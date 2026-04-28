Batman'da ilginç kaza: Yaya geçidinde domuz çarptı
Batman'da akşam saatlerinde kent merkezine inen domuz, ortalığı altüst etti. Yayaya çarpıp yaralanmasına neden olan domuz, merkezdeki trafiği kilitledi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Nisan 2026 19:58, Son Güncelleme : 28 Nisan 2026 20:00
Doğal yaşam alanında yiyecek bulamayan bir yaban domuzu, şehir merkezine indi. Kentin en işlek noktası olan Turgut Özal Bulvarı'na kadar gelen domuz, yolda yürüyen bir vatandaşa hızlıca çarparak yaralanmasına neden oldu.
Hızını alamayan domuz, akan trafikte koşmaya devam etti. Çevrede bulunan vatandaşlar paniğe kapılırken, yaban domuzu bir süre sonra gözden kayboldu.
Yaşanan kargaşa, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.