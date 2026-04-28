Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Kamu Başdenetçisi Akarca: Halkın ücretsiz avukatlığını yapıyoruz

Kamu Denetçiliği Kurumu'nun vatandaşın sesi olduğunu belirten Akarca, "Halkın ücretsiz avukatlığını yapıyoruz" dedi. Yerli veya yabancı ayrımı gözetmeksizin, idareyle sorun yaşayan herkesin hiçbir ücret ödemeden kuruma kolayca başvurabileceğini hatırlattı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Nisan 2026 16:45, Son Güncelleme : 28 Nisan 2026 16:45
Yazdır
Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, Aksaray Bilim Merkezi'nde düzenlenen "Ombudsman Aksaraylılarla Buluşuyor" programında, Kamu Denetçiliği Kurumunun TBMM'ye bağlı anayasal bir hak arama kurumu olduğunu dile getirdi.

Vatandaşın sesi olan bir kurum olduklarını belirten Akarca, şöyle konuştu:

"İdarenin her türlü iş, eylem, tutum ve davranışlarını hukuka, hakkaniyete, adalete ve insan haklarına uygunluk yönünden inceleyip kamu idarelerine tavsiyelerde bulunuyoruz. Kamu idaresinin işleyişiyle ilgili şikayetleri inceleyen, denetleyen etkili şikayet mekanizmasıyız. Bizim asıl görevimiz, idarenin hesap verebilirliği, şeffaflığı, adil olması, eşit davranması, kamu hizmetleri yürürken verimli ve hızlı hareket etmesi ve vatandaşın hızlıca hak ettiği sonuca ulaşması. Adalet sadece mahkeme salonlarında dağıtılmaz. Adalet ve hakkaniyet, idarenin her işleminde tesis edilmesi gereken bir kavramdır. Bizim kurumumuzda elbette karar verirken anayasamıza, mevzuatımıza, kanunlarımıza ve uluslararası sözleşmelere bakarak incelememizi yapıp karar veriyoruz. Diğer kurumlardan farklı olarak idarenin yaptığı iş hukuka uygun olabilir ancak vicdanları rahatlatmıyorsa hakkaniyet denetimi yapıyoruz. Hakkaniyet kavramı bu açıdan çok önemli, adaletin gerçekleşmesini sağlayan en önemli yardımcı kavramların başında yer alıyor."

"Halkın ücretsiz avukatlığını yapıyoruz"

Akarca, kurumun yapısı ve çalışmalarına değinerek, vatandaşlar veya yabancı uyruklulardan başvurunun hiçbir aşamasında herhangi bir ücret talep edilmediğini anlattı.

Kurumun özelliğinin şeffaf, hızlı ve süreçlerin akışkan olması olduğunu vurgulayan Akarca, şunları kaydetti:

"Halkın ücretsiz avukatlığını yapıyoruz. Aynı zamanda idareye de rehberlik yapıyoruz. İdarenin işleyişinin kolaylaştırılması, hizmetlerin daha kaliteli ve zamanında yerine getirilmesi için de çaba gösteriyoruz. Bunu verdiğimiz tavsiye kararlarıyla sağlıyoruz. Bunu vatandaşla idare arasında bir dostluk köprüsü oluşturarak yapıyoruz. Vatandaşlarımız 7'den 70'e idareyle yaşadığı sorunlarda bize başvurabilir. Başvurularımız son derece kolay."

Aksaray Valisi Murat Duru da programda konuşma yaptı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber