Denizli'de trafikte bıçaklı kavga: 2 yaralı
Denizli'de trafikte iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla ağır yaralandı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesi Kınıklı Mahallesi'nde seyir halindeki iki otomobilde bulunan kişiler tartışmaya başladı.
Araçlardan inen kişiler arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.
Kavgada Adil Y. ile Hayrı Kutay Ç. bıçakla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
DURUMLARI AĞIR
Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.