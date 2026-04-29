Tarım Kredi 3 şirketini halka açıyor

Memur ve emeklinin Temmuz zammı netleşiyor
%0 Faizli 25.000 TL
%0 Faizli 25.000 TL
Sponsorlu İçerik
Halk otobüsü otomobilin üzerine devrildi: Çok sayıda yaralı var
Halk otobüsü otomobilin üzerine devrildi: Çok sayıda yaralı var
Altında düşüşün devam edip etmeyeceği bugün belli olacak
Altında düşüşün devam edip etmeyeceği bugün belli olacak
Site aidatlarında keyfi artışa son
Site aidatlarında keyfi artışa son
Batarya ömürleri dolan elektrikli araçlarda 8 yıl sendromu başladı
Batarya ömürleri dolan elektrikli araçlarda 8 yıl sendromu başladı
2 kişinin akıma kapılarak ölümünde İZSU Genel Müdürü hakim karşısına çıkacak
2 kişinin akıma kapılarak ölümünde İZSU Genel Müdürü hakim karşısına çıkacak
Araç satışından sonra ev satışına da güvenli ödeme şartı geldi
Araç satışından sonra ev satışına da güvenli ödeme şartı geldi
İş makinesi doğal gaz borusunu patlattı, ekipler alarma geçti
İş makinesi doğal gaz borusunu patlattı, ekipler alarma geçti
Adalet Bakanlığı'ndan yetkin taşra personeline merkeze gelme fırsatı
Adalet Bakanlığı'ndan yetkin taşra personeline merkeze gelme fırsatı
ASELSAN 2026'ya hızlı girdi: İhracat sözleşmeleri yüzde 69 artışla rekor kırdı
ASELSAN 2026'ya hızlı girdi: İhracat sözleşmeleri yüzde 69 artışla rekor kırdı
TOKİ'den piyasanın yarı fiyatına kiralık konut
TOKİ'den piyasanın yarı fiyatına kiralık konut
Bakan Bayraktar: İşçiye borcu olana ruhsat yok
Bakan Bayraktar: İşçiye borcu olana ruhsat yok
Edirne-İstanbul arası 1,5 saate düşüyor: İlk test sürüşü başarılı!
Edirne-İstanbul arası 1,5 saate düşüyor: İlk test sürüşü başarılı!
2026-EKPSS Kura Başvuruları için süreç başladı
2026-EKPSS Kura Başvuruları için süreç başladı
İOKBS'de yeni dönem: Bağlam ve beceri temelli sorular ön planda
İOKBS'de yeni dönem: Bağlam ve beceri temelli sorular ön planda
Ankara'daki maden işçilerinin eylemi uzlaşmayla sona erdi
Ankara'daki maden işçilerinin eylemi uzlaşmayla sona erdi
AYM Başkanı: Adalet üzere hareket etmeyen hiçbir devlet kalıcı olmaz
AYM Başkanı: Adalet üzere hareket etmeyen hiçbir devlet kalıcı olmaz
Bakan Göktaş: İlkokul çağındaki çocuk sayısı 900 bin azalabilir
Bakan Göktaş: İlkokul çağındaki çocuk sayısı 900 bin azalabilir
Yollardaki elektrikli araç sayısı 411 bini geçti
Yollardaki elektrikli araç sayısı 411 bini geçti
Avdagiç: Kamu görevlileri İstanbul'dan gitmenin yolunu arıyor
Avdagiç: Kamu görevlileri İstanbul'dan gitmenin yolunu arıyor
SSB Başkanı Görgün açıkladı: HÜRJET İspanya yolcusu!
SSB Başkanı Görgün açıkladı: HÜRJET İspanya yolcusu!
Bakan Bayraktar: Türkiye'nin kritik ham maddeler stratejisini yakında açıklayacağız
Bakan Bayraktar: Türkiye'nin kritik ham maddeler stratejisini yakında açıklayacağız
Erdoğan'dan Mehmet Şimşek'e emekli ve asgari ücret talimatı
Erdoğan'dan Mehmet Şimşek'e emekli ve asgari ücret talimatı
Yerli Hepatit A aşısı tüm Türkiye'de kullanılmaya başlandı
Yerli Hepatit A aşısı tüm Türkiye'de kullanılmaya başlandı
Devlet Bahçeli: Dünya sıkıntılı bir imtihandan geçmektedir
Devlet Bahçeli: Dünya sıkıntılı bir imtihandan geçmektedir
Bakan Çiftçi: Suça giden yolları kapatan önleyici tedbirlere odaklandık
Bakan Çiftçi: Suça giden yolları kapatan önleyici tedbirlere odaklandık
İkinci el otomobil satışlarında artış
İkinci el otomobil satışlarında artış
Kandilli Rasathanesi: Yedisu'daki sismik hareketi takip ediyoruz
Kandilli Rasathanesi: Yedisu'daki sismik hareketi takip ediyoruz
Halfeti Belediyesi'ne operasyon: 29 şüpheli tutuklandı
Halfeti Belediyesi'ne operasyon: 29 şüpheli tutuklandı
Tarım Kredi 3 şirketini halka açıyor

