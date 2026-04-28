Kandilli Rasathanesi: Yedisu'daki sismik hareketi takip ediyoruz
Ankara'daki maden işçisi eylemi: Merak edilenler ve bilinmeyenler

Eskişehir Mihalıççık'taki Yunus Emre Termik Santrali'nde çalışan 110 maden işçisi, maaş ve haklarını alamadıkları gerekçesiyle Ankara'da eylem yapıyor. Muhalefetin de destek verdiği eylem kamuoyunun gündemine girdi. Peki bu işçiler kim, şirketin sahibi kim, devlet ne yapıyor? İşte tüm sorular ve yanıtları.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Nisan 2026 08:14, Son Güncelleme : 28 Nisan 2026 08:57
Santral, 2022 yılında TMSF tarafından Doruk Madencilik'e satıldı. Ancak şirket, işçilerin maaşlarını düzenli ödeyemedi. İşçiler önce bireysel hukuki yollara başvurdu; ardından grup halinde Ankara'ya gelerek eylem başlattı.

Çalışma Bakanlığı şirkete yıllar içinde toplamda 23 milyonu aşan para cezası kesti. Enerji Bakanlığı ise işçi maaşları ödenmedikçe şirkete teşvik vermeyeceğini açıkladı. Tüm bu yaptırımlara karşın sorun henüz çözüme kavuşmuş değil.

Eylemin arka planında yalnızca bir şirketin maaş borcu değil; özelleştirme sürecindeki denetim eksiklikleri ve işçi haklarının korunmasındaki yapısal sorunlar yatıyor.

Doruk Madencilik nedir, bu şirket nasıl ortaya çıktı?

Eskişehir Mihalıççık'ta faaliyet gösteren Yunus Emre Termik Santrali, Naksan Holding'e aitti. 2016 yılında TMSF bünyesine alınan santral, 2022 yılında yapılan ihaleyle Doruk Madencilik'e satıldı.

Doruk Madencilik'in sahibi kim?

Doruk Madencilik, Yıldızlar SSS bünyesinde faaliyet gösteren bir şirket. Holdingin patronu Sebahattin Yıldız. Sosyal medyada bu ismin AK Parti eski milletvekiliyle aynı olduğuna dair iddialar gündeme geldi; ancak söz konusu milletvekiliyle hiçbir bağlantısı bulunmuyor. Yalnızca isim benzerliği söz konusu.

Olaya bakanlıklar nasıl yaklaşıyor?

Eylemin başından bu yana ilgili bakanlıklar meseleyi "işçi alacağının ödenmemesi" olarak değerlendiriyor ve mevzuat çerçevesinde işlem yürütüyor.

Şirkete teşvik verildi mi?

Hayır. Doruk Madencilik, yerli kömürden elektrik üreten santrallara tanınan devlet teşvikinden yararlanmak istedi. Ancak Enerji Bakanlığı, bu teşvikten yararlanabilmek için işçi maaşlarının eksiksiz ödenmesi gerektiğini belirterek şirketin başvurusunu reddetti.

Çalışma Bakanlığı ne adım attı?

Bakanlık, "işçi alacaklarının eksiksiz ve zamanında ödenmesi için tüm idari işlemlerin kararlılıkla yürütüldüğünü" açıkladı. İşverenin taahhütlerini yerine getirmemesi halinde idari yaptırımların uygulanmaya devam edeceği vurgulandı.

Şirkete kesilen cezalar ne kadar?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçi haklarını ödemeyen Doruk Madencilik'e 2023 yılında 3 milyon 284 bin lira, 2025 yılında ise 20 milyon 292 bin lira idari para cezası kesti.

