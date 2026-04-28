2026-YDS/1: Sınav Sonuçları Açıklandı
5 Nisan 2026 tarihinde uygulanan 2026 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (2026-YDS/1) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Nisan 2026 14:19, Son Güncelleme : 28 Nisan 2026 14:20
Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Nisan 2026 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI