Genel Kurulda, 'Kahramanmaraş'taki okul saldırısı' tartışıldı

TBMM Genel Kurulu, fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri içeren 'Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da gündem dışı konuşmalar bölümünde söz alan DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, Gülistan Doku ile ilgili değerlendirmelerde bulunurken Meclis Başkanvekili Bozdağ, milletvekillerine sessiz olmaları için uyarıda bulundu. Bunun üzerine Sakık, konuşma süresinin başa alınması gerektiğini dile getirirken Bozdağ ise süreyi tuttuğunu belirtti. Bozdağ'a tepki gösteren Sakık, kısa bir süre sessiz kaldı.

'YAZIKLAR OLSUN SİZE'

Ardından gündem dışı konuşmalarda AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu söz aldı. Kahramanmaraş'taki okul saldırısı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Karatutlu, "Genel başkan, genel başkan yardımcısı, grup başkanvekili ve milletvekili düzeyinde, basın mensubu düzeyinde başlayan kamuoyuna yanlış bilgiler devam etti. İddia 1; 5 öğretmen daha önceden okuldan görevden alındı. Niye alındı? Kendi çocuklarının notlarını bilgisayar üzerinde yükselttikleri için, olay için değil. İddia 2; Yusuf kardeşimizin ismi yazılmadı çünkü saat 08.20'de Sağlık Müdürlüğü'nden aldığım bilgide Yusuf yaralı gözüküyor, tabii ki listeye yazılmayacak. Saat 10.30 Sağlık Müdürlüğü'nden gelen ikinci haber Yusuf'un tespitinin yanlış yapıldığı ve vefat ettiği, listede var mı? Var tabii ki ve büyük harfle yazılmış. Akabinde, ailelerle görüşülüyor. Ne görüşülüyor? 'Cenaze için hassasiyetleriniz var mı?' Yusuf'un babasıyla ben önceden de görüşen biriyim. 'KHK'lı olduğu için bunu yaptı, şunu yaptı' diye iddia ediyorsunuz. Söylenen nedir? 'Karmaşa olmasın, polisler, basın mensupları olmasın' dendi. Biz de bunu ne anladık? Kalabalık bir ortam olmasın diye düşündük. Ne yaptık? 2 milletvekilimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, İl Başkanımızla birlikte cenazedeydik. Peki, ne oldu? Bakan gelmedi. Biz her zaman oradaydık. 'Maraş katliamı' diye açıklama yaptınız. Yazıklar olsun size. Hala 40-50 yıl önceki acıları tazelemeye çalışıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

'BOŞ KONUŞAN SENSİN, TERBİYESİZ'

AK Parti'li Karatutlu'nun süresi dolmasına rağmen sözlerini sürdürmesine muhalefet sıralarından tepkiler gelirken CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır söz aldı. Başarır, "Kahramanmaraş'ta meydana gelen bu acı olayla ilgili gündem dışı konuştuğu zaman farklı şeyleri konuşacağını düşündüm. Bakın, biz muhalefet partisi milletvekilleri olarak bu olay üzerine çok konuştuk" derken, AK Parti İstanbul Adem Yıldırım araya girerek, 'Boş konuştun' dedi.

Bunun üzerine Başarır, "Boş konuşan sensin, terbiyesiz. Kime, 'Boş konuşuyorsun' diyorsun sen. Yeter be, ne oluyor. Oturmuşsun, orada sürekli laf atıyorsun. Ne terbiyesiz insansın sen ya. Böyle bir şey olur mu ya? Yeter, senin görevin orada provokasyon değil" diye konuştu.

'YALAN HABERLERLE KONUŞTUĞUNU ORTAYA ÇIKARDI'

CHP'li Başarır'ın sözleri esnasında AK Parti'li Yıldırım, "Yalan yanlış konuşma, edepli ol. Yalan haberlerle konuştuğunu ortaya çıkardı. Terbiyesiz herif, bir de kalkmış konuşuyorsun hala ya" diyerek sataşmalarda bulundu. Araya giren Meclis Başkanvekili Bozdağ, milletvekillerini karşılıklı olarak saygılı olmaya davet etti ve Yıldırım'a dönerek, "Sizin konuşmacınız konuştu, şimdi o konuşacak; siz de sabırla dinleyeceksiniz, saygılı bir dil kullanacaksınız. Sayın Yıldırım, lütfen, istirham ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

'OKULLARIN GÜVENLİK SORUNU İLE İLGİLİ ARAŞTIRMA ÖNERGELERİMİZİ NİYE REDDETTİNİZ?'

Ardından CHP'li Başarır sözlerine şöyle devam etti;

"Tutanaklar orada; muhalefet ölen çocuklarımız için, öldürülen çocuklarımız için konuştuk diyorum, 'Boş konuştu' diyor; bu olacak şey mi ya? Bu durum Meclis'e yakışmıyor. Ciddiyet, biz muhalefet olarak bu konuda çok yorum yaptık, çok açıklama yaptık. Okul güvenliği, okulların güvenlik sorunu, okul önleriyle ilgili defalarca araştırma önergesi verdik; niye reddettiniz? Kanun teklifi verdik 65 bin uzman çavuşun okullarda görevlendirilmesi için İç Tüzük'ün 37'nci maddesine göre, neden reddettiniz? Yahu, ciddiyet. Biz bunları söyledik, bunları; bu bir algı değil."

