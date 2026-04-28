İlandır...

COP31 ve Sıfır Atık Politikaları



İklim kriziyle mücadelede uluslararası iş birlikleri giderek daha kritik bir hal alırken, 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) süreci küresel çevre politikalarının yeniden şekillendiği stratejik bir platform olarak öne çıkıyor.



Bu çerçevede Sıfır Atık yaklaşımı, yalnızca bir çevre yönetim modeli olmanın ötesine geçerek, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin merkezinde yer alan bütüncül bir dönüşüm vizyonu olarak değerlendirilmektedir. Türkiye'nin bu alandaki öncü politikaları, hem ulusal düzeyde çevresel farkındalığın artırılmasına hem de küresel iklim diplomasisinin güçlendirilmesine önemli katkılar sunmaktadır.



Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin vizyonu ve liderliğinde 2018 yılında hayata geçirilen Sıfır Atık Hareketi, kaynak verimliliği, atık oluşumunun önlenmesi ve döngüsel ekonomi prensipleri temelinde şekillenen kapsamlı bir yaklaşımı temsil etmektedir. Bu model, üretimden tüketime kadar uzanan tüm süreçlerde israfın azaltılmasını, doğal kaynakların korunmasını ve karbon emisyonlarının düşürülmesini hedeflemektedir. COP31 gündeminde de bu yaklaşım, iklim değişikliğiyle mücadelede somut ve uygulanabilir bir çözüm modeli olarak ön plana çıkmaktadır.



Sıfır Atık Politikaları Çok Katmanlı Bir Yapı Üzerine İnşa Edildi



Türkiye'nin Sıfır Atık politikaları, özellikle kamu kurumları, yerel yönetimler ve özel sektör arasındaki koordinasyonu güçlendiren çok katmanlı bir yapı üzerine inşa edilmiştir. Bu yapı, çevresel sürdürülebilirliğin yalnızca bir politika alanı değil, aynı zamanda toplumsal bir dönüşüm süreci olduğunu ortaya koymaktadır. Eğitim programları, farkındalık kampanyaları ve uluslararası iş birlikleriyle desteklenen bu süreç, çevre bilincinin toplumun tüm kesimlerine yayılmasını amaçlamaktadır.



Bu kapsamda, COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu ilan edilen Samed Ağırbaş'ın Başkanlığındaki Sıfır Atık Vakfı tarafından yürütülen çalışmalar, küresel iklim diplomasisi ile yerel uygulamaları birleştiren önemli bir köprü işlevi görmektedir. Vakıf, COP31 sürecinde yürütülen temaslar ve uluslararası platformlardaki girişimleriyle, Sıfır Atık modelinin küresel ölçekte yaygınlaştırılmasına yönelik stratejik katkılar sunmaktadır. Bu çabalar, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesinde çok taraflı iş birliğinin önemini bir kez daha ortaya koymaktadır.



COP31 Süreci, Sıfır Atık Vizyonunun Uluslararası Düzeydeki Karşılığını Genişletiyor



Sıfır Atık Hareketi'nin kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde geliştirilen vizyon, Türkiye'nin çevre politikalarına güçlü bir yön kazandırmıştır. Bu vizyon, çevre koruma anlayışını sosyal adalet, kaynak eşitliği ve gelecek nesillerin hakları ile bütünleştiren kapsamlı bir yaklaşımı temsil etmektedir.



COP31 süreci, bu vizyonun uluslararası düzeyde daha geniş bir karşılık bulması açısından kritik bir dönüm noktası olarak değerlendirilmektedir. İklim finansmanı, yeşil dönüşüm, karbon nötrlüğü ve döngüsel ekonomi gibi başlıklar, Sıfır Atık yaklaşımı ile doğrudan örtüşen alanlar olarak öne çıkmaktadır. Bu bağlamda Türkiye, hem politika üretimi hem de uygulama kapasitesi açısından küresel iklim müzakerelerinde etkin bir aktör konumunu güçlendirmektedir.



Sıfır Atık Politikalarının COP31 Gündemiyle Bütünleşmesi Stratejik Bir Gereklilik



Sıfır Atık politikalarının COP31 gündemiyle bütünleşmesi, yalnızca çevresel bir zorunluluk değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal kalkınma açısından da stratejik bir gereklilik olarak değerlendirilmektedir. Bu yaklaşım, doğal kaynakların korunmasıyla birlikte ekonomik verimliliğin artırılmasını ve sürdürülebilir büyüme modellerinin yaygınlaştırılmasını hedeflemektedir.



