Fenerbahçe maçı Tümgeneral Kuş'u görevinden etti

Konyaspor-Fenerbahçe maçında stadyum üzerinden geçen savaş uçakları tartışma yaratırken, uçuşların ardından Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanı Tümgeneral Mete Kuş görevden alınarak karargaha çekildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Nisan 2026 11:30, Son Güncelleme : 29 Nisan 2026 11:35
21 Nisan'da oynanan Konyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasında stadyum üzerinden geçen F-16 ve Sikorsky helikopterleri gündem olurken, olayın ardından dikkat çeken bir görev değişikliği yaşandı.UÇAK SESLERİ MAÇA DAMGA VURDUZiraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor'un Fenerbahçe'yi 120. dakikada bulduğu penaltı golüyle elediği karşılaşmada, ilk yarıda stadyum üzerinde uçan hava araçlarının oluşturduğu gürültü canlı yayına da yansıdı. Uçuşların, Konyaspor'a yakınlığıyla bilinen Konya 3'üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mete Kuş'un talimatıyla gerçekleştirildiği öğrenildi.

"UÇAKLI DESTEK" TARTIŞMA YARATTIK

Karşılaşma sırasında taraftarların açtığı ve üzerinde jetlerin yer aldığı "Göklerin Kartallarından Çimlerin Kartallarına Başarılar" yazılı pankart dikkat çekti. Bu gelişmeyle birlikte uçuşların, taraftar grupları ile üs komutanlığı arasında koordineli şekilde yapıldığı iddia edildi. Yaşananlar kamuoyunda "uçaklı destek" tartışmasını beraberinde getirirken, Türk Silahlı Kuvvetleri içinde de tepkiyle karşılandı.

GÖREVDEN ALINDI, KARARGAHA ÇEKİLDİ

Olayın ardından Tümgeneral Mete Kuş'un görev yeri değiştirildi. Kuş, Konya 3'üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanlığı görevinden alınarak Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı'na çekildi. Bu atama, TSK kulislerinde "tenzil-i rütbe" olarak değerlendirildi. Kuş'un yerine ise Tuğgeneral Esat Çetin atandı.VEDA MESAJI ORTAYA ÇIKTIGörev değişikliği sonrası Tümgeneral Mete Kuş'un silah arkadaşlarına WhatsApp üzerinden gönderdiği veda mesajı da ortaya çıktı. Kuş mesajında şu ifadeleri kullandı: "Değerli arkadaşlarım, benden duyun diye bu haberi size veriyorum. Haftaya salı gününden itibaren Hava Kuvvetleri Komutanlığı emrine görevlendirildim. Salı günü Tuğgeneral Esat Çetin görevi benden devralacak. Bu süreçte en büyük mutluluğum hiçbir arkadaşımın zarar görmemiş olmasıdır. Tüm çabam bunun içindi. Önemli olan 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığının birlik ve beraberliğini korumasıdır ve Her Gün Her Yönden Her Şekilde iyiye ve daha iyiye gitmesidir."

