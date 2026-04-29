Memur ve emeklinin Temmuz zammı netleşiyor
R.G.'de yayımlandı: Galericilerde artık lise şartı aranmayacak

Ticaret Bakanlığı, ikinci el araç ticaretinde yetki belgesi için aranan eğitim şartını düşürdü. 29 Nisan 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikle lise mezuniyeti zorunluluğu kaldırılarak ilköğretim mezuniyeti yeterli hale getirildi.

Haber Giriş : 29 Nisan 2026 07:51, Son Güncelleme : 29 Nisan 2026 07:52
Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik'te yapılan değişiklik, ikinci el araç galerisi açmak veya bu sektörde alım satım sorumlusu olarak çalışmak isteyenleri doğrudan etkiliyor. 29 Nisan 2026 tarihli ve 33238 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle birlikte galericilerde lise mezuniyeti şartı resmen tarihe karıştı.

Hangi Madde Değişti?

Yönetmeliğin 6. maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin 2. alt bendinde yer alan "lise" ibaresi "ilköğretim" olarak değiştirildi. Bu düzenlemeyle birlikte yetki belgesi başvurusunda bulunacak alım satım sorumlularının artık yalnızca ilköğretim mezunu olması yeterli sayılacak.

Diğer Şartlar Değişmedi

Yetki belgesi almak için öngörülen diğer koşullar aynen korundu. Buna göre alım satım sorumlularının;
-18 yaşını doldurmuş olması,
-İflas etmemiş olması,
-Belirli suçlardan hüküm giymemiş olması,
-Seviye 5 mesleki yeterlilik belgesine sahip olması
zorunluluğu devam ediyor.

Sektöre Girişte Önemli Kolaylık

Yapılan değişiklik, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti sektörüne girişin önündeki eğitim engelini önemli ölçüde düşürüyor. Özellikle uzun yıllar sektörde deneyim kazanmış ancak lise diploması bulunmayan kişiler için yetki belgesi almanın önü açılmış oldu. Düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlandığı 29 Nisan 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi.