Bu kapsamda COP31 süreci; Sıfır Atık politikalarının küresel ölçekte daha görünür ve uygulanabilir hale geldiği bir dönemi temsil etmektedir. Türkiye'nin bu alandaki deneyimi, uluslararası iş birliği mekanizmalarına önemli katkılar sunarken, aynı zamanda iklim değişikliğiyle mücadelede örnek teşkil eden bir model ortaya koymaktadır. Bu çerçevede Sıfır Atık yaklaşımı, yalnızca bir çevre politikası değil, aynı zamanda geleceğin yaşam biçimini şekillendiren stratejik bir dönüşüm modeli olarak konumlanmaktadır.



COP31, Özel Sektörün Dönüşüm Sürecine Aktif Katılımını Hızlandıracak



COP31 süreci, Sıfır Atık yaklaşımının sektörel bazda daha derinlemesine uygulanmasını teşvik eden bir katalizör işlevi de görmektedir. Özellikle sanayi, ulaştırma, enerji ve tarım gibi yüksek kaynak tüketimine sahip sektörlerde atık oluşumunun kaynağında önlenmesi, yan ürünlerin yeniden ekonomiye kazandırılması ve üretim süreçlerinin döngüsel ekonomi ilkeleri doğrultusunda yeniden tasarlanması, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma performansını doğrudan etkileyecektir. Bu doğrultuda geliştirilecek politika araçları ve teşvik mekanizmaları, özel sektörün dönüşüm sürecine aktif katılımını hızlandıracaktır.



Dijitalleşme ve veri temelli yönetim modelleri, Sıfır Atık politikalarının etkinliğini artıran temel unsurlar arasında yer almaktadır. Atık izleme sistemleri, akıllı geri dönüşüm teknolojileri ve yapay zeka destekli kaynak yönetimi çözümleri, hem şeffaflığı hem de verimliliği artırarak politika uygulamalarının ölçülebilirliğini güçlendirecektir. COP31 kapsamında bu alanda geliştirilecek uluslararası iş birlikleri, Türkiye'nin dijital çevre altyapısını ileri bir seviyeye taşıma potansiyeli sunmaktadır.



Sıfır Atık vizyonunun toplumsal düzeyde kalıcı bir etki oluşturabilmesi için davranışsal dönüşümün desteklenmesi de kritik önem taşımaktadır. Bireylerin tüketim alışkanlıklarının sürdürülebilirlik ekseninde yeniden şekillendirilmesi, israfın azaltılması ve geri dönüşüm kültürünün yaygınlaştırılması, uzun vadeli başarıyı belirleyen temel faktörler arasında yer almaktadır. Bu kapsamda eğitim kurumları, medya ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla yürütülecek farkındalık çalışmaları, toplumun tüm kesimlerini kapsayan bir dönüşüm sürecine zemin hazırlayacaktır.



Türkiye'nin Çevre Diplomasisinde Etkinliği Artıyor



Uluslararası boyutta değerlendirildiğinde ise COP31, Türkiye'nin Sıfır Atık modelini küresel ölçekte norm belirleyici bir politika çerçevesine dönüştürmesi açısından önemli bir fırsat sunmaktadır. Özellikle gelişmekte olan ülkeler için uygulanabilir, düşük maliyetli ve yüksek etki potansiyeline sahip bir model olarak öne çıkan bu yaklaşım, çok taraflı platformlarda politika transferine imkan tanıyacaktır. Türkiye'nin bu süreçte üstleneceği liderlik rolü, çevre diplomasisinde etkinliğini artırırken, küresel sürdürülebilirlik gündemine yön veren aktörlerden biri olmasını destekleyecektir.



Son olarak COP31 ve Sıfır Atık politikalarının bütünleşik ilerleyişi, Türkiye'nin uzun vadeli kalkınma vizyonunun merkezinde yer alan yeşil dönüşüm hedeflerini daha güçlü bir zemine oturtmaktadır. Ekonomik büyüme ile çevresel sürdürülebilirliği dengeleyen bu yaklaşım, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma sorumluluğunun somut bir yansımasıdır. Bu bağlamda Türkiye, COP31 süreciyle birlikte yalnızca kendi ulusal hedeflerini ileriye taşımakla kalmayacak; aynı zamanda küresel ölçekte sürdürülebilir bir geleceğin inşasına yön veren öncü ülkeler arasında yer alma kararlılığını pekiştirecektir.

