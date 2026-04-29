Bakan Işıkhan'dan Bayram İkramiyesi açıklaması
%0 Faizli 25.000 TL
Sponsorlu İçerik
Bakan Gürlek'ten mutlak butlan açıklaması
Bakan Gürlek'ten mutlak butlan açıklaması
Erdoğan: Türkiye tüm kardeşleriyle kucaklaşarak yeni bir güvenlik paradigması inşa ediyor
Erdoğan: Türkiye tüm kardeşleriyle kucaklaşarak yeni bir güvenlik paradigması inşa ediyor
Bakan Göktaş: Doğum izni başvuruları 10 gün içinde başlayacak
Bakan Göktaş: Doğum izni başvuruları 10 gün içinde başlayacak
Devlet Memurları Konfederasyonu 1 Mayıs'ta Taksim'de: 'Emeğin Gücüyle Alanlardayız'
Devlet Memurları Konfederasyonu 1 Mayıs'ta Taksim'de: 'Emeğin Gücüyle Alanlardayız'
Güvenli ödeme sistemi taşınmaz satışlarında kayıt dışılığı azaltacak
Güvenli ödeme sistemi taşınmaz satışlarında kayıt dışılığı azaltacak
Eğitime Bakış: 2025 İzleme Ve Değerlendirme Raporu Yayımlandı
Eğitime Bakış: 2025 İzleme Ve Değerlendirme Raporu Yayımlandı
Memur ve emeklinin Temmuz zammı netleşiyor
Memur ve emeklinin Temmuz zammı netleşiyor
Halk otobüsü otomobilin üzerine devrildi: Çok sayıda yaralı var
Halk otobüsü otomobilin üzerine devrildi: Çok sayıda yaralı var
Altında düşüşün devam edip etmeyeceği bugün belli olacak
Altında düşüşün devam edip etmeyeceği bugün belli olacak
Site aidatlarında keyfi artışa son
Site aidatlarında keyfi artışa son
Batarya ömürleri dolan elektrikli araçlarda 8 yıl sendromu başladı
Batarya ömürleri dolan elektrikli araçlarda 8 yıl sendromu başladı
2 kişinin akıma kapılarak ölümünde İZSU Genel Müdürü hakim karşısına çıkacak
2 kişinin akıma kapılarak ölümünde İZSU Genel Müdürü hakim karşısına çıkacak
Araç satışından sonra ev satışına da güvenli ödeme şartı geldi
Araç satışından sonra ev satışına da güvenli ödeme şartı geldi
İş makinesi doğal gaz borusunu patlattı, ekipler alarma geçti
İş makinesi doğal gaz borusunu patlattı, ekipler alarma geçti
Adalet Bakanlığı'ndan yetkin taşra personeline merkeze gelme fırsatı
Adalet Bakanlığı'ndan yetkin taşra personeline merkeze gelme fırsatı
ASELSAN 2026'ya hızlı girdi: İhracat sözleşmeleri yüzde 69 artışla rekor kırdı
ASELSAN 2026'ya hızlı girdi: İhracat sözleşmeleri yüzde 69 artışla rekor kırdı
TOKİ'den piyasanın yarı fiyatına kiralık konut
TOKİ'den piyasanın yarı fiyatına kiralık konut
Bakan Bayraktar: İşçiye borcu olana ruhsat yok
Bakan Bayraktar: İşçiye borcu olana ruhsat yok
Edirne-İstanbul arası 1,5 saate düşüyor: İlk test sürüşü başarılı!
Edirne-İstanbul arası 1,5 saate düşüyor: İlk test sürüşü başarılı!
2026-EKPSS Kura Başvuruları için süreç başladı
2026-EKPSS Kura Başvuruları için süreç başladı
İOKBS'de yeni dönem: Bağlam ve beceri temelli sorular ön planda
İOKBS'de yeni dönem: Bağlam ve beceri temelli sorular ön planda
Ankara'daki maden işçilerinin eylemi uzlaşmayla sona erdi
Ankara'daki maden işçilerinin eylemi uzlaşmayla sona erdi
AYM Başkanı: Adalet üzere hareket etmeyen hiçbir devlet kalıcı olmaz
AYM Başkanı: Adalet üzere hareket etmeyen hiçbir devlet kalıcı olmaz
Bakan Göktaş: İlkokul çağındaki çocuk sayısı 900 bin azalabilir
Bakan Göktaş: İlkokul çağındaki çocuk sayısı 900 bin azalabilir
Yollardaki elektrikli araç sayısı 411 bini geçti
Yollardaki elektrikli araç sayısı 411 bini geçti
Avdagiç: Kamu görevlileri İstanbul'dan gitmenin yolunu arıyor
Avdagiç: Kamu görevlileri İstanbul'dan gitmenin yolunu arıyor
SSB Başkanı Görgün açıkladı: HÜRJET İspanya yolcusu!
SSB Başkanı Görgün açıkladı: HÜRJET İspanya yolcusu!
Bakan Bayraktar: Türkiye'nin kritik ham maddeler stratejisini yakında açıklayacağız
Bakan Bayraktar: Türkiye'nin kritik ham maddeler stratejisini yakında açıklayacağız
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Nisan 2026 12:49, Son Güncelleme : 29 Nisan 2026 12:50
Devlet Memurları Konfederasyonu 1 Mayıs'ta Taksim'de: 'Emeğin Gücüyle Alanlardayız'

Devlet Memurları Konfederasyonu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında İstanbul Taksim'de düzenlenecek etkinliklere katılacağını duyurdu. Konfederasyon tarafından yapılan açıklamada, emeğin, alın terinin ve adalet mücadelesinin simgesi olan bu anlamlı günde kamu çalışanlarının haklı taleplerini güçlü bir şekilde dile getirmek amacıyla Taksim'de olacakları belirtildi.

Açıklamada, kamu çalışanlarının yaşadığı ekonomik ve sosyal sorunlara dikkat çekilerek, özellikle son dönemde artan hayat pahalılığı, gelir dağılımındaki adaletsizlik ve çalışma koşullarına ilişkin sorunların her geçen gün daha da derinleştiği vurgulandı. Konfederasyon, 1 Mayıs'ın yalnızca bir kutlama değil, aynı zamanda emeğin hak ettiği değeri bulması için verilen mücadelenin en güçlü şekilde ifade edildiği bir gün olduğuna işaret etti.

Devlet Memurları Konfederasyonu , tüm kamu çalışanlarını ve emek kesimini birlik ve dayanışma içerisinde hareket etmeye davet ederek, "Emeğin gücüyle, birlikle ve kararlılıkla 1 Mayıs'ta Taksim'de buluşuyoruz. Hak, hukuk ve adalet mücadelemizi daha güçlü bir şekilde haykıracağız" ifadelerine yer verdi.

Konfederasyon, 1 Mayıs kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklerde kamu çalışanlarının taleplerini kamuoyuna duyurmayı ve çözüm çağrısını yinelemeyi hedefliyor. Ayrıca, tüm çalışan kesimlerin ortak sorunlarına dikkat çekilerek daha adil bir çalışma hayatı için birlikte mücadele vurgusu yapıldı.

