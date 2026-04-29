Bakan Işıkhan'dan Bayram İkramiyesi açıklaması
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Bakan Göktaş: Doğum izni başvuruları 10 gün içinde başlayacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum izni düzenlemesinin bu akşam Resmi Gazete'de yayımlanmasını beklediklerini belirterek, "10 gün içerisinde aileler, anneler başvurularını yapabilecekler" dedi."

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Nisan 2026 13:02, Son Güncelleme : 29 Nisan 2026 13:28
Yazdır
Bakan Göktaş, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Doğum izni ve çocuk koruma kanunlarına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında önemli detaylar paylaşan Göktaş, aileleri ve anneleri yakından ilgilendiren müjdeler verdi.

"Başvurular internet sayfamızdan takip edilebilecek"

Doğum izni düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle ilgili süreci değerlendiren Göktaş, "Düzenlemenin bu akşam Resmi Gazete'de yayımlanmasını bekliyoruz. Yayınlanmasının hemen ardından yürürlüğe girecek. 10 gün içerisinde de anneler başvurularını yapabilecekler. Konuyla ilgili tüm detayları bakanlığımızın internet sayfalarından paylaşacağız. Vatandaşlarımız süreci oradan takip edebilirler." dedi.

Çocuk Koruma Kanunu'nda yeni düzenleme sinyali

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile yaptıkları görüşmeye de değinen Göktaş, Çocuk Koruma Kanunu üzerinde çalışıldığını ifade etti. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan bazı üzücü olayların yasal mevzuatta düzenleme ihtiyacını doğurduğunu belirten Göktaş, şunları kaydetti;

Çocuk Koruma Kanunlarımızla ilgili yasal mevzuat kapsamında netleştirmemiz gereken noktalar var. Bazı komisyonlarda Aile Bakanlığı'nın doğrudan yer alması ve tedbir kararlarından bakanlığımızın doğrudan haberdar edilmesi gibi güçlü adımlar atıyoruz. Bu, koruyucu ve önleyici mekanizmalarımız açısından oldukça kıymetli.

"Sosyal risk haritası ile vakalar oluşmadan önlenecek"

Bakan Göktaş, önleyici tedbirlerin önemine vurgu yaparak, "Özellikle sosyal risk haritasını yürüttüğümüz bu dönemde, henüz bir vaka oluşmadan önleyici tedbirlerimizi alabilmemiz için bu adımları atmamız elzemdir. Amacımız çocuklarımızı her türlü riskten koruyacak mekanizmaları daha güçlü hale getirmektir." ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber