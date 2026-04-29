Halk otobüsü otomobilin üzerine devrildi: Çok sayıda yaralı var
Bartın'da özel halk otobüsü ile otomobil çarpıştı. Yaşanan kazada otobüs otomobilin üzerine devrildi. Yaralanan 12 kişi çevre hastanelere kaldırıldı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 29 Nisan 2026 10:05, Son Güncelleme : 29 Nisan 2026 10:09
Yazıcılar Kampüsü mevkiinde bugün sabah saatlerinde bir özel halk otobüsü, otomobilin üzerine devrildi.
Kazada yaralanan üniversite öğrencilerinin olduğu belirtilirken, bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
İlk belirlemelere göre yaralanan 12 kişi çevre hastanelere kaldırıldı.
Ekiplerin kaza yerindeki çalışmaları devam ediyor.