Bakan Bayraktar: Libya'da enteresan şeyler duyacaksınız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sıfır Atık Vakfı ev sahipliğinde gazetecilerle bir araya geldi. Bakan Bayraktar, Türkiye'nin enerji tarafında üç temel mesele ile uğraştığını belirterek, "Türkiye olarak 3 temel mesele ile uğraşıyoruz. Birisi artan talep. Türkiye ekonomisi büyüyen, nüfusu artan bir ülke. Elektriğe çok daha ihtiyaç duyulacak bir döneme giriyoruz. Dünyadaki trendler bizi o tarafa itiyor. Elektrikli araçlar hayatımıza giriyor. Daha çok elektrikleşen bir Türkiye ve dünyaya gidiyoruz. Birinci işimiz bu artan talebi karşılamak." dedi.

PETROL VE DOĞAL GAZ ARAMALARINDA YENİ FAZ

Türkiye'nin petrol ve doğal gaz aramacılığında yeni bir faza geçtiğini belirten Bayraktar, Türkiye Petrolleri'nin yurt dışında daha etkin olacağını söyledi.

Bayraktar, "Biz yeni bir faza geçiyoruz. Berat Bey ile başlayan, aramalar yapan Türkiye'den; Milli Enerji ve Maden Politikası'nın 10'ncu yılında onun yeni fazına geçmiş oluyoruz. Artık Türkiye Petrolleri dışarıda daha etkin olacak. Onun için Somali'de varız, Libya'da enteresan şeyler duyacaksınız. Pakistan'da varız. Orta Asya'da, Türk cumhuriyetlerinde projelerimiz var. Türkiye Petrolleri olarak 1 milyon varil/gün hedefimiz var. Venezuela dahil projelere bakıyoruz." dedi.

Türkiye'nin petrol ve doğal gaz ihtiyacına da değinen Bayraktar, "Biz petrol ve doğal gazdan vazgeçiyor da değiliz. Günlük 2 milyon varil petrol ve doğal gaza ihtiyacımız var. Bu yerinde durmuyor, artıyor." ifadelerini kullandı.

"Akdeniz'de, Karadeniz gazı gibi keşfimiz olmadı maalesef"

Bayraktar, denizlerde yürütülen arama faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, Karadeniz'e odaklanıldığını belirtti.

"Akdeniz'den vazgeçmedik. Geçmişte 9 derin deniz sondajı yaptık. Karadeniz gazı gibi keşfimiz olmadı maalesef." diyen Bayraktar, Karadeniz'deki potansiyele dikkat çekti.

Bayraktar, "Odağımız Karadeniz'de üretimi artırmak. Karadeniz'de o kadar büyük potansiyel var ki. Benim bütün mesaimi buraya ayırmam kadar doğal bir şey olamaz." dedi.

Karadeniz'de yeni sondaj çalışmalarının sürdüğünü belirten Bayraktar, yeni keşiflerin hedeflendiğini ifade etti.

Akdeniz'de çalışmaların devam ettiğini kaydeden Bayraktar, "Akdeniz'de aramadan vazgeçmiş değiliz. Yeni projede KKTC'ye bir doğal gaz boru hattı çalışması içindeyiz. BOTAŞ mühendislik çalışması yapıyor. İnşallah orada bulacağımız bir gazı daha sonra Türkiye'ye bir akışla sunabiliriz. Bu bağlantısallık en önemli mesele." dedi.

YENİ ENERJİ MİMARİSİ: ELEKTRİKLEŞME VE BAĞLANTISALLIK

Türkiye'nin enerji politikalarının uzun vadeli olduğunu belirten Bayraktar, "Türkiye'nin enerji politikaları uzun soluklu. Etkilerini de orta ve uzun vadede gördüğümüz konular. Neticeleri 10, 20, 30 yılda görebilirsiniz." dedi.

Dünyada yaşanan dönüşüme işaret eden Bayraktar, yapay zekanın etkileriyle birlikte enerji sistemlerinin de değişeceğini ifade etti.

Bayraktar, "Yeni enerji mimarisinde elektrikleşmeyi merkeze koyuyoruz. Türkiye'yi elektriklendiriyoruz. Aklınızda ne varsa elektriklendiriyoruz." dedi.

Türkiye'de 34 milyon araç bulunduğunu ve yıllık 27 milyon ton dizel tüketildiğini belirten Bayraktar, enerji altyapısına yönelik yatırımların önemine işaret etti.

Bayraktar, "Yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, elektrik iletim ve dağıtım altyapısına yatırım ihtiyacı var. 10 milyarlarca dolarlık bu alana yatırım ihtiyacı var." dedi.

Bölgesel bağlantı projelerine de değinen Bayraktar, enerji iletim hatları ve boru hatlarının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

SURİYE VE ULUSLARARASI İŞ BİRLİKLERİ

Bayraktar, Suriye'de petrol ve maden alanında ortak çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Uluslararası enerji şirketleriyle yapılan iş birliklerine değinen Bayraktar, "Offshore'da son birkaç aydır Exxon, Chevron, BP, Shell ve Total ile iş birliği anlaşması imzaladık. BP ile yine bayağı şaşıracağınız bir anlaşma üzerinde çalışıyoruz. İmza atılma aşamasına geldik." dedi.

