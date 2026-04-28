TBMM Okul Saldırılarının Nedenlerini Araştırma Komisyonu'nun üyeleri belirlendi

Genel Kurul'da, grup önerilerinin görüşülmesinin ardından "Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda meydana gelen olaylar ile çocukların dijital ortamlarda karşılaştıkları riskler ve olumsuz etkilerin tüm yönleriyle ele alınarak araştırılması, çözüm önerileri geliştirilmesi ve benzer olayların önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi" amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'na üye seçimi yapıldı.

Buna göre, Komisyon üyeleri şu isimlerden oluştu:

"AK Parti'den Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan, Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, İstanbul Milletvekili Yıldız Konal Süslü, Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, Konya Milletvekili Latif Selvi, Ordu Milletvekili Mustafa Hamarat, Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri ve Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt; CHP'den İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, İzmir Milletvekili Murat Bakan, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Muğla Milletvekili Gizem Özcan ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal; DEM Parti'den Iğdır Milletvekili Yılmaz Hun ve Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın; MHP'den Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç ve Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz; İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Birol Aydın."

22 üyeden oluşan Komisyon'un, yarınki ilk toplantısında başkan, başkanvekili, sözcü ve katip üye seçimi yapılacak. Çalışma süresi 3 ay olacak Komisyon, gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek.

TBMM Genel Kurulu'nda daha sonra fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.