Tarım Kredi Kooperatifleri, halka arz, dijital satış ve dev yatırım planlarıyla büyüme stratejisini hızlandırıyor. Genel Müdür Hüseyin Aydın, grubun gübre ve yem pazarındaki liderliğini koruduğunu, önümüzdeki dönemde 3 şirketin halka arz edileceğini açıkladı.

Haber Giriş : 29 Nisan 2026 08:50, Son Güncelleme : 29 Nisan 2026 08:25
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın, medya temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda grubun büyüme hedeflerini ve yatırım planlarını paylaştı.

Yem ve Gübre Pazarında Lider Konumda

Hüseyin Aydın, grubun Türkiye yem pazarının yüzde 15'ini, gübre pazarının ise yüzde 30'unu domine ettiğini açıkladı. 150 milyar liralık girdi satışıyla Türkiye'nin en büyük gıda tedarikçisi konumunda bulunan Tarım Kredi, geçen yıl 20 milyar liranın üzerinde 40 farklı ürün aldı. Tarım Kredi KOOP Marketlerde 2 bine yakın ürün satıldığını, marketlerin günlük müşteri sayısının yaklaşık 1 milyona ulaştığını belirten Aydın, şube ağını büyütmeye devam edeceklerini ve internetten satış yapmayı planladıklarını da sözlerine ekledi.

Tarım Kredi 3 Şirketi Halka Arz Edecek

Aydın, önümüzdeki dönemde 3 grup şirketinin halka arz edileceğini duyurdu. Bu kapsamda TK Süt bünyesinde Denizli'de yaklaşık 1 milyar liraya satın alınan şirketin piyasa değerinin halihazırda 12 milyar liraya yükseldiğini ve halka arz için hazırlandığını açıkladı.

1,1 Milyar Dolarlık Yatırım Planı

Grup şirketlerine geçen yıl 800 milyon dolar yatırım yapıldığını belirten Aydın, bu yıl 300 milyon dolarlık ek yatırımla iki yıllık toplam yatırım hacminin 1,1 milyar dolara ulaşacağını kaydetti. Yatırım planları arasında Gübretaş Maden için faz-2 yatırımı ile faz-1 kapasite artırımı, TK Yem için Erzurum ve Balıkesir'de yeni fabrikalar yer alıyor. Trakya'da ise 1.200 dönümlük arazi üzerine 4 milyar lirayı aşan büyük bir hayvancılık yatırımı yapılacak.

"Gübre Sorunu Yok"

Gübretaş'ın İran'daki iştiraki Razi tesisleriyle ilişkisine değinen Aydın, söz konusu tesislerin sahibi değil büyük ortağı konumunda bulunduklarını vurguladı. Şu an için gübre tedarikinde herhangi bir sorun yaşanmadığını belirten Aydın, İran'a yönelik yaptırımların kalkması halinde Razi tesislerinin çok daha kıymetli bir konuma geleceğine dikkat çekti.

Zarara İlişkin Eleştirilere Yanıt

Kurumun zarar ettiğine yönelik eleştiriler konusunda Aydın net bir mesaj verdi: "Biz bir grubuz. Grubun konsolide bilançosuna bakmak gerekir. Öz kaynağı yüzde 45 artırmışız." Aydın, değerlendirmenin tek tek şirketler üzerinden değil grubun bütünü üzerinden yapılması gerektiğini vurguladı.