'DUYGUSAL KOPUŞTUR'

Yeni Yol Grup Başkanı Bülent Kaya ise saldırıda hayatını kaybeden 8 öğrencinin cenaze töreninde bakanların olduğunu ancak 9'uncu öğrencinin cenazesine bakanlık düzeyinde katılımın olmadığını belirtti. Kaya, "Bir AK Parti'li yetkili bizzat bana, 'Ya cenazelerde bir çakışma oldu yoksa bilerek gitmeme olayı, ailenin de 'Gelmesin' diye bir talebi olmadı' diye bir beyanatta bulundu. Şunu ifade etmeye çalışıyorum: Acılı bir baba, evladını kaybetmiş bir baba, o acılı gününde iktidar partisine dönüp, 'Benim cenazeme bürokratlar veya Ankara'dan gelenler gelmesin' diyorsa bu, çok ciddi bir duygusal kopuştur. Hani Anadolu'da bir söz vardır; 'Ne ölüme ne dirime' diye yani insan bunun karşısında titrer" ifadelerini kullandı.

'SİZE YAZIKLAR OLSUN'

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli ise Kahramanmaraş'ın acı içinde olduğunu vurgulayarak, "Maraş hala yas tutuyor; siz Maraş vekilisiniz. Gelmişsiniz, bu acı üzerinden burada siyaset yapıyorsunuz. Sizin burada ne işiniz var? Maraş'ın yasını, acısını duyumsamamışsınız bile. 9 çocuk 1 öğretmen öldü. Bu münferit bir olay değil; burada cenazeye o katıldı, bu katıldı hesabı değil; Maraş'a ölüm çöktü, bir okula ölüm çöktü, mahallelere ölüm çöktü. Siz bunu duyumsayacağınıza kalkmışsınız, bunun mücadelesini veren, şiddetsiz toplum, güvenli okul mücadelesi veren arkadaşlarımıza bir de 'Yazıklar olsun' diye bağırıyorsunuz. Bence bu zihniyete yazıklar olsun, size yazıklar olsun" diye konuştu.

'MUHALEFETE PARMAK SALLAMAYA HAKKINIZ YOK'

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ise Türkiye'nin Kahramanmaraş'ta yaşanan saldırı nedeniyle büyük bir acı yaşadığını kaydederek, "Böyle bir olayda, herkesin başını iki elinin arasına alıp düşünmesi gereken bir atmosferde, TBMM çatısı altında provokatif konuşmalar yapmak, birilerini suçlamak son derece yanlış. Biz muhalefet olarak hesap soracağız. Niye hesap soracağız? Ben o gün oradaydım, bütün ailelerle görüştüm, okulla görüştüm, hastaneye gittim, yaralı çocuklarımızı gördüm; burada konuşmaya uygun görmediğim birçok şeye de tanık oldum ama bizim muhalefet olarak size hesap sorma sorumluluğumuz var. Burada sizin bunlara cevap vermeniz gerekirken millete parmak sallamaya, muhalefete parmak sallamaya hakkınız yok" dedi.

'BENİM HER LAFA VERECEK BİR CEVABIM VAR'

Tartışmanın ardından Genel Kurul çalışmaları sürerken Meclis Başkanvekili Bozdağ, AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım'a söz verdi. Yıldırım, "CHP Grup Başkanvekilinin bana hitaben hakaret ederek konuşması ve diğer parti gruplarına herhangi bir sataşma olmadığı halde onlara söz vermeniz, bana söz vermemeniz Meclis İç Tüzük'ü açısından da kabul edilebilir bir durum değil Başkanım. Oysa söz vermiş olsaydınız benim her lafa verecek bir cevabım var ancak önce bir lafa bakarım laf mı diye sonra bir de söyleyene bakarım adam mı diye" ifadelerini kullandı.

'LAF YEMEDEN DURAMIYORSUN'

Meclis Başkanvekili Bozdağ, AK Parti'li Yıldırım'a, CHP'li Başarır ile karşılıklı diyalog yaşadıklarını ve her laf atmaya söz hakkının tanınması halinde Genel Kurul'un çalışamayacağını ifade etti. Başarır ise "O terbiyesiz adama haddini bildirmediniz. Adamlık nedir, onu anlatırım. O sürekli burada ahlaksızlık yapan, beş para etmeyen bir insan. Terbiyesiz seni. Hadi oradan" derken, Yıldırım, 'Sen adam değilsin zaten' dedi. Başarır, "Utanmaz adam. Yüzün keçe gibi olmuş senin, laf yemeden duramıyorsun. Tımarın geldi. Utanmaz. Kaç yaşında adamsın, laf yiyorsun. Sen kimsin" değerlendirmesinde bulundu.

AK PARTİ'NİN MECLİS'İN ÇALIŞMASINA İLİŞKİN ÇALIŞMA ÖNERİSİ KABUL EDİLDİ

Genel Kurul'da daha sonra siyasi partilerin TBMM Başkanlığına sunduğu Genel Kurul'un gündem ve çalışma saatlerine ilişkin grup önerisi kabul edildi. Buna göre; 'Türkiye ile İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Arasında OECD İstanbul Merkezi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptının Yenilenmesine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi', Genel Kurul gündeminin 7'nci sırasına, 'Denizcilik Çalışma Sözleşmesi, 2006'ya İlişkin Olarak 2014, 2016, 2018 ve 2022 Yıllarında Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi' ise gündemin 8'inci sırasına alındı.

Genel Kurul'da bugün ve yarın fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren 'Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' görüşülecek. 30 Nisan Perşembe günü ise gündemdeki uluslararası anlaşmalara yönelik kanun teklifleri ele alınacak. Genel Kurul'da 5 Mayıs Salı günü 'Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

