirli düzene, baskıya ve nefret siyasetine karşı mücadelemizi daha da büyüterek sürdürmeye kararlıyız.

Bizi yıldıramayacaksınız. Örgütlü mücadelemizi susturamayacaksınız." ifadelerini kullandı.

