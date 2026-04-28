İlandır...
COP31 ve Sıfır Atık Politikaları
İklim kriziyle mücadelede uluslararası iş birlikleri giderek daha kritik bir
hal alırken, 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı
(COP31) süreci küresel çevre politikalarının yeniden şekillendiği stratejik
bir platform olarak öne çıkıyor.
Bu çerçevede Sıfır Atık yaklaşımı, yalnızca bir çevre yönetim modeli olmanın
ötesine geçerek, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin merkezinde yer alan bütüncül
bir dönüşüm vizyonu olarak değerlendirilmektedir. Türkiye'nin bu alandaki öncü
politikaları, hem ulusal düzeyde çevresel farkındalığın artırılmasına hem de
küresel iklim diplomasisinin güçlendirilmesine önemli katkılar sunmaktadır.
Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin vizyonu ve liderliğinde 2018 yılında hayata
geçirilen Sıfır Atık Hareketi, kaynak verimliliği, atık oluşumunun önlenmesi
ve döngüsel ekonomi prensipleri temelinde şekillenen kapsamlı bir yaklaşımı
temsil etmektedir. Bu model, üretimden tüketime kadar uzanan tüm süreçlerde
israfın azaltılmasını, doğal kaynakların korunmasını ve karbon emisyonlarının
düşürülmesini hedeflemektedir. COP31 gündeminde de bu yaklaşım, iklim
değişikliğiyle mücadelede somut ve uygulanabilir bir çözüm modeli olarak ön
plana çıkmaktadır.
Sıfır Atık Politikaları Çok Katmanlı Bir Yapı Üzerine İnşa Edildi
Türkiye'nin Sıfır Atık politikaları, özellikle kamu kurumları, yerel yönetimler
ve özel sektör arasındaki koordinasyonu güçlendiren çok katmanlı bir yapı üzerine
inşa edilmiştir. Bu yapı, çevresel sürdürülebilirliğin yalnızca bir politika
alanı değil, aynı zamanda toplumsal bir dönüşüm süreci olduğunu ortaya koymaktadır.
Eğitim programları, farkındalık kampanyaları ve uluslararası iş birlikleriyle
desteklenen bu süreç, çevre bilincinin toplumun tüm kesimlerine yayılmasını
amaçlamaktadır.
Bu kapsamda, COP31
Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu ilan edilen Samed Ağırbaş'ın Başkanlığındaki
Sıfır Atık Vakfı tarafından yürütülen çalışmalar, küresel iklim diplomasisi
ile yerel uygulamaları birleştiren önemli bir köprü işlevi görmektedir. Vakıf,
COP31 sürecinde yürütülen temaslar ve uluslararası platformlardaki girişimleriyle,
Sıfır Atık modelinin küresel ölçekte yaygınlaştırılmasına yönelik stratejik
katkılar sunmaktadır. Bu çabalar, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesinde
çok taraflı iş birliğinin önemini bir kez daha ortaya koymaktadır.
COP31 Süreci, Sıfır Atık Vizyonunun Uluslararası Düzeydeki Karşılığını Genişletiyor
Sıfır Atık Hareketi'nin kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli
Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın
Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde geliştirilen vizyon, Türkiye'nin çevre
politikalarına güçlü bir yön kazandırmıştır. Bu vizyon, çevre koruma anlayışını
sosyal adalet, kaynak eşitliği ve gelecek nesillerin hakları ile bütünleştiren
kapsamlı bir yaklaşımı temsil etmektedir.
COP31 süreci, bu vizyonun uluslararası düzeyde daha geniş bir karşılık
bulması açısından kritik bir dönüm noktası olarak değerlendirilmektedir. İklim
finansmanı, yeşil dönüşüm, karbon nötrlüğü ve döngüsel ekonomi gibi başlıklar,
Sıfır Atık yaklaşımı ile doğrudan örtüşen alanlar olarak öne çıkmaktadır. Bu
bağlamda Türkiye, hem politika üretimi hem de uygulama kapasitesi açısından
küresel iklim müzakerelerinde etkin bir aktör konumunu güçlendirmektedir.
Sıfır Atık Politikalarının COP31 Gündemiyle Bütünleşmesi Stratejik Bir Gereklilik
Sıfır Atık politikalarının COP31 gündemiyle bütünleşmesi, yalnızca çevresel
bir zorunluluk değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal kalkınma açısından da
stratejik bir gereklilik olarak değerlendirilmektedir. Bu yaklaşım, doğal kaynakların
korunmasıyla birlikte ekonomik verimliliğin artırılmasını ve sürdürülebilir
büyüme modellerinin yaygınlaştırılmasını hedeflemektedir.
