Memur ve emeklinin Temmuz zammı netleşiyor
Memur ve emeklinin Temmuz zammı netleşiyor
Halk otobüsü otomobilin üzerine devrildi: Çok sayıda yaralı var
Altında düşüşün devam edip etmeyeceği bugün belli olacak
Altında düşüşün devam edip etmeyeceği bugün belli olacak
Site aidatlarında keyfi artışa son
Batarya ömürleri dolan elektrikli araçlarda 8 yıl sendromu başladı
2 kişinin akıma kapılarak ölümünde İZSU Genel Müdürü hakim karşısına çıkacak
Araç satışından sonra ev satışına da güvenli ödeme şartı geldi
İş makinesi doğal gaz borusunu patlattı, ekipler alarma geçti
Adalet Bakanlığı'ndan yetkin taşra personeline merkeze gelme fırsatı
ASELSAN 2026'ya hızlı girdi: İhracat sözleşmeleri yüzde 69 artışla rekor kırdı
TOKİ'den piyasanın yarı fiyatına kiralık konut
Bakan Bayraktar: İşçiye borcu olana ruhsat yok
Edirne-İstanbul arası 1,5 saate düşüyor: İlk test sürüşü başarılı!
2026-EKPSS Kura Başvuruları için süreç başladı
İOKBS'de yeni dönem: Bağlam ve beceri temelli sorular ön planda
Ankara'daki maden işçilerinin eylemi uzlaşmayla sona erdi
AYM Başkanı: Adalet üzere hareket etmeyen hiçbir devlet kalıcı olmaz
Bakan Göktaş: İlkokul çağındaki çocuk sayısı 900 bin azalabilir
Yollardaki elektrikli araç sayısı 411 bini geçti
Avdagiç: Kamu görevlileri İstanbul'dan gitmenin yolunu arıyor
SSB Başkanı Görgün açıkladı: HÜRJET İspanya yolcusu!
Bakan Bayraktar: Türkiye'nin kritik ham maddeler stratejisini yakında açıklayacağız
Erdoğan'dan Mehmet Şimşek'e emekli ve asgari ücret talimatı
Yerli Hepatit A aşısı tüm Türkiye'de kullanılmaya başlandı
Devlet Bahçeli: Dünya sıkıntılı bir imtihandan geçmektedir
Bakan Çiftçi: Suça giden yolları kapatan önleyici tedbirlere odaklandık
İkinci el otomobil satışlarında artış
Kandilli Rasathanesi: Yedisu'daki sismik hareketi takip ediyoruz
Halfeti Belediyesi'ne operasyon: 29 şüpheli tutuklandı
Altında düşüşün devam edip etmeyeceği bugün belli olacak

Altın ve dolar yatırımcısının gözü kulağı bugün saat 21.00'de açıklanacak kritik Fed faiz kararında. Jerome Powell'ın son kez başkanlık edeceği tarihi toplantı öncesi Ekonomist Hikmet Baydar'dan uyarı geldi. Peki Fed sürpriz yapacak mı, altın ve dolarda yön ne olacak? İşte piyasaları bekleyen senaryo

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Nisan 2026 09:00, Son Güncelleme : 29 Nisan 2026 08:19
Altında düşüşün devam edip etmeyeceği bugün belli olacak

Orta Doğu'da ABD ile İran arasındaki ateşkes sürerken, Hürmüz Boğazı gerilimi ve müzakere sürecinin tıkanması piyasalarda yön arayışını beraberinde getiriyor. Tüm bu belirsizliğin gölgesinde yatırımcıların gözü bu akşam açıklanacak Fed faiz kararında.

Jerome Powell'ın Başkanlığındaki Son Faiz Kararı

ABD Merkez Bankası Nisan ayı faiz kararını bugün saat 21.00'de açıklayacak. Bu karar, görev süresi 15 Mayıs 2026'da sona erecek olan Fed Başkanı Jerome Powell'ın koltuğundaki son faiz kararı olma özelliği taşıyor. Fed'in bir sonraki faiz toplantısı ise haziran ayında yapılacak.

Fed Faizi Değiştirmez, Gözler Powell'ın Açıklamasında

Piyasa beklentileri, Fed'in bu toplantıda faiz oranını değiştirmeyeceği yönünde yoğunlaşıyor. Asıl merak konusu ise Powell'ın yapacağı açıklama. Enflasyonist baskıların gündemde kalmaya devam ettiği bu dönemde Powell'ın faiz indirim takvimi hakkında ne kadar ipucu vereceği piyasaların seyrini belirleyecek. Faiz indirim beklentilerinin öne çekilip çekilmeyeceği, hem altın hem de dolar fiyatlamaları üzerinde doğrudan etkili olabilir.

Gram Altında Teknik Görünüm Baskılı

Altın fiyatları son günlerde belirgin bir gerileme kaydetti. Gram altın 6.680 TL seviyesine inerken teknik göstergeler aşağı yönlü sinyaller vermeyi sürdürüyor. Fed açıklamalarında faiz indirim beklentilerinin azaldığına dair bir mesaj çıkması halinde düşüşün hız kazanması ihtimali gündemde.

Altında Yükseliş İçin Zemin Yok

Küresel büyüme tahminlerinin aşağı revize edildiği, Körfez bölgesinde savaş kaynaklı gelir kayıplarının yaşandığı mevcut konjonktürde altında kalıcı bir yükseliş için zemin oluşması güç görünüyor. Global daralma endişeleri kıymetli maden üzerindeki baskıyı canlı tutmaya devam ediyor.

Dolar Cephesinde Çift Yönlü Risk

Dolar tarafında tablo daha karmaşık. Bir yanda bölgesel gerilimler ve küresel risk iştahındaki zayıflama doları destekleyebilecek faktörler olarak öne çıkıyor; aylık bazda yüzde 1 civarında bir yükseliş potansiyeli konuşuluyor. Öte yanda ABD'nin savaş harcamaları kaynaklı bütçe yükü ve artan borç çevirme baskısı dolar üzerinde aşağı yönlü risk oluşturuyor. Yuan başta olmak üzere alternatif para birimlerindeki gelişmeler de yakından izleniyor. Uzun vadede ABD'nin kredi notu üzerindeki baskının artması ise dolar için göz ardı edilemeyecek bir risk unsuru olmayı sürdürüyor.

