Fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren teklif Genel Kurulda
BAE'nin Opec'ten çıkışının FED, altın ve bitcoin açısından anlamı

BAE, OPECten ayrıldı. OPEC 1960 yılında kurulmuştu ve BAE'nin buradan ayrılışı kotanın üstünde petrol arzı ve orta vadede petrolün düşüşü, girdi maliyetlerinin azalması, FED'in faiz düşüne kapı aralanması ve altının yükselişi anlamına gelebilir.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 28 Nisan 2026 22:25, Son Güncelleme : 28 Nisan 2026 22:27
Aşağıdaki yazı @ThePenguinBTC adlı sosyal medya hesabından alınmıştır.

Herkes BAE'nin OPEC çıkışını konuşuyor. Petrol fiyatını konuşuyor.

Ben başka bir şey görüyorum.

Asıl mesaj Bitcoin'de.

Size bir zincir göstereceğim.

İlk halkası BAE'nin OPEC masasından kalkması. Son halkası Bitcoin'in, hissenin, altının fiyatı.

Aralarında doğrudan bağlantı yok gibi görünüyor.

Ama o zinciri takip eden çok az kişi var.

Anlatıyorum.

Önce OPEC'i anlamamız gerekiyor

OPEC 1960'ta kuruldu.

Çalışma mantığı çok basit. Her üyeye bir kota verilir. Hepsi sınırın altında üretir. Az petrol piyasaya gider. Fiyat yüksek kalır.

Bu sistem 65 yıldır işliyordu. Bugün ilk kez bir üye masadan kalktı.

BAE'nin pozisyonu

BAE OPEC'in 3. büyük üreticisi. Suudi Arabistan ve Irak'tan sonra.

Günde yaklaşık 3 milyon varil pompalıyor. Asıl kapasitesi çok daha fazla, 5 milyon varilin üzerinde.

Kapasitenin yarısı atıl duruyor. Sadece kota yüzünden.

Neden şimdi çıktı?

Zamanlama tesadüf değil.

BAE petrol sonrası bir ekonomi inşa ediyor. Yapay zeka, finans, gayrimenkul, turizm. Dubai dünyada en hızlı büyüyen turizm ve finans merkezlerinden biri.

Bu dönüşüm sermaye istiyor. Sermaye bugün petrolden geliyor.

Şimdi son aylara bakın.

İran-İsrail-ABD geriliminde Körfez kaynak noktası oldu. Hürmüz'de tankerler hedef alındı. Drone saldırıları görüldü. Sigorta primleri yükseldi.

Sonuç: bölgeye yönelik turizm geriledi. Dubai havalimanı yolcu sayısında düşüş yaşadı. Otel doluluk oranları indi. Yatırımcılar sermaye akışını yavaşlattı.

BAE'nin üç ana gelir kalemi var: petrol, turizm, finans. Turizm sarsıldı. Finans tedirgin oldu.

Geriye büyütülebilecek tek kalem kaldı: petrol.

Ama OPEC kotası buna izin vermiyordu.

Bugünkü ayrılık bu sıkışmanın çözümü.

Zincirin birinci halkası: piyasaya ek arz

BAE artık kotaya bağlı değil. Kapasitenin sonuna kadar pompalayabilir.

Günlük 1-2 milyon varil ek arz piyasaya akabilir.

Kritik kısım rakam değil, sinyal.

Bir üye gidebildiyse diğerleri de düşünür.

Irak yıllardır kotaya kızgın. Kazakistan kotaya uymuyor. Kongo'nun kotası bütçesini karşılamıyor. Hepsinde aynı sıkışma var.

Disiplin tek bir taşıyıcıya değil, herkesin uyumuna dayanıyor.

Zincirin ikinci halkası: petrol fiyatı baskıya giriyor

Petrol piyasası tam bu noktada. BAE serbest pompalarsa fiyat düşer. Diğer üyeler ya pazar payı kaybeder ya kotadan çıkar.

İki yol da fiyatı aşağı çeker.

Zincirin üçüncü halkası: enflasyon iniyor

Petrol pahalandığında sadece benzin etkilenmiyor. Kargo pahalanıyor. Gıda pahalanıyor. Üretim pahalanıyor.

Ucuzladığında zincir tersine işliyor. Ulaşım ucuzlar, lojistik ucuzlar, gıda ucuzlar.

Zincirin dördüncü halkası: Fed'in eli rahatlar

Fed son yıllarda enflasyon yüzünden faiz indiremiyordu. Powell her toplantıda aynı cümleyi tekrarladı: "Verilere bakıyoruz."

Veriler değişirse dil değişir.

Petrol baskısı azalır, enflasyon iner, Fed'in manevra alanı genişler.

Faiz indirme yolu açılır.

Zincirin son halkası: Bitcoin, hisse, altın

İşte son halka burada.

Fed faiz indirirse:

Borçlanma ucuzlar. Şirketler kredi alır. Hisse senedi yükselir. Bitcoin yükselir. Altın yükselir. Dolar kontrollü şekilde zayıflar.

Trump'ın 2026'da yenileyeceği 10 trilyon dolarlık tahvil ucuza gelir.

Risk varlıkları için aylardır beklenen pencere açılıyor.

Zincir BAE'nin OPEC çıkışından başlıyor. Bitcoin'in fiyatına kadar uzanıyor.

