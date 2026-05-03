Kamuda etkinliğin anahtarı: Yetkinlik temelli eğitim
Kamu kurumlarında teknik uzmanlık temelinde yapılan atamaların ardından yaşanan idari aksaklıkları gidermek için "Yetkinlik Temelli Eğitim" modeli öneriliyor. Atama sonrası verilecek mali mevzuat, insan kaynakları ve kriz yönetimi eğitimleriyle, yöneticilerin karar alma süreçlerinde daha tutarlı ve etkili olmaları hedefleniyor.
Kamu kurumlarının yönetimi, akademik ve idari yöneticiler aracılığıyla yürütülmekte
olup bu görevler genellikle belirli sürelerle sınırlı olarak icra edilmektedir.
Görev sürelerinin sınırlı olması, yönetime farklı bakış açılarının yansımasına
ve kurumsal dinamizmin korunmasına katkı sağlamakla birlikte kurumsal hafızanın
sürekliliği, yönetim standartlarının korunması ve hizmet kalitesinin sürdürülebilirliği
açısından bazı riskleri de beraberinde getirmektedir.
Bu çerçevede, yöneticilik görevine atanan kişilerin sahip oldukları mesleki
bilgi ve deneyimlerin her zaman yöneticilik becerileriyle örtüşmediği görülmektedir.
Özellikle akademik ya da teknik uzmanlık temelinde yükselen ve herhangi bir
sınav veya yeterlilik sürecine tabi olmaksızın yapılan atamalarda; yöneticilerin
kamu yönetimi, organizasyon, insan kaynakları, mali süreçler ve kamu mevzuatı
gibi alanlarda yeterli donanıma sahip olmadan göreve başlamaları, uygulamada
uyum ve verimlilik açısından çeşitli aksaklıklara yol açabilmektedir.
Bu nedenle, kamu kurumlarında yöneticilerin hem desteklenmesi hem de etkinliğinin
artırılması ve kurumsal standartların güçlendirilmesi amacıyla, atama sonrasında
kamu yönetimi, idare hukuku, stratejik yönetim, insan kaynakları, mali mevzuat,
etik ilkeler ve kriz yönetimi gibi temel alanları kapsayan eğitim modellerinin
uygulanması önem arz etmektedir. Ayrıca bu eğitimlerin yalnızca teorik bilgi
aktarımıyla sınırlı kalmaması, vaka analizleri ve kurumlar arası iyi uygulama
örnekleriyle desteklenmesi, etkinliğini daha da artıracaktır. Bu sayede yöneticilerin
karar alma süreçlerinde daha bilinçli, tutarlı ve etkili hareket etmeleri mümkün
olacaktır.
Geliştirilebilir bir model olarak, söz konusu eğitimlerin yönetsel yetkinlik
eğitimi adı altında merkezi bir yapı tarafından standartlaştırılması, dijital
platformlar üzerinden erişilebilir hale getirilmesi ve bazı eğitimlerin yüz
yüze yapılması gibi uygulamalar yöneticilik görevlerinin etkinliğini artırmada
önemli katkılar sağlayacaktır.
Sonuç olarak, kamu kurumlarında yöneticilik görevine atanan kişilerin belirli bir eğitim sürecine tabi tutulması; kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi, yönetim kalitesinin artırılması ve kamu hizmetlerinin daha etkin, verimli ve sürdürülebilir bir şekilde sunulması açısından önemli bir adım olacaktır. Bu yaklaşım aynı zamanda kurumsal standartların güçlendirilmesine ve kamu yönetiminde profesyonelleşmenin artırılmasına da katkı sağlayacaktır.