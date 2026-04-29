'Bu yıl satılan her 4 araçtan biri elektrikli olacak'
Sponsorlu İçerik
HSK'dan 34 hakim ve savcıyı kapsayan kararname

HSK Birinci Dairesi, 29 Nisan 2026 tarihli ve 966 sayılı kararnamesiyle 34 hakim ve savcının görev yerini yeniden belirledi. Kararname kapsamında Yargıtay, Bölge Adliye Mahkemeleri ve il savcılıklarına önemli atamalar yapıldı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 29 Nisan 2026 14:23, Son Güncelleme : 29 Nisan 2026 14:25
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi, 29 Nisan 2026 tarihinde adli yargı mensuplarını kapsayan yeni bir atama kararnamesi yayımladı. 966 sayılı kararname ile 34 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

Yargıtay'a Yeni Atamalar

Kararname ile birçok isim Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı'na atandı. Adalet Bakanlığı'nda görev yapan tetkik hakimleri ve bölge adliye mahkemesi üyeleri arasından seçilen isimler arasında Seyit Ahmet Alperen, Fettah Çavuş, Tahsin Mutlu, Kenan Uzun, Yurdagül Keskin, Hakan Yelek ve Yasin Yıldırım yer aldı. Hanak Cumhuriyet Savcısı Rezzan Yıldız ise Yargıtay Tetkik Hakimliği'ne getirildi.

Bölge Adliye Mahkemelerine Atamalar

Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılıklarına da yeni isimler atandı. Yargıtay Tetkik Hakimi Merve Özcan, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği'ne yükseltildi. Bakırköy Hakimi Özgür Kuzulu İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne, İzmir Cumhuriyet Savcısı Beyhan Karakaşlı ise İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne atandı.

Antalya'da Yoğun Hareketlilik

Kararname kapsamında en fazla atama Antalya yargı çevresinde yaşandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği'ne Behçet Tufan Turan, Mehdi Özçoban, Gamze Amalı ve Ahmet Kuşak atanırken; Antalya Cumhuriyet Savcılığı'na Zübeyde Dalgülge Şengül, Doğancan İnce, Yasir Aksoy, Yunus Emre Özdemir ve Alperen Kizizoğlu görevlendirildi. Gürkan Kütük ve Fatih Arıcıgil ise Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı'na getirildi.

Diğer Önemli Atamalar

Bakırköy Hakimi Pınar Şafak, Bakırköy Ticaret Mahkemesi Başkanlığı'na atanırken Adalet Bakanlığı Tetkik Hakimi Özlem Parlar Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na, Nevşehir Cumhuriyet Savcısı Hilmi Kahveci ise Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirildi.

İşte görev yeri değişen 34 hakim ve savcının listesi