- Akkuyu'da yaşanan gecikmeleri Rusya'nın desteğiyle aştık

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne ilişkin süreçte ekipman ve finansman kaynaklı gecikmeler yaşandığını belirten Bayraktar, bu sorunların Rusya'nın desteğiyle aşıldığını ifade etti.

KRİTİK MADENLER VE NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ

Türkiye'nin kritik madenler alanında strateji belgesi hazırlığında olduğunu belirten Bayraktar, nadir toprak elementlerine ilişkin çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Bu kapsamda ilgili kurumların yer alacağı bir yapı oluşturularak yol haritası hazırlanmasının hedeflendiğini ifade etti.

OPEC VE KÜRESEL ARZ KIRILMASI

Küresel enerji piyasalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bayraktar, "BAE, OPEC+'tan ayrılacağını duyurdu. Dünya önemli bir kırılma yaşıyor. Enerji piyasaları özelinde yaşanan bir süreç." dedi.

Dünya genelinde ciddi bir arz kesintisi yaşandığını ifade eden Bayraktar, "Dünyada ciddi bir arz kesintisi var. Bu büyük bir rakam. Pandemide bile dünyadaki tüketim ve talep 11 milyon varil düşmemişti, ciddi bir problem." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, "Böyle olunca ülkeler bir anlamda kendi politikalarını belirleme ve OPEC+'ın karşısında farklı grupta yapılanma ya da Batı tarafında diyelim bir oluşumda yer alma hamlesi içinde olabilirler. Kurumsal yapı olması gerekmiyor. Analizlerini yapıyoruz. Etkilerini göreceğiz." dedi.

OPEC'in üretim politikasına da değinen Bayraktar, "OPEC 'üretimi kısalım fiyatları yukarıda tutalım' diyordu. Fiyatlar yönünden dünyanın dengeye kavuşması bizim beklediğimiz bir şey. Kararın devamını görmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, "Körfez'de iki ülke var Hürmüz geçişinden daha az etkilenen BAE Umman tarafına 1,5 milyon varil indirebiliyor. Suudi Arabistan da 4-5 milyon varili batıya taşıyabiliyor. Ama neredeyse 11 milyon varil dünya sisteminden çıkmış durumda." dedi.

KÜRESEL PİYASALARDA KIRILMA VE HÜRMÜZ ETKİSİ

Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gelişmelere de değinen Bayraktar, "Hürmüz Boğazı açılıyor, saatler sonra kapanıyor." dedi.

Bu gelişmelerin ekonomik etkilerine işaret eden Bayraktar, "Bu krizin bize etkisi, petrol 100 dolar ortalamada devam ederse yıl sonuna kadar ilave 13.6 milyar dolar. 125 dolar olursa 24 milyar dolara çıkıyor. Bunlar ilave maliyet." ifadelerini kullandı.

Vergi boyutuna da değinen Bayraktar, "Bir de bu işin vergi boyutu var. Hürmüz krizi nedeniyle yaklaşık 600 milyar TL eşel mobilden yıl sonuna kadar eksik vergi durumu var Hazine tarafında." dedi.

SIFIR ATIK VAKFI BAŞKANI AĞIRBAŞ: İSTANBUL'U MERKEZ HALİNE GETİRMEK İSTİYORUZ

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, enerji ve çevre politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Enerji verimliliği ile sıfır atık yaklaşımının birbirinden ayrılmaz iki başlık olduğuna dikkat çeken Ağırbaş, "Sayın Bakanımız enerji alanında kritik dönemlerde kritik roller üstlenen bir bakanlığa liderlik ediyor. Gençler arasında en çok sempati duyulan bakanlarımızın başında geliyor. Gündeme dair değerlendirmeler yapmak istedik. Enerji verimliliği ve sıfır atık iki ayrılmaz başlık" ifadelerini kullandı.

Ağırbaş, Emine Erdoğan'ın himayelerinde 5-7 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Sıfır Atık Forumu'na da değinerek, "Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi himayeleri ve liderliğinde 5-7 Haziran'da Sıfır Atık Vakfı olarak gerçekleştireceğimiz Sıfır Atık Forumu'nda yol haritası ortaya çıkacak" dedi.

İstanbul'u küresel ölçekte bir merkez haline getirmek istediklerini vurgulayan Ağırbaş, "İstanbul'u dünyadaki sıfır atık ve enerji verimliliği konularının merkezi haline getirmek istiyoruz. Sayın Bakanımız bu konuda liderlik ediyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, enerji alanındaki liderliği Sayın Bakanımız üstleniyor" diye konuştu.

Ağırbaş ayrıca sosyal projelere de değinerek, "Somali'deki çalışmaları gördüm, ben de gurur duydum. Berat Bey'in de çalışmaları vardı, ben sizlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.