Bakan Çiftçi: Suça giden yolları kapatan önleyici tedbirlere odaklandık

İçişleri Bakanı Çiftçi, "Uyuşturucu ile Mücadelede Medyanın Rolü" paneline katılarak uyuşturucuyla mücadele stratejileri ve yürütülen projeler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Uyuşturucunun sadece bir asayiş meselesi olmadığını, terör örgütleriyle doğrudan bağlantılı olduğunu vurgulayan Çiftçi, şunları kaydetti;

Uyuşturucu ile Mücadelede Medyanın Rolü Paneli

Uyuşturucu, terör örgütlerinin finansmanına kaynak oluşturur. Yani uyuşturucu, birçok suçu besleyen karanlık bir ana damardır. Bu damarı kurutmak, devlet olarak en temel sorumluluğumuz, milletimize karşı borcumuzdur. Bu mücadele, çocuklarımızın istikbalini koruma mücadelesidir. Aile kurumumuzu muhafaza etme mücadelesidir. Milletimizin huzurunu, devletimizin güvenliğini ve Türkiye Yüzyılı'nın güçlü geleceğini koruma iradesidir.

Türkiye, dünyanın en stratejik coğrafyalarından birinde yer almaktadır. Doğu ile Batı, Kuzey ile Güney arasında tarihi, ticari ve jeopolitik bir bağlantı noktasıyız. Bu konum bize büyük imkanlar sunduğu gibi, sınır aşan suçlarla mücadelede de büyük sorumluluklar yüklemektedir. Uyuşturucu kaçakçılığı güzergahları, uluslararası suç ağları ve bölgesel istikrarsızlıklar dikkate alındığında; Türkiye'nin mücadelesi yalnızca kendi sınırlarımızdan ibaret bir güvenlik çabası da değildir. Bu mücadele, bölgesel ve küresel güvenliğe katkı sunan stratejik bir kararlılıktır.

Yeni güvenlik paradigması: Önleyicilik

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonunu; huzurun, güvenin, istikrarın ve güçlü toplum yapısının yüzyılı olarak inşa ediyoruz. Bu vizyonun merkezinde insan vardır, aile vardır, gençlik vardır ve gelecek vardır. İçişleri Bakanlığı olarak bizler de Türkiye Yüzyılı'nı 'Huzurun Yüzyılı' yapmak için yeni güvenlik paradigmamızda 'önleyici'lik ilkesini merkeze alıyoruz. Artık mücadelemizi yalnızca operasyon, yakalama ve adli süreç başlıklarıyla sınırlı görmüyoruz. Riski kaynağında tespit eden, suça giden yolları kapatan, gençlerimizi koruyan, aileleri bilinçlendiren ve toplumsal farkındalığı büyüten bütüncül bir anlayışla hareket ediyoruz.

PRODES ile STK'lara destek

Bu anlayışın en önemli araçlarından biri de Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğümüz bünyesinde yürütülen PRODES'tir. Yani Proje Destek Sistemi'dir. Bakanlığımız, derneklere proje karşılığında hibe desteği sağlamakta; STK'larımızın kurumsal kapasitelerini güçlendirmekte, kamu-STK iş birliğini geliştirmekte ve toplumsal sorunlara gönüllü kuruluşlar eliyle çözümler üretilmektedir.