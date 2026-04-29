İş makinesi doğal gaz borusunu patlattı, ekipler alarma geçti
Erzurum'da bir inşaatın temel kazısı sırasında iş makinesine takılan doğal gaz borusunda meydana gelen patlamanın ardından gaz sızıntısı yaşandı. Geniş bir alana yayılan gaz kokusu endişe yaratırken sızıntı, ekiplerin çalışmasıyla giderildi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 29 Nisan 2026 07:25, Son Güncelleme : 29 Nisan 2026 08:34
Dün öğlen saatlerinde Yakutiye ilçesi Mumcu Caddesi'ndeki bir inşaatının temel kazımı sırasında iş makinesinin kovası doğal gaz borusunu kopardı.
Borudan tazyikli halde çıkan gaz paniğe neden oldu. İhbar üzerine inşaat alanına doğal gaz dağıtım acil müdahale ekipleri sevk edildi.
Ekipler, ulaştıkları doğal gaz borusuna kelepçe takarak gaz sızıntısını engelledi.