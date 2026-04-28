AYM Başkanı: Adalet üzere hareket etmeyen hiçbir devlet kalıcı olmaz
AYM Başkanı: Adalet üzere hareket etmeyen hiçbir devlet kalıcı olmaz
Yollardaki elektrikli araç sayısı 411 bini geçti
Yollardaki elektrikli araç sayısı 411 bini geçti
Yollardaki elektrikli araç sayısı 411 bini geçti

Türkiye genelinde elektrikli araç şarj altyapısı Mart ayında %3,35 büyüyerek 41 bin 938 sokete ulaştı. EPDK verilerine göre şarj istasyonlarının toplam kurulu gücü 3 bin 190 megavata yükselirken, yollardaki elektrikli araç sayısı da 411 bin 796'ya çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Nisan 2026 15:55, Son Güncelleme : 28 Nisan 2026 15:59
Yollardaki elektrikli araç sayısı 411 bini geçti

Türkiye genelinde elektrikli araç şarj soket sayısı, martta bir önceki aya göre yüzde 3,35 artarak 41 bin 938'e çıktı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) mart ayına ilişkin "Şarj Hizmeti Piyasası Aylık İstatistikleri" raporuna göre, şarj istasyonlarının toplam kurulu gücü geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 3,80 artarak 3 bin 190 megavata yükseldi.

Martta şarj istasyonlarının elektrik tüketimi 67 milyon 547 bin 488 kilovatsaat oldu. Bunun yüzde 59,31'ine denk gelen 40 milyon 62 bin 264 kilovatsaatlik kısmı yeşil şarj istasyonlarından karşılanırken 27 milyon 485 bin 224 kilovatsaatlik tüketim ise diğer istasyonlardan sağlandı.

Yeşil şarj istasyonları, kullanılan enerjinin yenilenebilir kaynaklardan üretildiğini belgeleyen Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sertifikası'na (YEK-G) sahip istasyonlar olarak tanımlanıyor. Bu istasyonlar, elektrikli araçların karbon ayak izini azaltmada ve temiz enerji kullanımını teşvik etmede kritik rol oynuyor.

İstanbul tüketimde ilk sırada

Rapora göre, martta tüketimde ilk sırayı 21 bin 359 megavatsaatle İstanbul aldı. Bunu 9 bin 914 megavatsaatle Ankara ve 3 bin 608 megavatsaatle İzmir izledi.

Söz konusu dönemde toplam soket sayısı yaklaşık 41 bin 938'e yükseldi. Soket sayısı şubatta 40 bin 575 olarak kayıtlara geçmişti.

Martta AC şarj soket sayısı 23 bin 900'e, DC şarj soket sayısı ise 18 bin 38'e ulaştı.

Öte yandan, şubatta 399 bin 43 olan elektrikli araç sayısı martta 411 bin 796'ya yükseldi.