Bu kapsamda COP31 süreci; Sıfır Atık politikalarının küresel ölçekte
daha görünür ve uygulanabilir hale geldiği bir dönemi temsil etmektedir. Türkiye'nin
bu alandaki deneyimi, uluslararası iş birliği mekanizmalarına önemli katkılar
sunarken, aynı zamanda iklim değişikliğiyle mücadelede örnek teşkil eden bir
model ortaya koymaktadır. Bu çerçevede Sıfır Atık yaklaşımı, yalnızca bir çevre
politikası değil, aynı zamanda geleceğin yaşam biçimini şekillendiren stratejik
bir dönüşüm modeli olarak konumlanmaktadır.
COP31, Özel Sektörün Dönüşüm Sürecine Aktif Katılımını Hızlandıracak
COP31 süreci, Sıfır Atık yaklaşımının sektörel bazda daha derinlemesine
uygulanmasını teşvik eden bir katalizör işlevi de görmektedir. Özellikle sanayi,
ulaştırma, enerji ve tarım gibi yüksek kaynak tüketimine sahip sektörlerde atık
oluşumunun kaynağında önlenmesi, yan ürünlerin yeniden ekonomiye kazandırılması
ve üretim süreçlerinin döngüsel ekonomi ilkeleri doğrultusunda yeniden tasarlanması,
Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma performansını doğrudan etkileyecektir. Bu
doğrultuda geliştirilecek politika araçları ve teşvik mekanizmaları, özel sektörün
dönüşüm sürecine aktif katılımını hızlandıracaktır.
Dijitalleşme ve veri temelli yönetim modelleri, Sıfır Atık politikalarının
etkinliğini artıran temel unsurlar arasında yer almaktadır. Atık izleme sistemleri,
akıllı geri dönüşüm teknolojileri ve yapay zeka destekli kaynak yönetimi çözümleri,
hem şeffaflığı hem de verimliliği artırarak politika uygulamalarının ölçülebilirliğini
güçlendirecektir. COP31 kapsamında bu alanda geliştirilecek uluslararası
iş birlikleri, Türkiye'nin dijital çevre altyapısını ileri bir seviyeye taşıma
potansiyeli sunmaktadır.
Sıfır Atık vizyonunun toplumsal düzeyde kalıcı bir etki oluşturabilmesi için
davranışsal dönüşümün desteklenmesi de kritik önem taşımaktadır. Bireylerin
tüketim alışkanlıklarının sürdürülebilirlik ekseninde yeniden şekillendirilmesi,
israfın azaltılması ve geri dönüşüm kültürünün yaygınlaştırılması, uzun vadeli
başarıyı belirleyen temel faktörler arasında yer almaktadır. Bu kapsamda eğitim
kurumları, medya ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla yürütülecek farkındalık
çalışmaları, toplumun tüm kesimlerini kapsayan bir dönüşüm sürecine zemin hazırlayacaktır.
Türkiye'nin Çevre Diplomasisinde Etkinliği Artıyor
Uluslararası boyutta değerlendirildiğinde ise COP31, Türkiye'nin Sıfır
Atık modelini küresel ölçekte norm belirleyici bir politika çerçevesine dönüştürmesi
açısından önemli bir fırsat sunmaktadır. Özellikle gelişmekte olan ülkeler için
uygulanabilir, düşük maliyetli ve yüksek etki potansiyeline sahip bir model
olarak öne çıkan bu yaklaşım, çok taraflı platformlarda politika transferine
imkan tanıyacaktır. Türkiye'nin bu süreçte üstleneceği liderlik rolü, çevre
diplomasisinde etkinliğini artırırken, küresel sürdürülebilirlik gündemine yön
veren aktörlerden biri olmasını destekleyecektir.
Son olarak COP31 ve Sıfır Atık politikalarının bütünleşik ilerleyişi,
Türkiye'nin uzun vadeli kalkınma vizyonunun merkezinde yer alan yeşil dönüşüm
hedeflerini daha güçlü bir zemine oturtmaktadır. Ekonomik büyüme ile çevresel
sürdürülebilirliği dengeleyen bu yaklaşım, gelecek nesillere daha yaşanabilir
bir dünya bırakma sorumluluğunun somut bir yansımasıdır. Bu bağlamda Türkiye,
COP31 süreciyle birlikte yalnızca kendi ulusal hedeflerini ileriye taşımakla
kalmayacak; aynı zamanda küresel ölçekte sürdürülebilir bir geleceğin inşasına
yön veren öncü ülkeler arasında yer alma kararlılığını pekiştirecektir.