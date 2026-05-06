Malulen Emekli (5510 SK.) İşçi Veya Esnaf Olarak Çalışırsa Aylığı Kesilir Mi?

Soru ; Merhaba, ilk defa 12.06.2005 tarihinde ssk lı olarak çalışmaya başladım. 38 gün primim var. Bu hizmetlerimi 2829 sayılı yasaya göre birleştirdim. 2009 ağustos ayında ilk defa 4c li olarak devlet memuru oldum. Halen 2/1 dk olarak göreve devam etmekteyim. Şuan adi malül olarak emekli olmak üzereyim. Emekli olduktan sonra yeniden 4a lı veya 4b li olarak çalışmam durumunda 4c adi malül emekli aylığım kesilir mi? Cevabınız için teşekkürler.

Mevzuat ve Değerlendirmeler:

1 Ekim 2008 tarihinden sonra (işçi, esnaf, memur) ilk defa çalışmaya başlayanlar (5510 sayılı Kanun Madde 6, 27, 30):

1 Ekim 2008 tarihinden sonra ilk defa işçi, esnaf memur olarak çalışmaya başlayan ve bu statülerden emekli olanların emekli olduktan sonra işçi olarak çalışmaya başlamaları halinde malullük aylıkları kesilmektedir. Bu durumda olanlar hakkında sosyal güvenlik destek primi uygulaması bulunmamaktadır.

5510 sayılı Kanun Madde 27 hükmüne göre; 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1 Ekim 2008 tarihinden sonra ilk defa sigortalı olan kişilerden malullük aylığı bağlandıktan sonra;

işçi, esnaf, memur veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya başlayanların malullük aylıkları kesilmektedir.

Devlet Memuru (5510/4/1-c) Malulen Emekli İşçi statüsünde çalışırsa aylığı kesilir Esnaf statüsünde çalışırsa aylığı kesilir Memur statüsünde çalışırsa aylığı kesilir Yabancı ülke mevzuatına tabi çalışırsa aylığı kesilir.

1 Ekim 2008 tarihinden önce çalışması olanlar (5510 sayılı Kanun Geçici Madde 1, 14):

1 Ekim 2008 tarihinden önce işçi, esnaf olarak çalışması olan ve bu tarihten sonra ilk defa memur olanlar açısından durum farklıdır. Bu şekilde çalışması olanlardan 5510 kapsamında memur statüsünden malullük aylığı bağlanan kişilerin esnaf statüsü hariç özel veya resmi sektör fark etmeksizin işçi olarak veya memur statüsünde tekrar çalışmaya başlamaları halinde malullük aylıkları kesilmektedir.

Devlet Memuru (5510/4/1-c) Malulen Emekli İşçi statüsünde çalışırsa aylığı kesilir Esnaf statüsünde çalışırsa aylığı kesilmez Memur statüsünde çalışırsa aylığı kesilir Yabancı ülke mevzuatına tabi çalışırsa aylığı kesilir.

Sonuç bağlamında değerlendirmemiz:

5510 kapsamında emekli olduğunuzdan, sizin 1 Ekim 2008 tarihinden önce işçilik hizmetlerinizin olduğu ve bu tarihten sonra memur statüsüne geçmiş olduğunuzu belirtmektesiniz. Bu durumda, emeklilik sonrası işçi veya tekrardan memur olmanız veya yabancı ülke mevzuatına tabi olarak çalışmanız halinde malullük aylıklarınızın kesilmesi gerektiğini,

Ancak, esnaf statüsünde çalışmanız halinde ise malullük aylığınızın kesilmemesi gerektiğini,

Değerlendirmekteyiz. .

Mevzuat kapsamında değerlendirmelerimiz bu şekildedir. Tavsiyemiz, bir hak kaybınızın olmaması açısından SGK ndan da bilgi almanız olacaktır.

Konuları da içeren değerlendirmelerimiz için aşağıdaki adreslerimiz ziyaret edilebilir:

https://www.memurlar.net/haber/1157206/

https://www.memurlar.net/haber/1009971/