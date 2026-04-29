'Bu yıl satılan her 4 araçtan biri elektrikli olacak'
Yargıtay 12. Hukuk Dairesi başkanı değişmedi

Yargıtay'da 12. Hukuk Dairesi Başkanlığı seçimleri sona erdi. Mevcut başkan Ayhan Tuncal ile daire üyesi Şanver Keleş arasında geçen seçim maratonu, 7. turda tamamlandı. Ayhan Tuncal 168 oyla yeniden başkan seçildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Nisan 2026 14:26, Son Güncelleme : 29 Nisan 2026 14:27
Ekran Haber'in özel haberine göre; Yargıtay bünyesinde bir süredir devam eden 12. Hukuk Dairesi Başkanlığı seçimleri sonuçlandı. Mevcut başkan Ayhan Tuncal, gerçekleştirilen oylamada yeniden başkanlık koltuğuna oturdu.

Seçim sonuçlarına göre Ayhan Tuncal, toplam 168 oy alarak 12. Hukuk Dairesi Başkanlığı görevine seçildi.

AYHAN TUNCAL KİMDİR?

1 Kasım 1966 tarihinde Bağyaka'da doğan Tuncal, Aydın İmam Hatip Lisesini bitirerek, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1990 yılında mezun olduktan sonra, askerliğini İzmir'de kısa dönem olarak yaptı. Aydın ve Muğla hakim adayı olarak mesleğe başlayan Tuncal; sırasıyla Koçarlı, Çaykara, Kurtalan, Nazilli ve Antalya Hakimliği görevlerinde bulundu.

Evli ve üç çocuk babası olan Tuncay, 22 Aralık 2011 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Ayhan Tuncal, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 10 Nisan 2018 tarihinde ilk kez, 13 Nisan 2022 tarihinde ikinci kez Yargıtay On İkinci Hukuk Dairesi Başkanlığına seçildi.

