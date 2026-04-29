Eski Başsavcıvekili Sakınan Yargıtay'da yargılanacak
FETÖ'nün yargı yapılanmasına yer alan ve 10 yıldır firari olarak aranan eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan'ın dava dosyası Yargıtay'a gönderildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ yargı yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 10 yıldır firari olarak aranan Sakınan, 2 Mart'ta Çankaya ilçesinde yakalanarak, çıkarıldığı sulh ceza mahkemesince tutuklandı. Sakınan hakkında, Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde 'Silahlı terör örgütüne üye olmak', 'Görevi kötüye kullanmak', 'Suç delillerini yok etmek", 'Soruşturmanın gizliliğini ihlal' ve 'Suçluyu kayırma' suçlarından dava açılmıştı.
Mahkeme tarafından, Sakınan'ın ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay'da yargılanması gerektiğini kaydedilerek, sanığın dosyasının Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne gönderilmesine karar verildi.