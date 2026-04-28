Atlas Çağlayan'ın katil zanlısının babası hakkında dava açıldı

İstanbul Güngören'de çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin tutuklanan 14 yaşındaki zanlı E.Ç.'nin babası Y.Ç. hakkında dava açıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Y.Ç. hakkında, zanlının olay anında kullandığı sustalı bıçağın sahibi olduğu gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianamede, Y.Ç. (40) 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

Zanlının başka suçtan cezaevinde olduğu aktarıldı

İddianamede, olayda kullanılan bıçağın Y.Ç.'ye ait olduğu, şüphelinin Atlas Çağlayan cinayetinin işlendiği dönemde cezaevinde olduğu gerekçesiyle suçtan haberdar olmadığını belirttiği aktarıldı. İddianamede, UYAP sorgulamasında şüphelinin 2 Kasım 2025 tarihinde Bakırköy Metris Cezaevinde bulunduğu, suç tarihi itibariyle halen Çorlu Karatepe 1 Nolu Y Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumları'nda bulunduğu vurgulandı. İddianamede, suça konu bıçağa İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarında yapılan incelemeye göre, 6136 sayılı 'ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet' kanunu kapsamında kaldığı belirtildi.

1yıla kadar hapis cezası talebi

Sanık Y.Ç. hakkında, 'ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet' suçundan 6 aydan1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Sanık, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.