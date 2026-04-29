'İmamoğlu Suç Örgütü' davası sanıklarından ring aracında 'küfürlü kavga'

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapılan duruşmada, dün savunmasını tamamlayan örgüt yöneticisi tutuklu sanık Adem Soytekin'in avukatlarının beyanlarına geçildi.

Bu sırada sanık Doğan Hamit Doğruer'in avukatı Serkan Güner söz alarak, geçen hafta tutuklu sanıklar Adem Soytekin ve Murat Kapki arasında cezaevi ring aracında birbirlerine küfür ettiklerine ilişkin cezaevi idaresi tarafından tutulan tutanağın ellerine yeni ulaştığını söyledi.

Güner, söz konusu olayda Adem Soytekin'in tehdit edildiği konusunun gündeme geldiğini ancak tutanağı incelediklerinde böyle bir duruma rastlamadıklarını belirterek, bu kadar süre Soytekin'i dinleyeceklerine avukatlara onar dakika verilerek taleplerinin alınabileceğini ifade etti.

Duruşmada daha sonra mahkeme başkanı, konuya ilişkin dosyaya dilekçe sunan Soytekin'i sanık kürsüsüne çağırarak olayı tekrar anlatmasını istedi.

Soytekin, olay sırasında küfürlü ifadelerin kullanıldığını belirterek ring aracında yaşanan olayı anlattı.

Bunun üzerine mahkeme başkanı, sanık Soytekin'in, 20 Nisan'da mahkemeye bir dilekçe sunduğunu, söz konusu dilekçede etkin pişmanlık kapsamında ifade vermesi nedeniyle duruşmaya sevk sırasında ve duruşma salonunda bazı sanıklar tarafından sözlü sataşmalara ve psikolojik baskıya maruz kaldığını ilettiğini aktardı.

Soytekin'in dilekçesinde bu durumun hem şahsi güvenlik hissini zedelediğini hem de yargılamaya sağlıklı katılmasını güçleştirdiğini belirttiğini kaydeden mahkeme başkanı, bu sebeple Adem Soytekin'in savunma sırasının öne alındığını söyledi.

Tutuklu sanıklardan Ekrem İmamoğlu duruma itiraz edince mahkeme başkanı, İmamoğlu'nu konuya bu şekilde müdahil olmaması için uyarırken, bazı sanıklar da Soytekin'in yalan söylediğini iddia ederek tepki gösterdi.

Tartışmanın ardından Soytekin'in avukatlarının beyanlarının tamamlanmasıyla duruşmaya ara verildi.

Ring aracındaki tartışmanın tutanağına ulaşıldı

Olaya ilişkin cezaevi ring aracında görevli jandarma personelince hazırlanan tutanağa ulaşıldı. Tutanakta, 21 Nisan Salı günü saat 18.03'te tutukluların duruşma salonundan ring aracıyla çıkış yaptırıldığı, araç seyir halindeyken arka tarafından küfür seslerinin duyulduğu belirtildi.

Tutanakta, personelin olaya ilişkin araç komutanına, Adem Soytekin'in diğer tutuklulara yönelik, "Ben de buradayım." diyerek ikazda bulunduğunu, diğer tutukluların da Soytekin'e "Adem biz kendi aramızda şakalaşıyoruz, senlik bir durum yok." dediğini, Soytekin'in de küfrün şakasının olmadığını, dışarıda da olsa bu küfrü edenin ağzını burnunu kıracağını söylediği kaydedildi.

Cezaevine varıldığında Soytekin'in güvenlik tedbiri alınarak araçtan indirildiği, mahkum kabul bölümünde Murat Kapki'nin personelin sözlü itirazını dinlemeyerek Soytekin'e "Sen yanlış anladın Adem, sana denilmedi o kelime, özür dilerim." şeklinde konuştuğu aktarılan tutanakta, Soytekin'in Kapki'ye sinkaflı bir ifadeyle karşılık verdiği belirtildi.