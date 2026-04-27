Sırrı Süreyya Önder'in hayatı belgesel oluyor

Kalp krizi sonucu geçen yıl 3 Mayıs'ta hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in hayatı belgesel film oluyor.

"Helallik ne ki. Ben helallik konusunda biraz zayıfım. Benden helallik isteyen herkese hakkım helaldir" diyen Sırrı Süreyya Önder, Terörsüz Türkiye Süreci, Milli Dayanışma Demokrasi ve Kardeşlik Süreci'nin başlatıldığı kritik bir dönemde hayatını kaybetmişti.

"SÜREYYA" adını taşıyan belgeselin birçok konuya açıklık getirmesi ve sürece katkı sağlayacak unsurlar içereceği öngörülüyor.

Çekimler bugün TBMM'de başladı; farklı mekanlarda devam edecek.

İlk çekimler TBMM Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ ve AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'nın makamında yapılacak.

Yönetmen, senarist, oyuncu, yapımcı, gazeteci ve siyasetçi Sırrı Süreyya Önder, renkli kişiliği ve TBMM'de sergilediği nüktedan konuşmalarıyla tanınıp seviliyordu. Önder'in Çözüm sürecinin başlamasında önemli katkıları oldu.