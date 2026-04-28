Atlas Çağlayan'ın katil zanlısının babası hakkında dava açıldı

2026-EKPSS Kura Başvuruları için süreç başladı
2026-EKPSS Kura Başvuruları için süreç başladı
%0 Faizli 25.000 TL
%0 Faizli 25.000 TL
Sponsorlu İçerik
İOKBS'de yeni dönem: Bağlam ve beceri temelli sorular ön planda
İOKBS'de yeni dönem: Bağlam ve beceri temelli sorular ön planda
Ankara'daki maden işçilerinin eylemi uzlaşmayla sona erdi
Ankara'daki maden işçilerinin eylemi uzlaşmayla sona erdi
TOKİ'den kiralık konut: İşte projede bilinmesi gerekenler!
TOKİ'den kiralık konut: İşte projede bilinmesi gerekenler!
AYM Başkanı: Adalet üzere hareket etmeyen hiçbir devlet kalıcı olmaz
AYM Başkanı: Adalet üzere hareket etmeyen hiçbir devlet kalıcı olmaz
Bakan Göktaş: İlkokul çağındaki çocuk sayısı 900 bin azalabilir
Bakan Göktaş: İlkokul çağındaki çocuk sayısı 900 bin azalabilir
Yollardaki elektrikli araç sayısı 411 bini geçti
Yollardaki elektrikli araç sayısı 411 bini geçti
Avdagiç: Kamu görevlileri İstanbul'dan gitmenin yolunu arıyor
Avdagiç: Kamu görevlileri İstanbul'dan gitmenin yolunu arıyor
SSB Başkanı Görgün açıkladı: HÜRJET İspanya yolcusu!
SSB Başkanı Görgün açıkladı: HÜRJET İspanya yolcusu!
Bakan Bayraktar: Türkiye'nin kritik ham maddeler stratejisini yakında açıklayacağız
Bakan Bayraktar: Türkiye'nin kritik ham maddeler stratejisini yakında açıklayacağız
Erdoğan'dan Mehmet Şimşek'e emekli ve asgari ücret talimatı
Erdoğan'dan Mehmet Şimşek'e emekli ve asgari ücret talimatı
Yerli Hepatit A aşısı tüm Türkiye'de kullanılmaya başlandı
Yerli Hepatit A aşısı tüm Türkiye'de kullanılmaya başlandı
Devlet Bahçeli: Dünya sıkıntılı bir imtihandan geçmektedir
Devlet Bahçeli: Dünya sıkıntılı bir imtihandan geçmektedir
Bakan Çiftçi: Suça giden yolları kapatan önleyici tedbirlere odaklandık
Bakan Çiftçi: Suça giden yolları kapatan önleyici tedbirlere odaklandık
İkinci el otomobil satışlarında artış
İkinci el otomobil satışlarında artış
Kandilli Rasathanesi: Yedisu'daki sismik hareketi takip ediyoruz
Kandilli Rasathanesi: Yedisu'daki sismik hareketi takip ediyoruz
Halfeti Belediyesi'ne operasyon: 29 şüpheli tutuklandı
Halfeti Belediyesi'ne operasyon: 29 şüpheli tutuklandı
Akaryakıta çifte zam geldi: İşte 28 Nisan 2026 güncel fiyatlar
Akaryakıta çifte zam geldi: İşte 28 Nisan 2026 güncel fiyatlar
Yaz gelmeden kış geri dönüyor! Mayısta kar sürprizi
Yaz gelmeden kış geri dönüyor! Mayısta kar sürprizi
Cumhurbaşkanı Erdoğan MYK'yı topluyor: Gündemde okul güvenliği ve dijital tehlike var
Cumhurbaşkanı Erdoğan MYK'yı topluyor: Gündemde okul güvenliği ve dijital tehlike var
Bakan Göktaş risklere dikkat çekti: Tehlike sokaktaydı şimdi evin içine girdi
Bakan Göktaş risklere dikkat çekti: Tehlike sokaktaydı şimdi evin içine girdi
'Bir memur siyasetçiyle polemiğe giremez'
'Bir memur siyasetçiyle polemiğe giremez'
İlksan'da muhalefet şerhi gizlendi. EBS tepki gösterdi
İlksan'da muhalefet şerhi gizlendi. EBS tepki gösterdi
İslam Memiş o gün için uyardı: Herkes hazırlığını yapsın!
İslam Memiş o gün için uyardı: Herkes hazırlığını yapsın!
'Hastaneler satılıyor' iddiasına açıklama: Sadece atıl taşınmazlar değerlendirilecek
'Hastaneler satılıyor' iddiasına açıklama: Sadece atıl taşınmazlar değerlendirilecek
Gülistan Doku soruşturmasında 2 hastane görevlisine adli kontrol
Gülistan Doku soruşturmasında 2 hastane görevlisine adli kontrol
Suriye imar ve inşa dönemi: 600 Türk müteşebbis sahada
Suriye imar ve inşa dönemi: 600 Türk müteşebbis sahada
THE 2026 Asya sıralaması açıklandı: Türkiye sıralamada 3. oldu!
THE 2026 Asya sıralaması açıklandı: Türkiye sıralamada 3. oldu!
Türkiye'nin istihdam hedefi: 3 yılda milyon genç!
Türkiye'nin istihdam hedefi: 3 yılda milyon genç!
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Atlas Çağlayan'ın katil zanlısının babası hakkında dava açıldı

İstanbul Güngören'de bıçaklanarak öldürülen Atlas Çağlayan'ın katil zanlısının babası hakkında, olayda kullanılan bıçağın sahibi olduğu gerekçesiyle kamu davası açıldı. İddianamede, başka suçtan tutuklu bulunan baba hakkında 1 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Nisan 2026 19:27, Son Güncelleme : 28 Nisan 2026 19:26
Yazdır
Atlas Çağlayan'ın katil zanlısının babası hakkında dava açıldı

İstanbul Güngören'de çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin tutuklanan 14 yaşındaki zanlı E.Ç.'nin babası Y.Ç. hakkında dava açıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Y.Ç. hakkında, zanlının olay anında kullandığı sustalı bıçağın sahibi olduğu gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianamede, Y.Ç. (40) 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

Zanlının başka suçtan cezaevinde olduğu aktarıldı

İddianamede, olayda kullanılan bıçağın Y.Ç.'ye ait olduğu, şüphelinin Atlas Çağlayan cinayetinin işlendiği dönemde cezaevinde olduğu gerekçesiyle suçtan haberdar olmadığını belirttiği aktarıldı. İddianamede, UYAP sorgulamasında şüphelinin 2 Kasım 2025 tarihinde Bakırköy Metris Cezaevinde bulunduğu, suç tarihi itibariyle halen Çorlu Karatepe 1 Nolu Y Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumları'nda bulunduğu vurgulandı. İddianamede, suça konu bıçağa İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarında yapılan incelemeye göre, 6136 sayılı 'ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet' kanunu kapsamında kaldığı belirtildi.

1yıla kadar hapis cezası talebi

Sanık Y.Ç. hakkında, 'ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet' suçundan 6 aydan1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Sanık, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber