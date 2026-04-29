Bakan Gürlek'ten mutlak butlan açıklaması

Adalet Bakanı Akın Gürlek, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gürlek, Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin "ABD'deki Umut Altaş'ın iadesiyle ilgili kırmızı bülten çıkardık. İnşallah iadesini bekliyoruz. umut Altaş bence olacak çözecek kişi" dedi.

Gürlek, CHP kurultayı davasına dair "CHP'nin mutlak butlan davasında karar verilip verilmeyeceğini bölge adliye mahkemesi inceliyor. Bir bilgimiz yok. Bizim takdirimiz de olamaz" değerlendirmesinde bulundu.

Adalet Bakanı ayrıca Van'da 2024'te kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in telefonunun incelenmesi için özel ekip kurulduğunu belirterek "Dosyada olumlu gelişme olabilir" ifadelerini kullandı.

"Faili Meçhulleri Araştırma Daire Başkanlığı kuruldu"

Toplumda hassasiyet uyandıran dosyaların titizlikle incelendiğini vurgulayan Bakan Gürlek, bakanlık bünyesinde yeni bir birim oluşturulduğunu açıkladı. Gürlek, "Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Faili Meçhulleri Araştırma Daire Başkanlığı'nı kurduk. Faili meçhul kalmış dosyaları mercek altına aldık. Arkadaşlarımız bu dosyaları ayrıntılı olarak inceliyor." ifadelerini kullandı.

Şüpheli hakkında Kırmızı Bülten ve iade süreci

Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin gelinen son noktayı değerlendiren Bakan Gürlek, davanın firari şüphelisi Umut Altaş hakkında uluslararası düzeyde arama kararı çıkarıldığını belirtti. Gürlek, şu bilgileri verdi;

Gülistan Doku ile ilgili olarak, özellikle şüphelinin iadesine yönelik kırmızı bülten çıkardık. Şu an Amerikan yetkili makamlarıyla süreci titizlikle yürütüyoruz ve şüphelinin iadesini bekliyoruz. Olayın en yakın tanığı, şüpheli bir şekilde yurt dışına kaçmıştı; ancak soruşturma kararlılıkla devam ediyor. Cumhuriyet Başsavcımız ve Valimiz süreci yakından takip ediyor.

WhatsApp yazışmaları ve yeni deliller

Soruşturma kapsamında yeni delillere ulaşıldığını kaydeden Gürlek, şüphelinin babasıyla olan WhatsApp yazışmalarının dosyaya girdiğini ifade etti. Bakan Gürlek, dosyanın tüm ayrıntılarıyla incelendiğinin altını çizdi.

Çocuk suçlarına yönelik cezaların artırılması gündemde

Çocuklara yönelik suçlarla mücadele konusunda da açıklamalarda bulunan Bakan Gürlek, cezaların caydırıcılığının artırılması için çalışma yürüttüklerini söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı ile bu konuda bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Gürlek, "Çocuklara yönelik suçlarda cezaların artırılması için çalışmalarımız devam ediyor." dedi.