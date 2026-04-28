Türkiye-Avrupa Demir Yolu projesinde test heyecanı
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheliden babasına 'itiraf' tehdidi

Gülistan Doku soruşturması kapsamında, hakkında kırmızı bülten bulunan firari şüpheli Umut Altaş ile tutuklu babası Celal Altaş arasındaki yazışmalar ortaya çıktı. ABD'ye kaçan Altaş'ın, babasından para koparmak için "Savcıyı arar her şeyi anlatırım" dediği belirlendi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Nisan 2026 12:39, Son Güncelleme : 28 Nisan 2026 12:40
Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolmasına ilişkin yürütülen ve son dönemde ulaşılan delillerle derinleşen soruşturmada yeni bir perde aralandı.

Soruşturma kapsamında "kasten öldürme" ve "suç delillerini karartma" suçlamalarıyla tutuklanan Celal Altaş ile yurt dışında firari durumda olan oğlu Umut Altaş arasındaki mesajlaşmalar, adli mercilerce dosyaya eklendi.

"Savcı hanımı arar her şeyi anlatırım"

Elde edilen 9 Ocak 2026 tarihli yazışmalara göre, Mayıs 2022'de önce Meksika'ya, ardından yasadışı yollarla ABD'ye firar eden Umut Altaş'ın, Türkiye'de tutuklu bulunan babası Celal Altaş'tan hesabına 9 bin dolar yatırmasını istediği görüldü.

Yazışmalarda babasının, "Size gönderdiğim 150 bin doları geri gönderin" cevabı üzerine öfkelenen firari şüphelinin, itiraf tehdidinde bulunduğu belirlendi. Umut Altaş'ın mesajlarında, "Sen öyle kolay sanıyorsun değil mi? Yaptıklarınızın bir bedeli olacak. Bugün hesabıma 9 bin dolar bekliyorum. Para gelmezse savcı hanımı arar her şeyi anlatırım. Beni Amerika'ya niye yolladığınızı da söylerim." ifadelerini kullandığı tespit edildi.

"Öteceğim her şeyi, göreceksiniz dünya kaç bucak"

Dosyaya giren bir diğer yazışmada ise Umut Altaş'ın itiraf kozunu "Öteceğim her şeyi, göreceksiniz dünya kaç bucak" diyerek yinelediği görülüyor. TRT Haber muhabirinin notlarına yansıyan bilgilere göre; baba ve oğul arasındaki bu gerilim, Doku'nun kaybolmasıyla ilgili organizasyonun ve sonrasındaki kaçış sürecinin detaylarını deşifre edebilecek nitelikte değerlendiriliyor.

Kırsalda yoğun arama çalışmaları sürüyor

Adli süreç Erzurum ve Tunceli Başsavcılıkları koordinasyonunda ilerlerken, sahada da Gülistan Doku'nun izi sürülüyor. Tunceli İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen operasyonlarda; Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), JAK ve Ankara'dan gelen JÖAK ekipleri kırsal alanlarda geniş çaplı arama faaliyeti yürütüyor.

Ekiplerin özellikle Mazgirt Peri Suyu bölgesi ile Pertek'in Koçpınar köyü çevresindeki mağaralar, kaya oyukları ve dağlık alanlara yoğunlaştığı; yer altı görüntüleme cihazları ve kadavra köpekleriyle tarama yaptığı bildirildi.

Soruşturmada 12 tutuklu, 1 kırmızı bülten

Gülistan Doku soruşturması, son bir yıl içinde eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel ve Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov'un da aralarında bulunduğu 12 kişinin tutuklanmasıyla yeni bir boyut kazanmıştı. Hakkında kırmızı bülten çıkarılan tek firari şüpheli olan Umut Altaş'ın yakalanması için uluslararası düzeyde çalışmalar devam ediyor.

