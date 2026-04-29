Tarım Kredi 3 şirketini halka açıyor

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın, medya temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda grubun büyüme hedeflerini ve yatırım planlarını paylaştı.

Yem ve Gübre Pazarında Lider Konumda

Hüseyin Aydın, grubun Türkiye yem pazarının yüzde 15'ini, gübre pazarının ise yüzde 30'unu domine ettiğini açıkladı. 150 milyar liralık girdi satışıyla Türkiye'nin en büyük gıda tedarikçisi konumunda bulunan Tarım Kredi, geçen yıl 20 milyar liranın üzerinde 40 farklı ürün aldı. Tarım Kredi KOOP Marketlerde 2 bine yakın ürün satıldığını, marketlerin günlük müşteri sayısının yaklaşık 1 milyona ulaştığını belirten Aydın, şube ağını büyütmeye devam edeceklerini ve internetten satış yapmayı planladıklarını da sözlerine ekledi.

Tarım Kredi 3 Şirketi Halka Arz Edecek

Aydın, önümüzdeki dönemde 3 grup şirketinin halka arz edileceğini duyurdu. Bu kapsamda TK Süt bünyesinde Denizli'de yaklaşık 1 milyar liraya satın alınan şirketin piyasa değerinin halihazırda 12 milyar liraya yükseldiğini ve halka arz için hazırlandığını açıkladı.

1,1 Milyar Dolarlık Yatırım Planı

Grup şirketlerine geçen yıl 800 milyon dolar yatırım yapıldığını belirten Aydın, bu yıl 300 milyon dolarlık ek yatırımla iki yıllık toplam yatırım hacminin 1,1 milyar dolara ulaşacağını kaydetti. Yatırım planları arasında Gübretaş Maden için faz-2 yatırımı ile faz-1 kapasite artırımı, TK Yem için Erzurum ve Balıkesir'de yeni fabrikalar yer alıyor. Trakya'da ise 1.200 dönümlük arazi üzerine 4 milyar lirayı aşan büyük bir hayvancılık yatırımı yapılacak.

"Gübre Sorunu Yok"

Gübretaş'ın İran'daki iştiraki Razi tesisleriyle ilişkisine değinen Aydın, söz konusu tesislerin sahibi değil büyük ortağı konumunda bulunduklarını vurguladı. Şu an için gübre tedarikinde herhangi bir sorun yaşanmadığını belirten Aydın, İran'a yönelik yaptırımların kalkması halinde Razi tesislerinin çok daha kıymetli bir konuma geleceğine dikkat çekti.

Zarara İlişkin Eleştirilere Yanıt

Kurumun zarar ettiğine yönelik eleştiriler konusunda Aydın net bir mesaj verdi: "Biz bir grubuz. Grubun konsolide bilançosuna bakmak gerekir. Öz kaynağı yüzde 45 artırmışız." Aydın, değerlendirmenin tek tek şirketler üzerinden değil grubun bütünü üzerinden yapılması gerektiğini vurguladı.