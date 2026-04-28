5 ildeki sahte sağlık raporu operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı
Şanlıurfa merkezli 5 ilde askerlik çağındaki sağlıklı kişilere sahte rapor düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheliden 10'u tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Nisan 2026 16:58, Son Güncelleme : 28 Nisan 2026 16:58
Siverek İlçe Jandarma Komutanlığınca, sahte sağlık raporu düzenleyenlere yönelik gerçekleştirilen soruşturma kapsamında, Şanlıurfa, Bursa, Gaziantep, Kayseri ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Gözaltına alınan 14 şüpheliden 10'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 4 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olayla ilgili olarak 2 şüphelinin de arandığı öğrenildi.