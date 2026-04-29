AYM, Eylül'de 'yapay zeka'yı kullanmaya başlıyor

Anayasa Mahkemesi'nin 64. Kuruluş Yıldönümü ve Ant İçme Töreni'nde konuşan AYM Başkanı Kadir Özkaya, mahkemenin iş yükünü azaltmak amacıyla yapay zeka teknolojisine başvuracağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törende yeni üye Şaban Kazdal yemin ederek göreve başladı.

700 Bini Aşan Başvuruda Yapay Zeka Çözümü

Özkaya, bireysel başvuru sisteminin kabulünden bu yana 700 bini aşkın başvuru yapıldığını, başvuruları karşılama oranının yüzde 111'e ulaştığını belirtti. Bu yoğun iş yüküne çözüm olarak yapay zeka uygulamasına geçilmesine karar verildiğini açıklayan Özkaya, "Eylül itibarıyla bireysel başvuru formlarının okunması, özetlenmesi ve kategorize edilmesi aşamasında yapay zekayı devreye almayı hedefliyoruz" dedi.

Karar Yetkisi İnsanda Kalacak

AYM Başkanı, yapay zekanın kullanım sınırlarını da net biçimde çizdi. Özkaya'ya göre yapay zekanın ürettiği sonuçlara hiçbir şekilde hukuki değer atfedilmeyecek; raportörler bu teknolojiden yalnızca hazırlık aşamasında yararlanacak. Nihai hukuki değerlendirme ve karar ise her zaman olduğu gibi insan aklına ve vicdanına ait olmaya devam edecek. Özkaya ""Eylül itibarıyla bireysel başvuru formlarının okunması, özetlenmesi ve kategorize edilmesi aşamasında yapay zekayı devreye almayı hedefliyoruz. Yapay zekanın ürettiği sonuçlara hiçbir şekilde hukuki bir değer atfetmeyeceğiz. Yapay zekadan raportörlerimiz yalnızca hazırlık aşamasında faydalanacak; nihai hukuki değerlendirme ve karar her zaman olduğu gibi insan aklına ve vicdanına ait olacaktır." dedi.

Hakim ve Savcılara Sert Uyarı

Özkaya törende yargı mensuplarına da sert bir mesaj verdi. Hakim ve savcıların cesur ve dürüst olmalarını, beklenti ile kaygıların etkisiyle doğruluktan sapmamalarını isteyen Özkaya, "Üzerlerinde kul hakkı olmamalıdır" diyerek yargıda etik vurgusunu ön plana taşıdı.