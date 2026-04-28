Keçiören'de Glütensiz Yaşam İçin Önemli Adım: Güvenli Gıdanın Adresi Kafe-Fırın Oldu

Glütensiz üretim standartlarına uygun şekilde tasarlanan Kafe-Fırın'da tüm üretim süreçleri, çapraz bulaşma riskini ortadan kaldıracak özel yöntemlerle gerçekleştiriliyor. Kullanılan tüm hammaddeler sertifikalı ve yüksek kalite standartlarına sahip glütensiz ürünlerden seçilirken, içecekler dahil olmak üzere sunulan hiçbir üründe glüten bulunmuyor.

Meyve suyu ve kahve çeşitlerinden unlu mamullere kadar geniş ürün yelpazesi sunan işletmede, üretim süreçleri alanında uzman ustalar ve gıda mühendislerinin koordinasyonunda yürütülüyor. Bu sayede hem hijyen hem de gıda güvenliği üst seviyede tutuluyor.

Glütensiz Kafe-Fırın, sadece bir yeme-içme alanı olmanın ötesinde, güvenli tüketim imkanı sunan ve sosyalleşmeyi destekleyen bir merkez olarak öne çıkıyor.

Öte yandan çölyak hastaları ve glütensiz beslenmek zorunda olan vatandaşlar, böyle bir hizmetin hayata geçirilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan'a teşekkür etti.