Memur ve emeklinin Temmuz zammı netleşiyor
Kurumlar vergisi ödemeleri için yarın son gün

Kurumlar vergisi mükelleflerinin beyan ve ödeme dönemi yarın sona erecek. Belirlenen şartları taşıyan mükellefler yüzde 5 indirim hakkından yararlanabiliyor. Peki bu şartlar hangileri? Ödeme yaparken nelere dikkat etmek gerekiyor?

Haber Giriş : 29 Nisan 2026 08:30, Son Güncelleme : 29 Nisan 2026 08:31
Kurumlar vergisinde beyan dönemi için son iki güne girildi. Mükellefler 2025 hesap dönemine ait beyannamelerini yarın akşama kadar verebilecek. Ödemeler bu süre içinde yapılacak.

Özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar ise beyannamelerini verdikleri ilgili ayın sonuna kadar vergilerini ödeyebilecek.

Ödemeler; Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesi, Dijital Vergi Dairesi ve mobil uygulama üzerinden yapılabiliyor. Ayrıca, anlaşmalı bankalar ve PTT şubelerinden de işlem gerçekleştirilebiliyor.

Beyanname verirken gerekli bilgi ve belgelerin de eklenmesi gerekiyor. Bilanço, gelir tablosu, işletme hesabı özeti, temel mali tablolar bunlar arasında. AR-GE, tasarım, sınai mülkiyet hakkı istisnası gibi indirim ve istisnalara ilişkin belgelerin de sunulması önem taşıyor.

Kurumlar vergisi mükelleflerinden belirlenen şartları taşıyanlar yüzde 5 indirime tabi tutuluyor. İndirim için beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki iki yılın vergilerinin zamanında ödenmiş olması gerekiyor. Vadesi geçmiş borcun bulunmaması da şartlar arasında.

