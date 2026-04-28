Boğulma tehlikesi geçiren kız çocuğunu kurtaran polisler ödüllendirildi
Tunceli boğulma tehlikesi geçiren kız çocuğunu kurtaran polis memurlarına, Valilikte düzenlenen törende başarı belgesi verildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Nisan 2026 21:29, Son Güncelleme : 28 Nisan 2026 21:31
Kentte 3 gün önce Pülümür Çayı'nın Örenönü Tabiat Parkı mevkisinde boğulma tehlikesi geçiren kız çocuğunu kurtaran 2 polis memuruna ödül verilmesi için Valilikte program düzenlendi.
Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, makamında kabul ettiği polislere, örnek davranışlarından dolayı başarı belgesi verdi.
Programa, İl Emniyet Müdürü Kazım Günay Demiralay da katıldı.