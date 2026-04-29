Türkiye'nin 182 yıllık dev şirketi konkordato talep etti!

Türkiye'nin köklü sanayi kuruluşları arasında yer alan Çelikerler Çelik ile Celtaş Lojistik, yaşadıkları finansal sıkıntıları aşamayınca konkordato talebinde bulundu. Bartın 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, şirketler ve ortakları hakkında üç aylık geçici mühlet kararı alınmasına hükmetti.

Mahkemeden geçici mühlet kararı

Temelleri 1844 yılında Bartın'ın Kumluca köyünde küçük bir sıcak demir atölyesinde atılan Çelikerler Çelik, 182 yıllık serüveninde en zorlu sınavını veriyor. 2003 yılında kurumsallaşarak dev bir sanayi kuruluşuna dönüşen firma, grup şirketi olan Celtaş Lojistik ile birlikte nakit akışında yaşanan sıkıntılar nedeniyle konkordato talebinde bulundu.

Dosyayı inceleyen Bartın 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, hem şirketler hem de ortaklar hakkında üç aylık geçici mühlet kararı verdi. Bu kararla birlikte şirket, alacaklılara karşı koruma kalkanı altına alınmış oldu.

Mahkeme ayrıca, sürecin şeffaf yürütülmesi ve mali yapının denetlenmesi amacıyla iki kişilik uzman konkordato komiseri heyeti atadı. Şirketin geleceğine dair kritik karar, 9 Temmuz'da yapılacak duruşmada verilecek.

Şirket 12 farklı ülkede stratejik projeler yürütüyordu

Bartın'da 25 bin metrekarelik tesislerde üretim yapan Çelikerler, Türkiye sınırlarını aşan projeleriyle tanınıyor. Şirket; Almanya'dan Katar'a, İzlanda'dan Güney Afrika'ya kadar 12 farklı ülkede stratejik projeler yürüterek hızlı bir büyüme ivmesi yakalamıştı.