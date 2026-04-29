Memur ve emeklinin Temmuz zammı netleşiyor

TÜİK'in açıkladığı ilk 3 aylık enflasyon verilerine göre zam oranı yüzde 10'u aşarken, en düşük emekli maaşı için yeni tahminler gelmeye başladı.

Memurlar.net'in yaptığı hesaplamaya göre, Mart ayında enflasyonun yüzde 1,94 olarak açıklanmasıyla birlikte, yılın ilk üç ayının oranları netleşti. Buna göre Ocak ayında yüzde 4,84, Şubat ayında yüzde 2,96 ve Mart ayında yüzde 1,94 olarak gerçekleşen enflasyon oranları, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için şimdiden yaklaşık yüzde 10,0373'lük zam anlamına geliyor. Nisan, Mayıs ve Haziran aylarındaki zamla birlikte SSK ve Bağkur emeklilerinin yüzde 17'e yakın bir zam alması bekleniyor.

Temmuz ayında yapılacak kesin maaş artışı için nisan, mayıs ve haziran ayı oranları heyecanla bekleniyor.

- Nisan ayı enflasyon beklentisi yüzde 3 civarında

Matriks Haber'in 27 banka ve aracı kurumun katılımıyla gerçekleştirdiği ankete göre, ekonomistlerin Nisan ayı için TÜFE beklentisi aylık bazda %3,23 civarında oluştu. İdeal Data yüzde 3,30, CNBC-e ise yüzde 3,28 enflasyon bekliyor. Merkez Bankası'nın 17 Nisan'da yayımladığı Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketine göre Nisan'da yüzde 2,93 oranında enflasyon bekleniyor. Nisan ayında yüzde 3 civarında bir enflasyon gelmesi durumunda 4 aylık kümülatif enflasyon yüzde 13,33'lük enflasyon olmaktadır.

- MB anketine göre ilk altı aydaki kümülatif enflasyon

Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketinde, Mayıs ayında yüzde 1,82, Haziran ayında ise yüzde 1,52 enflasyon oluşacağı beklenmiştir. Bu öngörülerin aynen çıkması durumunda 2026 yılının ilk altı ayında yüzde 17,15 civarında kümülatif enflasyon oluşacaktır.

- Memur ve emeklisi Temmuz zammı ne kadar olacak?

Memur ve memur emeklileri yılın ilk yarısında yüzde 11 zam aldıklarından enflasyon farkı oransal olarak yüzde 5,5 olacaktır. Temmuz'daki yüzde 7'lik Kamu Görevlileri Hakem Kurulu zammı da ilave edildiğinde memur ve memur emeklisinin Temmuz zammı yüzde 12,8 olacaktır

- En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?

Bu tahminlerine göre 20 bin lira olan en düşük emekli aylığının, ek bir yasal düzenleme yapılmaması halinde, yüzde 17'lik zam orabına göre yaklaşık 23 bin 400 liraya yükselmesi bekleniyor.