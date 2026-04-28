Türkiye-Avrupa Demir Yolu projesinde test heyecanı
Ana sayfa

Arkadaşının babası dehşeti yaşattı: Tekme tokat dövüp evinin önüne bıraktı

Isparta'da 16 yaşındaki çocuk, tartıştığı arkadaşının babası tarafından dövüldü.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Nisan 2026 13:29, Son Güncelleme : 28 Nisan 2026 13:30
Isparta'da 16 yaşındaki çocuk, arkadaşıyla yaşadığı tartışmanın ardından arkadaşının 45 yaşındaki babası tarafından dövüldü.

Olay, 18 Şubat'ta Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki Osman İ. ile arkadaşı arasında sözlü tartışma yaşandı. Osman İ., arkadaşı Ömer Faruk M.'nin kendisine küfür ettiğini, bunun üzerine arkadaşını bir süre kovaladığını, daha sonra ise olayın sona erdiğini öne sürdü.

Olayın ardından Osman İ., akşam saatlerinde camiye namaz kılmak için gittiği sırada cami girişinde arkadaşı Ömer Faruk M.'nin babası Şahan M. ile karşılaştı. Burada çıkan olayda Çocuğun defalarca yumruklandığı anlar caminin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Saldırganın, çocuğu dövdükten sonra evinin önüne kadar götürerek kapıya bıraktığı, hakaret ve tehditlerde bulunmaya devam ettiği görüldü.

Torununu dövülmüş halde gören Fatma Çınar ile mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, çocuk ile ailesini ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.

DOSYA AÇILMADAN KAPANDI

Olayın ardından yaklaşık iki ay sonra dosyada kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği öğrenildi. Karara itiraz eden aile, yeniden mağdur olduklarını belirterek dosyayı bir üst mahkemeye taşıdı.

Yaşadığı korku dolu anları anlatan 16 yaşındaki Osman İ., "Yumrukları yiyince şok oldum. Daha sonra beni döverek evime kadar getirdi. Evimin kapısına geldiğimizde de yumruklamaya devam etti. Sonra anneannem dışarı çıktı, onu görünce kaçıp gitti." dedi.

Olayın psikolojisini olumsuz etkilediğini anlatan çocuk, "Darp raporu aldık, zaten raporda da her şey yazıyor. Şikayetçi olup olayı mahkemeye taşıdık. Bu olaydan sonra ne okula ne de camiye namaz kılmaya gidebiliyorum. Çok korkuyorum. Sürekli psikolojik ilaç kullanıyorum." ifadelerini kullandı.

